Los pasajes de micro ida y vuelta desde Buenos Aires hacia Mendoza inician en 200.000 pesos para la primera quincena de enero de 2027 (Cámara de Turismo de Mendoza)

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Mendoza es una de las provincias más completas del país para hacer turismo: combina montaña, vino, aventura y gastronomía a pocas horas de Buenos Aires. Con la temporada de verano 2027 en el horizonte, estos son los 12 destinos imperdibles para descubrir todo lo que ofrece.

Cuánto cuesta el pasaje a Mendoza desde CABA

Viajar a Mendoza desde Buenos Aires tiene opciones para todos los presupuestos. Para la primera quincena de enero, el pasaje de micro ida y vuelta desde la capital arranca en $200.000 por persona, mientras que el pasaje aéreo más económico ronda los $314.436, una diferencia de $114.436 entre ambos medios de transporte.

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Los valores que se detallan corresponden a las tarifas de ida y vuelta más baratas publicadas por empresas de micro y de avión, tomando como fecha de salida el 1° de enero y de regreso el 15 del mismo mes. En todos los casos hay más opciones disponibles; se tomó únicamente la más económica de cada medio. Los precios son por persona: quienes viajen en grupo o en familia deben contemplar un presupuesto bastante más alto.

12 lugares para visitar en Mendoza

1- Ciudad de Mendoza

La capital provincial reúne plazas, paseos peatonales, espacios verdes, propuestas gastronómicas y sitios vinculados a la historia de José de San Martín (ciudaddemendoza.gob.ar)

La Ciudad de Mendoza es el punto de partida natural para cualquier recorrido por la provincia. De acuerdo con Time Out, la jornada puede comenzar con un desayuno en alguna de las cafeterías de la calle Colón, antes de encarar una caminata por la Peatonal Sarmiento, inaugurada en 1989, donde se destaca el Pasaje San Martín, declarado Patrimonio Cultural de la provincia, con sus vitrales franceses.

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La Plaza Independencia es el corazón cívico de la ciudad y un lugar ideal para observar el movimiento cotidiano de sus habitantes. Desde allí, el Parque Central ofrece un espacio verde moderno con juegos, un lago artificial y un mural colectivo. Para el mediodía, la Juan B. Justo, la Arístides y el Mercado Central concentran opciones gastronómicas variadas. Por la tarde, el Paseo Alameda, con sus rosedales, y la Casa de San Martín completan el recorrido histórico.

Para la cena, la Avenida Belgrano propone platos gourmet y la Avenida Sarmiento reúne algunos de los restaurantes más importantes de la ciudad. Se recomienda reservar con anticipación.

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2- Parque General San Martín

El Parque General San Martín constituye el parque artificial más grande de Sudamérica y reúne obras del paisajista Carlos Thays (ciudaddemendoza.gob.ar)

El Parque General San Martín es el principal espacio verde de Mendoza y el parque artificial más grande de Sudamérica. Fue diseñado por el paisajista francés Carlos Thays y es el lugar preferido por los mendocinos para hacer deporte y caminatas.

Entre sus puntos de interés están los portones de entrada, la Fuente de los Continentes, el lago y el Museo Cornelio Moyano, un edificio de estilo racionalista con exposiciones sobre fauna y flora autóctona, recomendado especialmente para visitas en familia.

El parque también dispone de opciones gastronómicas: cafés, cervecerías artesanales y puestos de helados. Recorrerlo íntegramente puede insumir varias horas, por lo que se aconseja ir con zapatillas cómodas.

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3- Cerro La Gloria

En la cima del cerro se encuentra el Monumento al Ejército de los Andes, con vistas panorámicas de la ciudad y la cordillera (ciudaddemendoza.gob.ar)

Ubicado dentro del Parque General San Martín, el Cerro La Gloria recibió ese nombre en 1913 en homenaje al Ejército de los Andes. Se puede llegar a la cima a pie, por senderos peatonales, o en vehículo por caminos pavimentados con miradores en el trayecto. Hay estacionamiento para autos y micros, servicios sanitarios y un puesto policial en la zona.

En lo alto se erige el Monumento al Ejército de los Andes, inaugurado en 1914 y obra del escultor Juan Manuel Ferrari. La pieza central es una estatua ecuestre del general José de San Martín, rodeada de figuras que evocan momentos de la gesta libertadora. El monumento mide 16 metros de altura e incluye los escudos de Argentina, Chile y Perú. Desde la cima hay vistas panorámicas a la cordillera y un puesto donde tomar un café.

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4- Chacras de Coria

Este distrito de Luján de Cuyo conserva un perfil residencial, bodegas cercanas, casonas históricas y restaurantes alrededor de su plaza central (Cámara de Turismo de Mendoza)

Chacras de Coria es un pueblo pintoresco del departamento de Luján de Cuyo cuyo nombre deriva de la familia Coria, una de las primeras en establecerse en la zona. Su centro es la Plaza Gerónimo Espejo, fundada en 1902, que rinde homenaje a uno de los líderes de la campaña libertadora junto al general San Martín.

La Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, inaugurada en 1935 y de estilo colonial, se ubica frente a la plaza. Cerca de allí, la Estación Paso de los Andes (abierta en 1890 y cerrada en 1984) conectaba Mendoza con la ciudad de Los Andes en Chile; a pesar de un incendio en 1950 que dañó su estructura, su arquitectura de estilo inglés pervive y está en proceso de restauración para convertirse en espacio cultural.

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El casco histórico conserva casonas antiguas y murales de artistas locales. La región alberga además varias bodegas reconocidas, muchas con alojamiento boutique.

5- Potrerillos

El dique y las villas de montaña de Potrerillos ofrecen actividades acuáticas, senderismo, escalada y paisajes de la cordillera mendocina (lujandecuyo.gob.ar)

Potrerillos se ubica al oeste de la provincia y tiene como atractivo central el Dique Potrerillos, rodeado de villas de montaña como Las Chacritas, El Carmelo y Vallecitos, con opciones de camping, senderismo y escalada en roca. En Vallecitos se encuentra la pista de esquí más antigua de la provincia y varios refugios desde los que se accede a cumbres del Cordón del Plata, como El Plata y Rincón.

Según Time Out, el lugar es también un polo de deportes acuáticos: windsurf, remo en tabla, kayak y descenso de ríos en el río Mendoza. A 14 kilómetros por la ruta 89 está Las Vegas, un pequeño pueblo en un valle de álamos, y a 10 kilómetros, los atractivos de El Salto: su cascada y el camino al Cristo del Cerro.

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El trayecto desde la ciudad demanda alrededor de 1 hora y 30 minutos en bus. La zona cuenta con opciones gastronómicas variadas, entre ellas cafés de especialidad con pastelería del Medio Oriente.

6- Uspallata

bicado sobre el corredor internacional hacia Chile, Uspallata combina paisajes de altura, vestigios históricos y circuitos culturales (argentina.gob.ar)

Uspallata es el pueblo de paso obligado hacia Chile por el corredor internacional, ubicado en el departamento de Las Heras. También es parada en la ruta hacia el Parque Aconcagua y el Puente del Inca.

Entre sus puntos de interés, las Bóvedas Sanmartinianas permiten conocer la historia de la expedición de San Martín en la región. El Cerro de los Siete Colores ofrece una paleta de tonos que parece pintada.

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Para los interesados en arte, el Parque Marañón exhibe esculturas de gran escala en el valle. El Puente Picheuta, de origen colonial, y el Cerro Tunduqueral con pinturas rupestres de culturas ancestrales completan el recorrido. San Alberto es el punto final del circuito, donde prevalece la vida rural.

7- Puente del Inca

El arco natural sobre el río Mendoza es uno de los puntos más visitados de la alta montaña mendocina

El Puente del Inca es un fenómeno geológico natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia. Se trata de un arco de roca que cruza el río Mendoza, ubicado en la localidad homónima.

Una de las leyendas más difundidas sobre su origen narra que guerreros del Imperio incaico formaron un puente humano para cruzar el río cargando a un heredero aquejado de parálisis, y que al mirar atrás se petrificaron. Las aguas termales del lugar eran consideradas curativas en la América precolombina, lo que lo convirtió en un importante destino de peregrinación antes de la llegada de los europeos.

8- Parque Aconcagua

El parque provincial alberga el cerro Aconcagua, la montaña más alta de América, y cuenta con senderos para distintos niveles de experiencia (mendoza.tur.ar)

El Parque Provincial Aconcagua se extiende por 65.690 hectáreas a 185 kilómetros de la ciudad de Mendoza y alberga el cerro Aconcagua, con sus 6.962 metros el pico más alto del hemisferio occidental. Además de ser la meta de los escaladores que buscan la cima, el parque ofrece circuitos accesibles para visitantes sin experiencia en alta montaña, como los senderos a Confluencia (3.410 metros) y Plaza de Mulas (4.370 metros).

El lugar tiene también valor histórico y cultural: formó parte del Qhapac Ñan, el camino inca declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y fue un sitio ceremonial de los pueblos andinos. La fauna del parque incluye guanacos, pumas, zorros y el cóndor andino. El nombre “Aconcagua” se atribuye al quechua, con el significado de “Centinela de Piedra”, aunque otra interpretación, en aymara, lo traduciría como “Monte Nevado”.

9- Reserva Natural de Villavicencio

A pocos kilómetros de la capital, la reserva protege ambientes de precordillera y propone recorridos de aventura y observación de fauna

La Reserva Natural Villavicencio se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en el departamento de Las Heras, y abarca 62.000 hectáreas. Alberga especies como guanacos, pumas y cóndores, además de flora característica de la precordillera como el chañar y diversas cactáceas. El 14% del terreno se destina a uso controlado y el 8% tiene protección máxima.

Dentro de la reserva hay actividades de arborismo, paseos en 4x4 hasta miradores panorámicos, incluida la Cruz de Paramillo en el punto más alto, senderos para bicicleta y tirolesas. La más extrema de ellas se promociona como la más larga del continente. Las entradas se pueden adquirir en el sitio web oficial.

10- Recorrido vitivinícola

Las bodegas de Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco permiten conocer la producción de vino y degustar varietales mendocinos (Cámara de Turismo de Mendoza)

El recorrido por las bodegas de Mendoza es una de las experiencias más buscadas por los turistas nacionales e internacionales. Según Time Out, los circuitos principales se concentran en Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco, donde las bodegas combinan producción tradicional con propuestas de vanguardia. Las visitas incluyen recorridos por el proceso de vinificación, desde la cosecha hasta el embotellado, y degustaciones de varietales emblemáticos como el Malbec.

Para quienes prefieren no manejar, hay servicios de traslado turístico compartido con paradas en Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo, con salidas semanales y coordinador bilingüe a bordo. Otra alternativa es un carro-bicicleta colectivo que combina pedaleo y degustación de vinos.

11- Valle de Uco

Con el cerro Tupungato como escenario, el Valle de Uco concentra bodegas, restaurantes y circuitos de naturaleza en el oeste provincial

El Valle de Uco comprende los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato y concentra la mayor densidad de bodegas de toda la provincia, con el Cerro Tupungato como telón de fondo. En Tupungato se puede recorrer el camino de los Cerrillos y el mirador del Cristo Rey. San Carlos ofrece senderos para senderismo como la Ruta 40 Vieja, Casas Viejas y Altamira. Tunuyán suma la Laguna del Campanario y el Manzano Histórico entre sus puntos de interés naturales.

La ruta gastronómica del valle recorre bares, cafeterías, heladerías y restaurantes con productos locales. Varias bodegas del valle ofrecen visitas guiadas y degustaciones. El municipio pone a disposición de los visitantes una guía completa con mapas y esquemas de circuitos turísticos.

12- San Rafael

El sur mendocino reúne atractivos como el Cañón del Atuel, embalses, termas y propuestas de turismo aventura

San Rafael combina paisajes de montaña, ríos y actividades al aire libre en el sur de la provincia. El recorrido comienza en el Cañón del Atuel y continúa con el Dique Los Reyunos, ideal para deportes acuáticos. El Dique Valle Grande suma áreas para picnics y actividades recreativas.

El Laberinto de Borges, inspirado en el escritor Jorge Luis Borges, invita a perderse entre sus senderos. El Valle Hermoso es un destino para senderismo rodeado de montañas y flora variada.

Para terminar, las Termas El Sosneado ofrecen aguas termales en un entorno de serranía. San Rafael integra las Rutas Gastronómicas de Mendoza con más de 80 locales que van desde parrillas y restaurantes populares hasta casas de té con especialidades regionales como chivo, costillar a las brasas, carne a la masa y empanadas.