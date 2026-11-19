Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, habló sobre el impacto de la IA en el empleo durante el pódcast The Pragmatic Engineer. (Reuters)

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El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, explicó por qué la compañía ofreció una salida voluntaria a unos 60.000 empleados. “Desearía poder sentarme aquí y decir que todo será igual. No puedo”, afirmó esta semana en el pódcast The Pragmatic Engineer, al referirse al impacto de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo.

La oferta se anunció el 26 de octubre mediante un mensaje de la directora de personal, Amy Coleman. Está dirigida a trabajadores de Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos hasta el nivel interno 70, que incluye a algunos gerentes generales y vicepresidentes, según el comunicado de la empresa.

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Microsoft confirmó a GeekWire que los 60.000 empleados elegibles representan cerca de una cuarta parte de su plantilla, que al 30 de junio ascendía a 223.000 personas, de acuerdo con los informes anuales citados por el medio. Solo participan algunas áreas y cada organización decide si adhiere al programa.

La oferta de salida voluntaria, anunciada el 26 de octubre, alcanza a unos 60.000 empleados de Microsoft hasta el nivel interno 70. (Reuters)

El paquete equivale a la indemnización habitual de la compañía e incluye salario base según la antigüedad y el nivel, continuidad en la entrega de acciones, cobertura de salud por un período fijo y asesoría para la búsqueda de empleo. Los trabajadores tienen hasta la primera semana de diciembre para responder a la propuesta.

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Microsoft calcula que menos del 5 % aceptará la salida voluntaria

La empresa sostiene que no pretende reducir masivamente su personal. Un portavoz dijo a Fortune que prevé que menos del 5 % de los 60.000 empleados elegibles acepte la oferta. “No esperamos que 60.000 personas se vayan”, señaló.

Según Fortune, la directora financiera, Amy Hood, transmitió en un mensaje interno que esperaba que “muy pocas personas” se acogieran al plan. Un programa anterior de retiro destinado a empleados veteranos en Estados Unidos tuvo una aceptación de cerca del 30 % entre los elegibles, informó GeekWire.

Amy Coleman, directora de personal de Microsoft, comunicó el programa de retiro voluntario a los trabajadores elegibles. (Reuters)

Microsoft aclaró al mismo medio que la oferta voluntaria no sustituye los despidos, que continuarán de acuerdo con las condiciones del negocio. En julio, la empresa eliminó 4.800 puestos, alrededor del 2 % de su plantilla mundial.

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Nadella plantea un trabajo orientado a supervisar agentes de IA

El miércoles 18 de noviembre, durante la cumbre DealBook, Nadella afirmó que la iniciativa buscaba que los empleados “sintieran que tenían capacidad de decisión”, según TechCrunch. El ejecutivo negó que la IA vaya a reemplazar a los ingenieros de software, aunque anticipó una transformación de sus tareas.

Como ejemplo, mencionó al equipo que desarrolla Cowork, el agente de IA de las aplicaciones de Microsoft 365. Está integrado por 11 programadores que, según Nadella, construyen “una fábrica de software” que produce el producto. El directivo considera que los trabajadores terminarán por supervisar agentes de IA capaces de ejecutar tareas de forma autónoma.

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Nadella participó recientemente en la cumbre DealBook, donde abordó el futuro del trabajo junto a la inteligencia artificial. (Archivo/Reuters)

En el pódcast, Nadella reconoció que no todas las áreas de Microsoft se han adaptado al mismo ritmo. Señaló que quienes se sientan estancados en un equipo que no cambia pueden buscar otro destino y que prefiere que lo hagan dentro de la empresa. Según Mint, también admitió que “la forma de esa oportunidad puede ser distinta”.

La inversión en centros de datos suma presión sobre los gastos

La oferta coincide con el aumento de la inversión de Microsoft en centros de datos para IA. GeekWire indicó que la compañía enfrenta presión de Wall Street para contener sus gastos operativos, aunque Microsoft no presentó el programa como un recorte motivado por la inteligencia artificial.

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Quedan fuera del plan las áreas de ventas y marketing, además de algunos equipos de ingeniería y seguridad. Quienes acepten la propuesta dejarán la compañía a finales de año, según informó CNBC en octubre.