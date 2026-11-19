La compañía tiene la potestad de suspender las suscripciones si detecta incumplimientos de las condiciones del servicio. Europa Press

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Tesla comenzó a aceptar pedidos del público para el Cybercab, su vehículo totalmente autónomo para uso personal, a un precio base de USD 29.990. A esa cifra se suma una suscripción obligatoria de USD 299 mensuales por el sistema de conducción autónoma, sin la cual, según los términos y condiciones de la empresa, “su Cybercab no funcionará”.

El anuncio, realizado la semana pasada, adelantó que las entregas comenzarán el próximo mes. La decisión sorprendió porque sugiere que la compañía acelera los planes de su director ejecutivo, Elon Musk, de consolidar un futuro basado en vehículos autónomos e inteligencia artificial.

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Cuánto cuesta el Cybercab de Tesla y por qué incluye una cuota mensual

El Cybercab tiene un costo de compra de USD 29.990, pero ese monto no cubre el funcionamiento completo del vehículo. Para que el sistema de conducción autónoma esté operativo, los propietarios deben pagar además una suscripción mensual de USD 299.

El Cybercab tiene un costo de compra de USD 29.990, pero ese monto no cubre el funcionamiento completo del vehículo. REUTERS/Mike Segar

Sin ese pago adicional, el auto queda inhabilitado. Así lo establecen los términos y condiciones de Tesla, que condicionan el uso del vehículo a mantener activa la suscripción.

El propio Musk cuestionó ese valor. En una publicación en redes sociales difundida este fin de semana, sostuvo que el costo mensual es “demasiado elevado” y que debería acercarse al precio de la suscripción de conducción automatizada con conectividad premium que Tesla ofrece en otros modelos, cercano a los USD 115 mensuales.

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Tesla se reserva, además, la facultad de modificar ese precio. Según los términos de la empresa, el valor de la cuota puede variar con un preaviso de apenas un mes a los usuarios.

Los términos también prohíben cualquier personalización del aspecto exterior o interior del Cybercab. REUTERS/Mike Segar

Dónde puede circular el Cybercab y qué restricciones de uso tiene

Pagar la suscripción no garantiza el funcionamiento del vehículo en cualquier lugar. Los Cybercabs de propietarios particulares solo operan dentro de zonas limitadas, que por ahora se circunscriben a Austin y a otras ciudades donde Tesla despliega su servicio de robotaxi.

Esas áreas de cobertura no son fijas. Tesla puede modificarlas en cualquier momento y también restringir las operaciones del vehículo por condiciones meteorológicas adversas o por el estado de las carreteras.

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La compañía tiene, además, la potestad de suspender las suscripciones si detecta incumplimientos de las condiciones del servicio, lo que deja al auto inoperativo. Pese a que Musk prometió durante mucho tiempo que los dueños podrían usar sus Cybercabs como taxis particulares, los términos actuales lo impiden: esa función requiere permiso por escrito de la empresa.

El acceso al Cybercab está, por el momento, restringido a un grupo reducido de aficionados e influencers vinculados a Tesla. REUTERS/Kaylee Greenlee

Qué otras condiciones impone Tesla a los compradores del Cybercab

El acceso al Cybercab está, por el momento, restringido a un grupo reducido de aficionados e influencers vinculados a Tesla, seleccionados por la propia compañía. Ese círculo acotado de primeros compradores enfrenta, a la vez, un nivel de supervisión estricto sobre el uso del vehículo.

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Es preciso indicar que Tesla tendrá acceso a información personal de los propietarios, entre ella datos de ubicación e imágenes captadas por una cámara instalada en el interior del auto. Esa cámara permite a la empresa realizar un seguimiento directo de cómo se utiliza el vehículo.

Los términos también prohíben cualquier personalización del aspecto exterior o interior del Cybercab. A esto se suma una cláusula que autoriza a Tesla a recomprar el vehículo en cualquier momento, por un precio que fija unilateralmente la propia empresa.

La reventa, por su parte, está vedada sin autorización previa. Como ocurre con otros modelos de edición limitada de la marca, Tesla prohíbe a los dueños revender el Cybercab sin su consentimiento y establece una multa de USD 50.000 para quienes incumplan esa condición.

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