El propio Huang no asistió al evento, pero su ausencia marcó buena parte de las intervenciones. (Fotocomposición Infobae)

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Directivos del sector tecnológico expresaron su solidaridad con Jensen Huang durante la cumbre DealBook, luego de que este dimitiera de Nvidia la semana pasada tras conocerse su relación extramatrimonial con una mujer que, según la inteligencia estadounidense, sería una agente china.

Ahora bien, el propio Huang no asistió al evento, pero su ausencia marcó buena parte de las intervenciones.

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Entre quienes salieron en su defensa estuvieron Sam Altman, de OpenAI, y Palmer Luckey, de Anduril, según recogió The New York Times. Ambos coincidieron en respaldar al ejecutivo, aunque con matices distintos sobre las razones de su apoyo y las consecuencias que podría tener su salida para la industria de la inteligencia artificial.

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre de 2026 tras revelarse una relación extramatrimonial con la empresaria Alice Huang. REUTERS/Mike Blake/

Qué dijeron Sam Altman y Palmer Luckey sobre la salida de Jensen Huang

Sam Altman evitó sumarse a las especulaciones sobre el futuro de Nvidia tras la salida de su fundador. En diálogo con Andrew Ross Sorkin, señaló: “Le deseo lo mejor a Jensen. Le deseo lo mejor a Nvidia. No creo que el mundo necesite otro conjunto de opiniones aleatorias sobre lo que va a suceder aquí”.

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El director ejecutivo de OpenAI relacionó la situación con su propia experiencia como destituido y luego restituido en su cargo, en 2023. Según explicó, ese episodio le permitió comprender mejor lo que atraviesa Huang: “Algo que no me gustó fue que todo el mundo estuviera especulando con alguna teoría al azar aquí y allá”.

Palmer Luckey, por su parte, introdujo una lectura geopolítica del caso. “China quiere que Jensen se vaya, así que yo quiero que se quede”, afirmó el empresario, pese a mantener diferencias con Huang respecto a los controles estadounidenses sobre exportación de chips a ese país.

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Sam Altman evitó sumarse a las especulaciones sobre el futuro de Nvidia tras la salida de su fundador. REUTERS/Carlos Barria

Luckey cuestionó con dureza la cobertura mediática sobre los asuntos personales de Huang, pero defendió su continuidad al frente de la empresa. “Jensen es quien construyó esta empresa desde cero”, sostuvo. “La entiende a la perfección. Sus relaciones personales son la razón por la que todos están dispuestos a hacer negocios con él”.

El rol de Nvidia como banco central de la inteligencia artificial

Jensen Huang es considerado el rostro de la inteligencia artificial por el dominio que ejerce Nvidia en la fabricación de chips que impulsan esta tecnología. Esa posición explica buena parte de la preocupación que generó su salida en Silicon Valley.

Las empresas emergentes del sector temen que, sin Huang al mando, Nvidia adopte una postura más conservadora en materia de inversiones y acuerdos. La compañía es frecuentemente descrita como el “banco central de la IA”, según el artículo de The New York Times, por el peso que tiene su financiamiento y sus decisiones comerciales en el ecosistema tecnológico.

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La conducción interina quedó en manos de Colette Kress, consejera delegada interina de la empresa, en un momento de alta sensibilidad para el mercado de semiconductores vinculado a la inteligencia artificial.

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, es uno de los principales clientes de Nvidia. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Satya Nadella y la reflexión sobre los fundadores de empresas tecnológicas

Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, uno de los principales clientes de Nvidia, también se refirió al caso durante la cumbre. Su mensaje combinó respaldo personal con una reflexión más amplia sobre el lugar de los fundadores en las compañías tecnológicas.

“Todo esto es bastante trágico, ya que conozco a Jensen desde hace mucho tiempo”, dijo Nadella, quien remarcó que prefiere darle a Huang “espacio para que lo asimile” antes de emitir juicios sobre la situación.

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El directivo de Microsoft aprovechó la ocasión para plantear una distinción entre el mérito fundacional y la infalibilidad personal. “Los fundadores son increíbles en el sentido de que crean algo de la nada”, explicó. “Eso es realmente mágico. Por lo tanto, sí, son únicos, pero no son dioses”.