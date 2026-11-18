Jeff Bezos participó en la decisión que redefine la franquicia de 007, y dio el visto bueno a Pattinson como el nuevo Bond - crédito (Fotomontaje/Reuters)

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Jeff Bezos afirmó que participó de forma directa en la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond, después de que Amazon MGM Studios asumiera el control creativo de la franquicia. El fundador de Amazon señaló que el equipo redujo una lista amplia de aspirantes a cinco finalistas y resolvió la selección el pasado viernes.

La revelación ofrece una mirada poco habitual al proceso detrás de uno de los papeles más codiciados del cine. Pattinson será el próximo agente 007 bajo la dirección de Denis Villeneuve, mientras Amazon MGM Studios prepara una etapa nueva para una saga que, durante décadas, cambió de intérprete sin perder presencia internacional.

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Jeff Bezos describió pruebas de pantalla con cinco finalistas

Bezos habló sobre la búsqueda del protagonista durante el evento Silicon Valley & The World, organizado por Semafor en California. Según explicó, el proceso terminó con cinco candidatos que participaron en pruebas de pantalla con condiciones similares a las de una producción cinematográfica.

El fundador de Amazon revisó las pruebas junto con ejecutivos y responsables creativos antes de confirmar el relevo que abrirá una nueva etapa para la saga cinematográfica - REUTERS/Manuel Orbegozo

Cada actor interpretó tres escenas con vestuario completo, decorados reales y otros intérpretes. El objetivo era observar cómo funcionaban dentro del universo de James Bond, más allá de sus trabajos anteriores o de su nivel de popularidad.

“Seguimos un proceso muy riguroso y tomamos la decisión final el viernes (13 de noviembre de 2026)”, afirmó Bezos. El empresario añadió que pasó varias horas junto con un grupo de trabajo, incluido Villeneuve, revisando las interpretaciones de los finalistas.

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Entre los actores que, según se informó, llegaron a realizar pruebas para el papel figuraban Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult. Bezos no confirmó sus nombres durante su intervención.

Pattinson convenció al equipo pese a que ya era una figura conocida

El fundador de Amazon indicó que la búsqueda comenzó con una preferencia por un intérprete menos conocido. El grupo consideraba que la fama previa podía condicionar la recepción del próximo 007, una preocupación que ha estado presente en otros relevos dentro de la franquicia.

La interpretación del protagonista de The Batman convenció al equipo dirigido por Denis Villeneuve después de varias horas dedicadas a comparar el rendimiento de los finalistas - (Composición fotográfica/REUTERS)

Pattinson, sin embargo, alteró esa evaluación durante las pruebas. “Había algo especial en Rob y en sus interpretaciones”, explicó Bezos. “No hubo debate alguno. Todos nos inclinamos por Rob”. Más tarde, resumió el resultado con otra frase: “En las pruebas de pantalla era tan evidente: él es James Bond”.

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El actor señaló que asumir el papel representa “el honor de toda una vida”. En un comunicado difundido tras el anuncio, sostuvo que calificar el proyecto como un sueño cumplido resultaba insuficiente.

La elección coloca a Pattinson en una lista formada por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Varios de sus predecesores llegaron al personaje con una carrera más vinculada al teatro, la televisión o producciones de menor alcance.

La carrera de Robert Pattinson pasó de Crepúsculo a producciones de autor y grandes estudios

Robert Pattinson alcanzó reconocimiento internacional durante su adolescencia por su papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo. Antes había interpretado a Cedric Diggory en Harry Potter.

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Robert Pattinson, el nuevo James Bond surge de un proceso con decorados reales REUTERS/Chris Helgren/File Photo

En los años posteriores, combinó películas independientes con producciones de gran presupuesto. Entre sus papeles más visibles figura Bruce Wayne en The Batman, una interpretación que lo situó al frente de otra franquicia de alcance mundial.

También trabajó recientemente con Villeneuve en Dune: Parte Tres, donde interpretó a un asesino capaz de cambiar de forma. Esa colaboración previa conecta al actor con el director que tendrá a su cargo la próxima película de Bond.

El guion estará escrito por Steven Knight, creador de la serie británica Peaky Blinders. Por ahora, no hay fecha de estreno ni título confirmado para la nueva entrega.

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Brad Pitt y Florence Pugh mostraron interés en el papel del villano

La elección de Pattinson abrió preguntas sobre el resto del reparto. Una de las incógnitas pasa por la identidad del antagonista, y dos actores expresaron públicamente su interés en participar.

Brad Pitt, citado por Complex, dejó un mensaje dirigido a Villeneuve: “Apúntenme. Pónganme al teléfono con Denis Villeneuve”. Florence Pugh fue más directa y escribió al cineasta para felicitarlo por encontrar a su Bond.

La actriz preguntó si existía espacio para una “villana femenina de 5,4”, una referencia a su estatura de 163 centímetros. Pugh aparecerá antes de terminar 2026 en Dune: Parte Tres y Vengadores: Doomsday.

Pitt, por su parte, estrenará Las nuevas desventuras de Cliff Booth, una película junto a Quentin Tarantino y David Fincher. Ninguno de los dos forma parte oficialmente del reparto de 007.

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Amazon MGM Studios todavía debe anunciar el resto de los personajes, el inicio del rodaje y la fecha de llegada a los cines.