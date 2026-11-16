Una jueza dejó avanzar la demanda contra Samsung, SK Hynix y Micron por el precio de la memoria RAM

Los demandantes acusaron a los fabricantes de provocar un alza de casi el 700% en la memoria RAM tras abandonar los formatos DDR3 y DDR4 (Europa Press)

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La jueza federal Noël Wise rechazó el 14 de noviembre el pedido de Samsung, SK Hynix y Micron para frenar una demanda colectiva que los acusa de restringir de manera coordinada la oferta de memoria DRAM, la que usan las computadoras y los teléfonos. La decisión no establece que hubo un acuerdo ilegal: solo permite que el caso siga.

Los demandantes son 17 consumidores y pequeñas empresas de cinco estados, según la orden judicial. Medios surcoreanos como Seoul Economic Daily precisan que son 14 consumidores y tres ensambladoras y distribuidoras de computadoras, y que presentaron la demanda en junio.

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Sostienen que los tres fabricantes recortaron la producción al mismo tiempo, coordinaron el giro hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM, el tipo que necesitan los chips de inteligencia artificial) y abandonaron los formatos DDR3 y DDR4. Según la demanda, la oferta de memoria convencional quedó bloqueada mientras los precios subían casi 700%.

La orden recoge otro dato de la demanda: al tercer trimestre de 2025, las tres empresas concentraban más del 91% de los ingresos mundiales de DRAM. SK Hynix tenía el 33,2%, Samsung el 32,6% y Micron el 25,7%. En su pedido de rechazo, las propias compañías admitieron que el sector es un oligopolio, dominado por pocos actores.

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Una investigación previa del Departamento de Justicia concluyó con multas por fijación de precios de 300 millones de dólares a Samsung y 185 millones a Hynix (Europa Press)

Por qué la jueza no vio una repetición de 2018

Las empresas argumentaron que el caso repetía otro, presentado en 2018, sobre el alza de precios de 2016 a 2018, cuyo rechazo confirmó en 2022 un tribunal de apelaciones. Wise respondió que no es así. Los demandantes, escribió, no buscan volver a discutir aquel episodio y describen conductas distintas.

Entre ellas figuran recortes de producción simultáneos, una reasignación coordinada de la capacidad, la salida paralela de productos, el retiro de equipos usados por parte de Samsung y SK Hynix y controles casi idénticos que cada empresa aplicó a sus clientes. Cada compañía sostuvo que sus decisiones fueron racionales y respondieron a su interés propio.

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Para la jueza, el cuadro cambia por los detalles: SK Hynix y Micron iniciaron los recortes más arriesgados, no un único líder del mercado, y las decisiones eran difíciles de revertir si los demás no las seguían. Las empresas tampoco aprovecharon, al menos hasta la demanda, un alza cercana al 700%. Eso distingue este caso del anterior, concluyó.

Samsung, SK Hynix y Micron concentraron más del 91% de los ingresos mundiales del mercado de DRAM en el tercer trimestre de 2025 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los demandados habían citado una frase del juez Posner: en los mercados concentrados, los competidores se vigilan “como halcones”. Wise respondió que lo alegado va más allá de que se vigilen entre sí. Se parece más a halcones que vuelan en formación, escribió, “una actividad que los halcones normalmente no hacen”.

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También pesó el historial. Según la demanda que cita la orden, una investigación del Departamento de Justicia llevó a que cuatro empresas se declararan culpables de fijar precios de DRAM, entre ellas Hynix (multa de USD 185 millones) y Samsung (USD 300 millones). Micron participó, pero obtuvo inmunidad por colaborar. Para Wise, esos antecedentes respaldan a los demandantes.

Un fallo preliminar que no declara culpables

La resolución corresponde a la etapa inicial del proceso. Wise precisó que, para avanzar, los demandantes no necesitan demostrar que se descarta toda conducta independiente y lícita: les basta con exponer hechos más compatibles con una acción coordinada que con decisiones separadas. Las empresas pueden seguir defendiéndose y la jueza no resolvió si hubo colusión.

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Las tres compañías tecnológicas tienen plazo hasta el 7 de diciembre de 2026 para presentar su respuesta formal ante el tribunal (REUTERS/Ann Wang)

El telón de fondo, según la propia orden, es la caída de la demanda de memoria a fines de 2022 y el auge posterior de la inteligencia artificial, que llevó a los compradores a adquirir memoria en volúmenes que la industria no había visto. La demanda alega que los fabricantes respondieron a ese salto con restricciones de oferta.

Las tres compañías deben presentar su respuesta formal a la demanda antes del 7 de diciembre de 2026. La primera audiencia de gestión del caso quedó fijada para el 12 de enero de 2027, según la orden de la jueza.

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