El mini papamóvil que León XIV usó en Uruguay podría terminar en el Vaticano

El Papa León saluda desde el papamóvil a su llegada para celebrar la misa en el Parque París Londres, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Paysandú, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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Los dos papamóviles utilizados por el papa León XIV durante su estadía en Uruguay (uno del tamaño real y otro mini) fueron donados a la Iglesia Católica, que ahora define qué destino les dará.

El papamóvil grande, en el que se lo vio recorriendo Montevideo, Paysandú y Florida, fue construido por la empresa Nordex, del empresario argentino Manuel Antelo, y será exhibido en su local principal, Car One, durante una semana, informó el diario uruguayo El País. Luego, será entregado a la Nunciatura Apostólica, que definirá el destino definitivo.

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El papamóvil fue construido a partir de la transformación de una camioneta Fiat Titano doble cabina. Es la primera vez en la historia que se fabrica en el país, dado que esto no había sucedido durante las visitas de Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

León XIV en su papamóvil en la Plaza Independencia (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El viernes 6, en su primer día en Uruguay, el papa se trasladó dentro de la Ciudad Vieja (el casco histórico de Montevideo) en un mini papamóvil, que fue donado a la Arquidiócesis de Montevideo. Todavía no está definido qué uso se le dará, pero el Vaticano se mostró interesado en conservar este vehículo, según este medio uruguayo. Si este interés se confirma, su fabricante analizará cómo enviarlo a Europa.

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La Iglesia Católica uruguaya buscará la posibilidad de llevar este vehículo pequeño a Roma y, en caso de que no se pueda concretar, se buscará otra finalidad.

Este mini papamóvil era un carro de golf reconvertido. Fue un pedido del sacerdote Juan Andrés Verde, un cura popularmente conocido como Gordo en Uruguay, al presidente de Curcio Capital y de Ayax, Alejandro Curcio.

El minipapamóvil utilizado por León XIV en Uruguay y que generó interés en el Vaticano

“Les encantó. Quedó muy estable, balanceado y práctico. Le gustó mucho a la seguridad y al chofer. Es probable que vaya a Roma”, declaró Verde.

En el carrito se podían trasladar cuatro personas sentadas junto con el pontífice, que iba de pie, tomado de una estructura metálica.

El carrito era blanco y tenía una insignia papal, que también estaba bordada en los asientos.

El mensaje de los obispos

Unas 158.000 personas participaron de las actividades del papa León XIV en Uruguay.

Los obispos expresaron en un mensaje la semana pasada que la llegada del pontífice significó una “fiesta memorable”.

“El papa León, con el don generoso de su presencia, su mirada, sus gestos y su luminosa palabra, nos permitió escuchar al mismo Cristo y reconocer el llamado de Dios, nuestro Padre, que nos invita a la santidad. Queremos seguir profundizando nuestra fe, meditando sus enseñanzas y recorriendo con alegría el camino que Jesucristo nos enseñó”, expresaron en un mensaje.

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330 El Papa León descubre una placa conmemorativa de su visita a la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús —en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica— en Juanicó, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026 (Vatican Media/Material distribuido vía REUTERS)

Según los obispos uruguayos, León XIV logró abrir “los ojos” para presentar “las bellezas” de Uruguay.

Durante sus homilías y mensajes, León XIV utilizó elementos distintivos de Uruguay como hilo conductor. Al citar a Artigas, por ejemplo, habló indirectamente del aborto y de la eutanasia —que son legales en Uruguay— y, en Paysandú, hizo referencia al mate como símbolo de unión entre las sociedades.

Estuvo también en Casavalle, el barrio con la mayor tasa de homicidios de Uruguay, una zona caracterizada por los enfrentamientos entre grupos criminales. “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”, dijo en su discurso en ese lugar, ante unas 12.000 personas.

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El cardenal prelado Daniel Sturla (i) habla con el papa León XIV, durante el encuentro con la Realidad Social Casavalle en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Sebastián Astorga

En Florida, sede del Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la homilía —que en este caso tuvo como hilo conductor a la Virgen— puso el foco en las mujeres y advirtió sobre la pérdida de la fe entre las nuevas generaciones. Se refirió a la frustración de quienes ven que sus hijos o nietos se alejan de la religión después de haberles transmitido sus creencias. “A veces se preguntan si hicieron algo mal o si todo aquello terminó perdiéndose”, lamentó.