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La Bomba Tucumana contó los detalles de la muerte de su sobrino Ian a los 12 años: “Todo fue entre 24 y 48 horas”

Con profundo dolor, la referente de la movida tropical relató que viajó de urgencia para acompañar a sus familiares y dijo que aún no logra comprender la pérdida de su sobrino

Gladys La Bomba Tucumana habló en redes sociales sobre la muerte de su sobrino Ian

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Gladys La Bomba Tucumana contó que su sobrino Ian murió luego de una rápida descompensación posterior a una fractura no expuesta, según relató la artista en un video que compartió desde Tucumán. La cantante pidió oraciones para su familia y expresó que aún espera conocer con precisión qué ocurrió durante la atención médica del niño.

La artista explicó que Ian, de doce años, se lastimó mientras jugaba descalzo a la pelota con sus primos en el pasillo de la casa de su abuela. De acuerdo con su testimonio, el menor impactó con un cantero de cemento y sufrió una lesión que, en principio, no parecía de gravedad.

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“En vez de pegar una patada a la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó”, contó Gladys. Luego precisó que el niño tenía “una fractura no expuesta” y que fue llevado a un centro de salud para recibir atención.

Primer plano del rostro de una mujer adulta y un niño que miran directamente hacia la cámara
“Somos una familia como cualquier otra que está sufriendo mucho”, expresó la referente de la movida tropical

La cantante sostuvo que la familia todavía no logró comprender cómo el cuadro derivó en el fallecimiento de Ian. “Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar algo así, en que Iancito se vaya y nos deje”, manifestó, sin identificar al establecimiento médico ni informar un diagnóstico confirmado.

La supuesta bacteria que habría agravado el cuadro de Ian

En su relato, la intérprete señaló que la secuencia posterior a la lesión ocurrió en un plazo muy breve. “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria, Ian en veinticuatro o cuarenta y ocho horas muere injustamente”, señaló.

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La cantante evitó dar mayores detalles sobre la causa de muerte y remarcó que la familia espera el avance de las averiguaciones para determinar qué sucedió. “Vamos a ver qué hay que hacer para saber todo realmente lo que pasó”, expresó luego de contar que viajó de urgencia a Tucumán para acompañar a sus familiares.

Primer plano de una mujer de cabello rubio con collar y blusa estampada mirando directamente hacia la cámara
La artista contó que viajó de urgencia a Tucumán para acompañar a su familia

El testimonio se conoció días después de que Gladys comunicara públicamente la muerte de su sobrino. El 12 de noviembre, la artista había publicado un mensaje de despedida en sus redes sociales, aunque en esa ocasión no había explicado las circunstancias del fallecimiento.

En el nuevo video, Gladys describió el impacto que la noticia provocó en su entorno más cercano. Mencionó especialmente a Yuli, la madre de Ian, y aseguró que toda la familia intenta contenerla frente a la pérdida. “No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina”, dijo.

El pedido de respeto de la Bomba Tucumana

Primer plano de una mujer con el cabello rubio recogido, blusa estampada y collares dorados que mira hacia la cámara
Gladys sostuvo que la familia espera conocer con precisión qué ocurrió tras la lesión de su sobrino

La artista recordó que Ian solía compartir tiempo con ella cuando permanecía en Tucumán. “Acá, a este lugar, Ian venía, se metía a la pileta, disfrutaba de todo eso. Vivía prácticamente conmigo y mi sobrina cuando yo estaba acá”, relató.

También explicó que su madre todavía no fue informada de la muerte del niño. “Obviamente, mi mamita no sabe nada, porque para qué le diríamos”, señaló durante el video, en el que pidió rezos por el niño y por el resto de sus familiares.

En ese contexto, Gladys reafirmó sus creencias religiosas y vinculó este duelo con la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, ocurrida en mayo de 2025. “Acepto y no reniego de Dios”, expresó. La cantante ya había hablado en otras oportunidades sobre el dolor que atravesó tras el fallecimiento de Ojeda, quien murió a los 38 años después de enfrentar un tumor abdominal.

Murió Luciano, el novio de Gladys la Bomba Tucumana
La artista vinculó esta pérdida con el duelo que mantiene por la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, y afirmó que sostiene su fe religiosa en medio del dolor

Hacia el final de su mensaje, la referente de la movida tropical cuestionó a quienes publicaron comentarios que consideró ofensivos sobre su exposición pública. “Somos una familia como cualquier otra que está sufriendo mucho”, sostuvo.

Además, pidió que cesen los mensajes hostiles en medio de la situación que atraviesa su familia. “Recuerden que somos todos seres humanos. Yo soy también un ser humano, tengo familia”, afirmó antes de reiterar el pedido de oraciones para Yuli y para el alma de Ian.

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Gladys La Bomba TucumanaFallecimientoLucianoSobrino de la Bomba Tucumana

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