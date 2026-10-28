SK Hynix logra ventas récord y triplica el beneficio en el tercer trimestre

28/01/2026 Campus de Cheongju de SK Hynix ECONOMIA SK HYNIX

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El fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix cerró el tercer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 39,77 billones de wones (26.860 millones de euros), lo que supone triplicar las ganancias del mismo periodo de 2025 o un 216% más, tras lo que las acciones del proveedor de multinacionales como Nvidia han cerrado la sesión en la Bolsa de Seúl con una subida del 10,89%.

La cifra de negocio del fabricante alcanzó entre julio y septiembre un récord trimestral de 104,6 billones de wones (70.650 millones de euros), lo que implica un crecimiento interanual del 328% y del 32% en relación al segundo trimestre, mientras que el resultado operativo de la compañía ascendió a 83,3 billones de wones (56.270 millones de euros), un 632% por encima del contabilizado en el tercer trimestre de 2025 y un 38% más que en los tres meses anteriores.

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De su lado, el margen operativo de SK Hynix en el trimestre fue del 80%, frente al 47% del mismo periodo de 2025 y por encima del 76% correspondiente a los meses de abril y junio de 2026.

En un comunicado, la multinacional ha destacado que, en un entorno de mercado donde los precios han aumentado debido a la creciente demanda de memoria para IA, "la compañía volvió a registrar resultados trimestrales récord tanto en ingresos como en beneficio operativo", superando por primera vez en su historia los 100 billones de wones (67.550 millones de euros) en ingresos trimestrales.

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Por otro lado, SK Hynix ha señalado la sustancial consolidación de su estructura financiera, precisando que, al cierre del tercer trimestre, el efectivo y equivalentes de efectivo ascendían a 114,5 billones de wones (77.340 millones de euros), mientras que los préstamos disminuyeron a 15,8 billones de wones (10.670 millones de euros), por lo que el efectivo neto aumentó a 98,7 billones de wones (66.670 millones de euros).

De cara al futuro, la compañía prevé que el mercado de memorias mantenga su crecimiento, impulsado a corto plazo por la IA empresarial y personal y, a medio y largo plazo, por la IA física, como la conducción autónoma y la robótica.

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En este sentido, ha advertido de que la oferta "no está a la altura del crecimiento del mercado" y, dada la dificultad técnica de los procesos y el largo plazo necesario para construir nuevas instalaciones de producción, "se prevé que la estructura en la que la demanda supera a la oferta persista hasta 2030".

De este modo, aprovechando estas condiciones favorables, SK Hynix planea acelerar la expansión de su capacidad de producción y fortalecer la competitividad de sus productos para mantener el impulso de crecimiento actual y aumentar aún más sus ingresos y beneficios el próximo año.

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"SK hynix está ampliando sus acuerdos a largo plazo con clientes" con el fin de mejorar la visibilidad de la demanda a medio y largo plazo y consolidar su base de crecimiento, ha informado la empresa, que ha firmado ya acuerdos a largo plazo con 14 clientes importantes, incluyendo proveedores líderes mundiales de servicios en la nube (CSP), y también está negociando activamente con varios clientes la posibilidad de extender los plazos contractuales, que suelen ser de cinco años.

"La confianza de los clientes, generada gracias a nuestra competitividad tecnológica, está dando lugar a contratos a largo plazo, y nuestra estructura empresarial se está transformando en una con estabilidad de beneficios y visibilidad de la demanda a medio y largo plazo", ha comentado el consejero delegado de SK Hynix, Kwak Noh-Jung.

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"Aumentaremos las recompensas que compartimos con nuestros accionistas a medida que mejoren nuestros resultados comerciales y de inversión", ha añadido.

RETORNO DE 100 BILLONES DE WONES.

De tal manera, el fabricante surcoreano ha indicado que espera un retorno para los accionistas en relación con el ejercicio 2026 por un importe total de unos 100 billones de wones, incluyendo dividendos en efectivo de 30 billones de wones o más (20.260 millones de euros) y recompras y cancelaciones de acciones por un total de 60 billones de wones o más (40.530 millones de euros).

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En este sentido, el consejo de administración de SK Hynix ha aprobado un dividendo en efectivo de 14 billones de wones (9.460 millones de euros) correspondiente al tercer trimestre y una recompra de acciones de 20 billones de wones (13.510 millones de euros).

Las acciones de SK Hynix han despedido la sesión en la Bolsa de Seúl con una subida del 10,89%, con la que acumulan una revalorización del 119% en lo que va de año.