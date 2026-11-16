Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, continúa internado: las palabras de su círculo íntimo

Norberto Marcos permanece internado y evoluciona favorablemente, según informó su amigo Gustavo Benzaquén

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El productor teatral Gustavo Benzaquén, amigo de Norberto Marcos, habló con Teleshow y confirmó que el productor teatral muestra una evolución favorable después de su internación. El empresario reveló que el cuadro incluyó “un inconveniente en un pulmón”, aunque buscó transmitir tranquilidad sobre el presente de su amigo.

“Norberto está mejorando, va para adelante”, expresó Benzaquén a este medio. De esa manera, dio la primera actualización concreta sobre el estado de Marcos luego de los días en que colegas y allegados esperaban novedades sobre su cuadro de salud.

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El productor continúa bajo atención médica después de haber sido internado durante la última semana. En un comienzo trascendió que había presentado un cuadro con fiebre, dolores corporales y molestias en el pecho. Además, desde el entorno había surgido la versión de un paso por terapia intensiva, sin que se difundiera un parte médico oficial con precisiones sobre el diagnóstico.

Fátima Florez se habría mantenido en contacto para conocer la evolución de su expareja

El empresario no brindó información adicional sobre qué tipo de complicación pulmonar atravesó el productor ni detalló los estudios que le realizaron. Tampoco precisó si ya recibió el alta o si continúa internado. Su mensaje se enfocó en la evolución positiva y en la necesidad de esperar nuevas novedades médicas.

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“Vamos a ver qué pasa. Agradecido por la preocupación de todos”, agregó el amigo de Marcos, quien lo conoce desde hace años y estuvo en contacto con él en los días previos a la internación.

La declaración llega después de que el estado de salud del exrepresentante de Fátima Florez generara inquietud en el ambiente artístico. Durante los primeros días hubo hermetismo y se conocieron distintas versiones sobre los síntomas, mientras sus familiares y amigos se acercaron al Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo, para acompañarlo.

Antes de las declaraciones a Teleshow, Benzaquén ya había contado que Marcos tenía problemas de salud previos. En declaraciones públicas, habló de antecedentes cardíacos, diabetes y una afección en la aorta.

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El productor continúa bajo atención médica, sin una fecha confirmada para el alta

“Hace tres o cuatro días estuvo bastante mal con el tema del dolor de pecho. Es un problema de la aorta”, había explicado al describir las molestias que tuvo su amigo antes de la internación.

Benzaquén relató que el lunes había llamado a Marcos para invitarlo a cenar, pero el productor le respondió que no se encontraba bien. Al día siguiente volvieron a hablar y el empresario supo que su amigo tenía intenciones de salir de su casa en Belgrano para comprar comida. Sin embargo, al comunicarse con él el miércoles por la mañana, recibió una respuesta que lo sorprendió: Marcos ya estaba internado.

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Norberto Marcos, mientras permanecía bajo atención médica, se refirió a la intensidad de las molestias que padecía. Según contó a algunos allegados y periodistas, sentía dolores en el pecho y en el estómago, por lo que esperaba los resultados de los estudios solicitados por los médicos.

“Acá no hay ninguna gastritis, acá hay algo que no es lo normal porque es un dolor insoportable”, expresó Marcos al describir su situación. También señaló que aguardaba una tomografía para avanzar en la búsqueda de un diagnóstico.

Familiares y allegados acompañan a Norberto Marcos durante su recuperación en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo

Ante las versiones que asociaban la internación con su situación personal, el productor rechazó que su estado físico estuviera vinculado con el conflicto que mantiene con Florez. “Acá no tiene nada que ver Fátima, no sé de qué me vino esto”, afirmó días atrás.

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En el audio enviado a Teleshow, el amigo del productor hizo una breve referencia a la situación entre Marcos y su expareja. “Más allá de la pelea con Fátima Florez, vamos, que está evolucionando”, dijo.

El comentario se produjo después de que trascendió un acercamiento entre ambos. Días antes de la internación, Marcos y Florez se habrían reunido en la casa de Jacobo Winograd, quien habría intervenido como mediador para intentar destrabar diferencias vinculadas a los bienes y a la relación profesional que mantuvieron durante años.

Desde la ruptura, la expareja protagonizó distintos cruces mediáticos y judiciales. Con el paso del tiempo, el vínculo habría ganado cordialidad, aunque aún quedarían temas pendientes de resolución.

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Durante la internación de Marcos, además, trascendió que Florez se mantuvo en contacto para conocer su evolución. La humorista habría hablado con el productor y también con el médico de cabecera, según se informó en programas de espectáculos.

La evolución de Marcos mantiene en alerta a su círculo cercano

Norberto Marcos rechazó que su internación estuviera relacionada con el conflicto que mantiene con Fátima Florez

Mientras no hay mayores precisiones, familiares y amigos siguen atentos a la recuperación del productor. Su hijo Federico habría pasado una noche junto a él durante la internación, mientras los allegados optaron por preservar los detalles del cuadro clínico.

La palabra de Benzaquén representa, por ahora, la actualización más reciente: Norberto Marcos está mejorando y evoluciona de manera favorable tras una complicación pulmonar. No trascendió todavía un parte médico oficial ni una fecha estimada para el alta.

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