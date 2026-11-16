Llegó el tercer portaaviones de EEUU a Medio Oriente: en plena tensión con Irán, suma 5.000 efectivos y 60 aeronaves

El portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, amarrado en la base naval de Changi, en Singapur, durante una escala el 6 de noviembre, antes de llegar a Medio Oriente. (Simon Lim / Handout vía REUTERS)

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Estados Unidos ya tiene tres portaaviones en Medio Oriente. El USS Theodore Roosevelt entró el domingo en el área de responsabilidad del Comando Central (CENTCOM), la estructura militar que supervisa las operaciones estadounidenses en la región, según un funcionario citado por múltiples medios internacionales. El Pentágono y el CENTCOM no lo confirmaron formalmente.

El buque se suma al USS George Washington y al USS George H. W. Bush, que ya operaban en la zona. Con su llegada, EEUU vuelve a concentrar tres grupos de portaaviones, algo que ya había ocurrido en abril, por primera vez desde la invasión de Irak en 2003.

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Qué es el USS Theodore Roosevelt

Aviones militares en la cubierta del portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, en el mar de China Meridional, el 4 de julio de 2024 (Marinero Ryan Holloway / Marina de EEUU vía AP).

Es un portaaviones de propulsión nuclear, en servicio desde 1986, con más de 5.000 efectivos y un ala aérea de más de 60 aeronaves, entre ellas cazas F-18. Zarpó de su base de San Diego en septiembre y participó este año en el ejercicio internacional RIMPAC, frente a Hawái.

Estaba previsto que reemplazara a uno de los dos portaaviones que ya estaban en la región, pero funcionarios estadounidenses dijeron que los tres podrían quedarse si hace falta. Medios como The National, en cambio, hablaron de un despliegue “que se espera que sea temporal”. No está claro, por lo tanto, cuánto tiempo coincidirán los tres.

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Un despliegue que crece

Infantes de marina y marineros del grupo anfibio Makin Island regresan a la base de Camp Pendleton, en California, tras siete meses de despliegue, el 6 de junio de 2023 (REUTERS/Mike Blake).

El portaaviones no llega solo. Un funcionario dijo a Al Jazeera que el grupo anfibio Makin Island, con más de 2.000 infantes de marina, también se dirigió a la región. El Wall Street Journal informó que, en conjunto, los envíos podrían sumar entre 9.000 y 10.000 militares, una cifra que el Ejército no confirmó.

Antes de eso, EEUU ya había enviado cerca de 7.000 soldados adicionales desde que empezó la guerra con Irán, entre infantes de marina y paracaidistas de la División 82, y más de 120 aviones desde febrero, el mayor refuerzo aéreo en la región desde la guerra de Irak, según analistas de fuentes abiertas.

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Por qué ahora

Personal de cubierta trabaja en un caza F-18 en el hangar del USS Theodore Roosevelt durante los ejercicios navales RIMPAC, al sur de Hawái, el 12 de julio de 2026 (REUTERS/Marco Garcia).

El refuerzo llega en medio de una nueva escalada. El domingo, Irán lanzó drones contra Bahréin, donde sonaron alertas por primera vez en meses; la Guardia Revolucionaria dijo haber atacado una base y un radar de EEUU, mientras que el Ejército bahreiní afirmó que interceptó todos los drones. Además, la Guardia aseguró que seis barcos se hundieron en el estrecho de Ormuz desde el domingo. Frente a eso, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo que su país “no esperará a que EEUU ataque primero”.

En Washington, el Gobierno de Donald Trump discute si reanuda las operaciones militares a gran escala contra Irán. Trump dijo la semana pasada que un nuevo ataque era “bastante improbable” y que la guerra estaba “efectivamente terminada” en lo militar, pero que sus fuerzas siguen listas, y dijo a sus asesores que podría abstenerse de atacar salvo que Irán o los hutíes de Yemen lancen nuevos ataques contra intereses estadounidenses. Hasta ahora no se anunció ninguna campaña de ataques, aunque el tercer portaaviones amplía las opciones militares del presidente.

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Un refuerzo en vísperas de la gira de Trump

El movimiento naval coincide además con el viaje de Trump a Asia. El presidente pasa por Filipinas y llega a Shenzhen, en China, donde el jueves participa en la cumbre de la APEC, el foro económico de Asia-Pacífico, y se reúne con el presidente chino, Xi Jinping, y con el ruso, Vladimir Putin. La Casa Blanca confirmó que Irán será uno de los temas, junto con una posible reducción de los arsenales nucleares.