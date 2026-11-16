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Cristina Pérez recordó a su mamá con un video inédito de su embarazo: “Cuando lo encontramos estallé en llanto”

La periodista compartió imágenes familiares en blanco y negro y dedicó un conmovedor mensaje a su madre en la fecha de su cumpleaños

Cristina Pérez recordó a su mamá con un video inédito de cuando estaba embarazada de ella en el día en que hubiera cumplido años
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Un video familiar hasta ahora desconocido abrió una ventana a los primeros meses de vida de Cristina Pérez. La periodista publicó una secuencia en blanco y negro en la que aparece su mamá embarazada de ella, junto a su papá y sus abuelos, en el patio de la casa donde nació en Tucumán. El posteo coincidió con el cumpleaños de su madre, María Cristina Navarro, quien falleció en agosto de 2023. En él, reunió recuerdos de la infancia, la historia de su familia y una dedicatoria atravesada por la ausencia.

Las imágenes muestran una escena cotidiana en la vivienda de calle Suipacha, casi avenida Sarmiento. Allí transcurren los registros que Pérez eligió compartir: su mamá camina por el patio, su papá aparece joven y sus abuelos acompañan el momento. Para la conductora, la filmación sumó una dimensión hasta entonces imposible de conocer, ya que ella también forma parte de aquella escena aunque todavía estaba en el embarazo.

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Un video con mamá embarazada de mí. Cuando lo encontramos estallé en llanto”, escribió Pérez al presentar la grabación. Luego reparó en la edad que tenía su madre cuando la esperaba: “Mamá tenía unos 22 años y me llevaba en su panza. Yo también estaba en la inédita cinta”.

El material no solo la conectó con la imagen de su mamá joven. También le permitió volver a ver a su padre en una etapa muy distinta de su vida. “Se ve a mi papá, delgadito, joven, un chico”, señaló en el mensaje, con una descripción que puso el foco en el paso del tiempo y en el valor que adquirió esa filmación para la familia.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con imágenes en blanco y negro, la periodista conmemoró a su madre en el día en que hubiera cumplido años

La periodista también precisó el lugar de las escenas. “Todo transcurría en el patio de la casa donde nací en calle Suipacha, casi avenida Sarmiento, en Tucumán”, contó. En ese mismo espacio aparecen sus abuelos junto a su madre, figuras que ocuparon un lugar central en su relato. “Se ve a mis abuelos con mamá y ella es todo amor y bondad. Para ellos fue una hija más”, agregó.

En el texto, Pérez se detuvo en una pregunta que atraviesa a muchas personas al pensar en su propio origen: cómo fueron los días en los que sus madres esperaban su llegada. “A lo largo de la vida siempre imaginamos cómo pudo ser ese momento en que nuestras madres nos esperaban”, expresó.

La aparición de esas imágenes le dio una respuesta personal a esa inquietud. “Cuando la vi me sentí amada”, escribió sobre la experiencia de ver el video. En cada fragmento encontró detalles que adquirieron un significado especial: los pasos de su mamá dentro de la casa, la presencia de un canario y una caminata junto a una de sus tías por la esquina del barrio.

En sus pasos inocentes por la casa, al lado del canario o caminando por la esquina con mi tía, sentí cómo el amor reinaba en cada momento”, sostuvo. Así, la publicación recorrió momentos mínimos de una jornada familiar y los transformó en el eje de una carta dirigida a su mamá.

La parte final del posteo estuvo marcada por el recuerdo y por la certeza afectiva con la que Pérez se dirigió a ella. “Mamita, ahí me esperabas y yo, aun cuando no estás, siempre te espero. Porque mi corazón sabe que estás. Porque me cuidás desde el cielo”, escribió.

La conductora cerró el mensaje con un saludo de cumpleaños y una frase que resumió el sentido de la publicación: “Feliz cumpleaños, mamá. Tu amor es infinito”.

El video quedó así como un registro de la familia Pérez en Tucumán y como una imagen previa al nacimiento de la periodista. Entre el patio de su casa de infancia, la presencia de sus abuelos y la figura de su mamá embarazada, Cristina encontró una escena que durante años solo pudo imaginar.

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