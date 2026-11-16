Tomás Rebord debutó en la televisión abierta con Dominbord: cuánto midió el rating

En el estreno de Dominbord, Tomás Rebord dio inicio a su etapa como parte de la pantalla televisiva (Dominbord - América)

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Este domingo, la grilla televisiva sumó una nueva propuesta para las noches dominicales. América estrenó Dominbord, el programa que marcó el debut de Tomás Rebord en la pantalla chica. En medio de la expectativa por su llegada a un canal de aire, el conductor presentó el ciclo con una apertura cargada de referencias televisivas, recibió a Claudio Chiqui Tapia y quedó bajo la atención de los televidentes y de las redes sociales desde los primeros minutos de emisión.

La primera experiencia formal de Rebord al frente de un programa de aire comenzó a las 22 horas. El conductor estuvo acompañado en la mesa por Manu Jove y Juan Ruffo, quienes formaron parte del equipo que lo secundó durante el debut. De esta manera, Dominbord representó el salto de una figura surgida del ecosistema digital hacia la televisión tradicional.

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El ciclo comenzó con una escena preparada especialmente para la ocasión. Lo primero que apareció en pantalla fue una unidad de traslado policial que se estacionó frente a la puerta de América. Cuando se abrieron las puertas de la camioneta, apareció Rebord vestido con una camisa de fuerza y un bozal inspirado en el personaje de Hannibal Lecter, el feroz asesino serial que interpretó en cine Anthony Hopkins. Luego, mientras ingresaba al edificio del canal, Rebord se mostró al equipo de Dominbord a través de distintas referencias a la televisión. La presentación incluyó menciones y guiños vinculados con figuras y programas reconocidos, entre ellos Marcelo Tinelli y CQC. La secuencia buscó mostrar el desembarco del conductor en el canal desde un registro marcado por la parodia y el humor.

El conductor estrenó Dominbord junto a Manu Jove y Juan Ruffo, en una noche marcada por el humor y las referencias a la pantalla chica (Prensa América )

Después de ser “liberado”, Rebord continuó con la puesta en escena dentro del estudio. En medio de la apertura, destrozó un escritorio antes de presentar el espacio en el que se desarrollaría el programa. Finalmente, miró a cámara y exclamó: “Bienvenidos, hermanos, al prime time. ¡Mirá lo que es esto!”.

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El debut también contó con la presencia de Claudio Chiqui Tapia. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) participó de un mano a mano en vivo con el conductor y habló sobre distintos momentos de su vida y de su trayectoria profesional. Durante la entrevista, Tapia se refirió a su pasado previo a la llegada al mundo del fútbol y al trabajo que realizó dentro de la AFA. La conversación formó parte de la primera emisión de Dominbord y permitió que el programa combinara la propuesta humorística de Rebord con una charla vinculada con la vida personal y profesional del dirigente deportivo.

En cuanto a los números de audiencia, el programa conducido por Rebord alcanzó un promedio de 0,6 puntos de rating y registró picos de 0,7 puntos a lo largo de la noche. El debut se produjo frente a una competencia instalada en ese horario, con una programación de cine que suele ocupar la pantalla de El Trece y con una nueva temporada de MasterChef Celebrity que consiguió buenos números de audiencia.

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El conductor apareció con una camisa de fuerza y un bozal en la apertura de su programa, que también contó con la presencia de Chiqui Tapia (Prensa América )

En cuanto a la programación de El Trece, el canal emitió El misterio de Soho, una película protagonizada por Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy y Matt Smith. El filme contó la historia de una joven apasionada por la moda que, de manera misteriosa, podía trasladarse a la década de 1960. Sin embargo, el Londres de esa época no era como ella imaginaba. El thriller psicológico se mantuvo en el segundo lugar de la franja y alcanzó una marca máxima de 3,2 puntos de rating.

Este domingo, el ciclo conducido por Wanda Nara comenzó con un piso de 10,1 puntos, que había sido entregado por Pasapalabra. En la emisión, los famosos tuvieron que preparar un pollo deshuesado relleno con una guarnición. Además, debieron sacar al azar un ingrediente de una bolsa y utilizarlo obligatoriamente en el plato que presentaran ante el jurado.

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La competencia televisiva dejó a Dominbord frente a dos propuestas con presencia sostenida en la franja nocturna. Por un lado, el cine de El Trece mantuvo su lugar en la programación de los domingos. Por el otro, MasterChef Celebrity continuó con su recorrido en la pantalla de Telefe y con una temporada que venía consiguiendo buenos resultados de rating.

Luego de sus inicios en las plataformas digitales, Tomás Rebord desembarcó en la televisión abierta (Prensa América )

Cabe recordar que, antes de llegar a América, Rebord había construido su recorrido en YouTube, la radio y los medios alternativos. Sus primeros pasos en el ámbito mediático estuvieron vinculados con el programa Arroban pero hacen, desde donde comenzó a ganar reconocimiento entre los usuarios que seguían sus contenidos.

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Además, generó repercusiones con sus programas MAGA y Hay Algo Ahí, emitidos por Blender. A través de esos espacios, Rebord consolidó una comunidad de seguidores a los que se conoce como los “hagoveros”. Ese grupo lo acompañó durante sus distintas etapas en el streaming y en los medios digitales. Cuando se alejó de Blender, el conductor trasladó sus contenidos a una plataforma comunitaria llamada Hagov.ar. También mudó sus transmisiones independientes a su canal oficial de YouTube y a Kick. Desde allí, continuó desarrollando sus programas y mantuvo el vínculo con la audiencia que había construido antes de su llegada a la televisión abierta.

Con el estreno de Dominbord, Tomás Rebord inició una nueva etapa profesional en América. El programa se presentó con una apertura basada en el humor, referencias a la televisión y una entrevista en vivo con Claudio “Chiqui” Tapia, mientras que los primeros números marcaron un promedio de 0,6 puntos y un pico de 0,7 durante la emisión.

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