Incertidumbre por la alineación de pilotos de un equipo de Fórmula 1 hasta fin de año: el anuncio para el GP de Las Vegas

Haas confirmó que el brasileño Rafael Camara será de la partida en Las Vegas (REUTERS/Daniel Becerril / Pool)

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Rafael Camara volverá a correr para Haas en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde continuará su preparación para debutar como titular con el equipo en 2027. Además, la escudería anunció que Ryo Hirakawa ocupará el asiento de Ollie Bearman durante la primera sesión de entrenamientos.

Más allá del anuncio del equipo con base en los Estados Unidos, hay una incertidumbre que manejará la estructura hasta el desenlace de la temporada en Medio Oriente. ¿Cuál es? La continuidad de Camara después de Las Vegas dependerá de su participación en la Fómula 2. El piloto brasileño lidera el campeonato de la categoría antesala con 207 puntos y una ventaja de siete unidades sobre Nikola Tsolov tras la última actividad, que fue en Bakú en septiembre.

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Camara fue anunciado como titular de Haas para 2027 en reemplazo de Esteban Ocon, pero su calendario coincide con las carreras de Fórmula 1 del 29 de noviembre y del 6 de diciembre. Por esto es que Hirakawa podría recuperar el monoplaza en Qatar y Abu Dhabi si el brasileño regresa a la F2.

El joven corredor sudamericano recibió la oportunidad de subirse al monoplaza en la prueba en el circuito paulista de Interlagos, en Brasil, porque el japonés disputaba la final del Campeonato Mundial de Resistencia en Monza, donde ganó su tercer título. ¿Cómo le fue a Camara? El brasileño llegó hasta la Q2 tras recuperarse de un trompo en la Q1, pero chocó contra el muro en la curva 12 al no conseguir el frenado correcto del eje trasero en condiciones de baja adherencia. Finalmente, clasificó 13º y largó dos puestos más adelante (11º) por las penalizaciones de otros pilotos, aunque un tramo complicado con neumáticos intermedios lo relegó hacia el fondo del pelotón.

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Rafael Camara (REUTERS/Adriano Machado)

Hirakawa fue el elegido para suplantar a Ocon tras su abrupta salida y sumó un punto en su debut en F1 en el GP de la Ciudad de México, después de verse beneficiado de las penalizaciones posteriores a la carrera contra Oscar Piastri y los dos pilotos de Alpine (Franco Colapinto y Pierre Gasly). El jefe de equipo Ayao Komatsu destacó su actuación: “Convicción mental muy buena: fue muy limpio. Entregó lo que esperábamos”, dijo el titular de la escudería.

Hay que destacar que la decisión que tomará Haas está condicionada por una limitación reglamentaria en el mundo de la F1. Con Bearman, Esteban Ocon, Hirakawa y Camara registrados en el libro de carreras de 2026, el equipo alcanzó el máximo de cuatro pilotos por temporada permitido por el artículo B1.7.1 del reglamento deportivo de la Federación Internacional del Automóvil. Esa restricción deja sin opciones a Jack Doohan, piloto de reserva de la estructura y ex corredor de Alpine.

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De esta manera, si Camara prioriza la Fórmula 2, Hirakawa será la única alternativa habilitada para ocupar el segundo coche en las dos pruebas restantes (Qatar y Abu Dhabi).

Hay que remarcar que la crisis en Haas con la salida de Ocon comenzó el viernes del Gran Premio de México, cuando el piloto francés discutió por radio con su ingeniera Laura Mueller durante la segunda práctica libre. El ex corredor de Alpine se negó inicialmente a cumplir una orden de boxes para sustituir los neumáticos blandos por medios y, luego de la sesión, regresó a la zona de hospitalidad de Haas con el casco puesto.

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Ryo Hirakawa (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La tensión escaló durante la noche. Según el diario alemán Bild, Ocon buscó al director Komatsu en su despacho para hablar sobre lo sucedido y, cuando el responsable intentó levantarse para irse, el piloto lo habría sujetado del hombro para retenerlo. Al día siguiente, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Haas anunció que Ocon no volvería al VF-26 durante el resto de la cita latinoamericana. Hirakawa ocupó su lugar sin que el comunicado ofreciera explicaciones adicionales.

Luego de eso, Ocon reconoció en un comunicado que hubo una discusión, pero rechazó las versiones sobre un contacto físico. “Una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”, expresó en redes sociales.

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El 3 de noviembre, la escudería oficializó la desvinculación definitiva de Ocon. “TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026”, señaló la comunicación del equipo. Komatsu confirmó que el francés no recuperaría el asiento durante el resto del calendario. “Ya le hemos comunicado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento de carrera en TGR Haas F1 Team durante esta temporada”, afirmó el jefe de la estructura, citado por Autosport.

El director japonés admitió que la decisión sorprendió a los integrantes de Haas antes del Gran Premio en Ciudad de México. “El sábado por la mañana, cuando tuve que decirles a los chicos y chicas de aquí: ‘Esteban ya no va a pilotar, Ryo está en el coche’, por supuesto que todos se quedaron sorprendidos”, relató.

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Los motivos del conflicto permanecen bajo reserva y los abogados ya intervienen en el caso. Andrew Benson, periodista de BBC, señaló que nadie dentro del paddock ofrece explicaciones, ni siquiera de manera extraoficial. Las versiones que trascendieron apuntan a una relación deteriorada por la reacción de Ocon ante los malos resultados. El francés solía responsabilizar al coche y al equipo cuando el rendimiento no acompañaba, sin asumir sus propios errores.

Lo sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán fue mencionado como uno de los episodios que profundizaron ese malestar. Ocon clasificó 13º, avanzó hasta el octavo puesto en carrera y, pese al resultado final, Haas no quedó conforme con su reacción tras quedar eliminado en la segunda ronda de clasificación. El nombre de Ocon aparece entre los candidatos para convertirse en piloto de reserva de Aston Martin en 2027, detrás de Fernando Alonso y Lance Stroll, la dupla titular del equipo.

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