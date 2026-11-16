Casillero virtual en Miami: llega a Colombia una alternativa para comprar en Estados Unidos y recibir pedidos en casa

El uso de una dirección asignada para exportación facilita un ahorro de hasta el 7% en el impuesto sobre ventas de Estados Unidos. (Gripper)

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Noviembre marca el inicio de una de las temporadas de mayor movimiento para el comercio electrónico. Black Friday, Cyber Monday y las compras de Navidad llevan a miles de consumidores a buscar promociones en categorías como tecnología, moda, calzado, accesorios y artículos para el hogar.

En esa búsqueda, las tiendas de Estados Unidos representan una alternativa para quienes quieren acceder a una mayor variedad de productos, comparar precios o encontrar artículos que no siempre están disponibles en el mercado colombiano. Sin embargo, comprar en el exterior también implica resolver aspectos como la recepción de los paquetes, los costos de transporte, los impuestos y los tiempos de entrega.

Para facilitar este proceso, Gripper anunció su llegada a Colombia con un servicio de casillero virtual en Miami. La plataforma proporciona una dirección personal en Estados Unidos para recibir compras realizadas en tiendas como Amazon, eBay, Walmart, Carter’s, GAP, Shop Simon o cualquier tienda americana. Te permite consolidar diferentes pedidos y gestionar su transporte hasta el domicilio del comprador en el país.

El casillero internacional permite consolidar paquetes de diferentes comercios y proporciona fotografías de los artículos tras su recepción en bodega. (Gripper)

El servicio incluye notificaciones cuando los paquetes llegan a la bodega, fotografías de recepción y seguimiento de los envíos, herramientas que permiten al usuario tener mayor control sobre sus compras internacionales.

¿Cómo funciona un casillero virtual para comprar en Estados Unidos?

Una de las alternativas para recibir productos adquiridos en tiendas estadounidenses es utilizar un casillero internacional. Este servicio proporciona una dirección en Estados Unidos donde llegan los pedidos realizados por internet y, posteriormente, gestiona su transporte hasta el país de destino.

En el caso de Gripper, el proceso comienza con la creación gratuita de una cuenta en su plataforma. Una vez registrado, el usuario recibe una dirección personal en Miami que puede utilizar al momento de comprar en sus tiendas estadounidenses favoritas.

Cuando los productos llegan al centro logístico de la compañía, el cliente recibe una notificación y puede consultar la información de cada paquete, incluidas fotografías de su recepción. Desde allí, tiene la posibilidad de revisar sus compras almacenadas y decidir cuándo autorizar el envío internacional.

Las jornadas de descuentos como Black Friday y las compras de fin de año impulsan la demanda de comercio electrónico hacia tiendas de Estados Unidos desde Colombia. (Gripper)

Este sistema resulta especialmente útil durante la temporada de fin de año, cuando una persona puede adquirir regalos en diferentes establecimientos y recibirlos en fechas distintas. En lugar de gestionar cada pedido por separado, puede reunirlos en una misma cuenta y solicitar su consolidación antes del despacho hacia Colombia.

Según la compañía, el tiempo estimado de entrega desde Miami es de tres a siete días hábiles, aunque puede variar de acuerdo con las características del envío y los procesos de importación.

Envíos de Estados Unidos a Colombia: cómo calcular cuánto cuesta traer las compras

Además del precio del producto, comprar en el exterior requiere considerar el costo del transporte y los posibles impuestos de importación. Estos valores pueden depender del peso real o volumétrico del paquete, sus dimensiones, la categoría de la mercancía y la ciudad de destino.

La compañía realiza controles en su centro logístico para identificar restricciones aduaneras de la DIAN antes de enviar la mercancía a Colombia. (Gripper)

Para ayudar a los usuarios a organizar su presupuesto, Gripper cuenta con un simulador de envíos que permite consultar una estimación del costo del envío antes de autorizar el despacho internacional.

La herramienta tiene en cuenta variables como el precio declarado de los productos, el peso, la categoría de la mercancía y el destino en Colombia. Una vez que el paquete llega a Miami y se verifica su información, el comprador puede consultar los cargos estimados asociados con el transporte y la importación.

En una temporada en la que los presupuestos se distribuyen entre regalos, viajes y celebraciones, conocer estos costos con anticipación puede ayudar a evitar gastos inesperados y tomar decisiones más informadas.

Ahorro del 7% en impuestos

Otro de los beneficios que destaca Gripper está relacionado con el sales tax, un impuesto estatal o local que se aplica a determinadas compras dentro de Estados Unidos y cuya tarifa depende de la jurisdicción.

La plataforma Gripper anunció su llegada a Colombia con un servicio de casillero virtual en Miami para recibir compras internacionales. (Gripper)

Según la compañía, utilizar su dirección de recepción destinada a exportación puede representar un ahorro de hasta el 7 % en este impuesto, siempre que la compra y la operación cumplan con los requisitos de exención aplicables.

Por ejemplo, en una compra de USD 500, una tasa local del 7 % representaría USD 35 adicionales. Si la operación reúne las condiciones para acceder a la exención, ese valor podría ahorrarse.

Este beneficio puede resultar relevante para quienes planean adquirir ropa, calzado, accesorios, artículos para el hogar o dispositivos tecnológicos durante las jornadas de descuentos. No obstante, es importante verificar las condiciones de cada tienda y operación, ya que la aplicación de estas exenciones depende de las normas tributarias correspondientes.

La inteligencia artificial optimiza la gestión de los envíos

La consolidación de compras no siempre representa la alternativa más económica. Aunque reunir varios productos en un mismo envío puede reducir determinados costos de transporte, también es necesario considerar el valor declarado de la mercancía y las condiciones tributarias aplicables.

La compañía realiza controles en su centro logístico para identificar restricciones aduaneras de la DIAN antes de enviar la mercancía a Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para orientar esta decisión, Gripper incorporó una herramienta basada en inteligencia artificial que analiza la información de los productos almacenados en Miami y sugiere si resulta más conveniente agruparlos o enviarlos por separado.

El sistema compara variables como el valor y la categoría de los artículos para presentar diferentes alternativas antes de que el usuario autorice el despacho internacional.

¿Qué productos pueden tener restricciones para ingresar a Colombia?

Antes de realizar una compra internacional, también es importante verificar si el producto puede ingresar a Colombia y si requiere permisos, certificaciones o documentación adicional. La DIAN establece las condiciones aduaneras para el ingreso de mercancías, mientras que algunas categorías están sujetas a regulaciones de otras autoridades.

Un simulador digital calcula los costos estimados de transporte e importación según el peso, la categoría del producto y la ciudad de destino.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En este proceso, Gripper realiza verificaciones de los paquetes que recibe en su centro logístico de Miami para identificar posibles restricciones. Si detecta que un artículo necesita documentación adicional o presenta alguna limitación para su transporte, informa al usuario antes de gestionar el envío hacia Colombia.

Estas revisiones buscan anticipar inconvenientes durante el transporte y el proceso de importación, especialmente en el caso de dispositivos tecnológicos, productos regulados y mercancías con requisitos especiales.

Gripper inició sus actividades en 2011 y cuenta con una operación logística propia en Miami desde 2014. Uruguay es uno de sus mercados de referencia, donde, según información de la compañía, registra una calificación de 4,9 sobre 5 estrellas en Google.

Con su llegada a Colombia, la empresa amplía su operación en la región en un momento en el que las compras internacionales cobran protagonismo por las temporadas de descuentos y las celebraciones de fin de año.