Un dirigente cercano a Bullrich descartó un quiebre con el oficialismo en el Congreso

Gerardo Milman descartó una ruptura política entre Patricia Bullrich y la administración del presidente Javier Milei

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La discusión sobre el vínculo entre el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich vuelve a quedar en el centro tras las versiones sobre roces internos y de la negociación de una reforma electoral. La exministra de Seguridad sostiene su lugar dentro de la alianza oficialista, aunque conserva margen para plantear diferencias sobre decisiones puntuales.

Gerardo Milman, exdiputado nacional cercano a Bullrich, rechazó que exista un camino de ruptura con el Presidente. En una entrevista con Infobae A las Nueve, aseguró que la dirigente “no está impulsando una ruptura” y describió la relación como parte de un acuerdo político que se remonta a la elección de 2023.

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Acuerdo político

El exlegislador recordó que Milei había obtenido el 30% de los votos en la primera vuelta, mientras Bullrich rondó el 25%, antes de que la entonces candidata de Juntos por el Cambio resolviera apoyarlo para el balotaje frente a Sergio Massa. Para Milman, esa secuencia explica la convivencia actual entre ambos sectores: “Son electorados parecidos, pero no exactamente iguales”.

Según su lectura, las coincidencias en materia económica, de orden público y valores políticos dieron forma a una base común, aunque no borraron las diferencias. Patricia busca representar esos matices dentro de la coalición, planteó el exfuncionario, sin apartarse del respaldo al rumbo general de la administración nacional.

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Ante la hipótesis de una fractura, el exdiputado fue tajante: “No veo ese riesgo, por lo menos por parte de Patricia”. Agregó que la discusión que reflejan los medios no debe confundirse con una disputa abierta entre Bullrich y Milei, sino con tensiones propias de un espacio que reúne procedencias políticas distintas.

El acuerdo político oficialista surgió del respaldo electoral de Patricia Bullrich a Javier Milei durante el balotaje de 2023

Espacio propio dentro de La Libertad Avanza

Milman afirmó que el sector de la exministra forma parte del Gobierno a través de funcionarios, diputados y senadores vinculados a ella dentro de La Libertad Avanza. “Nosotros somos parte del equipo de gobierno”, sostuvo al referirse a la integración de dirigentes bullrichistas en la estructura oficialista.

También señaló que Bullrich intervino para que más de 15 diputados pasaran a integrar el bloque libertario en la Cámara baja. Frente a las versiones sobre una posible salida de diez legisladores junto a la dirigente, respondió que “el proceso ha sido a la inversa”.

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Para el exdiputado, la propia Bullrich asume su lugar en el oficialismo desde una definición societaria. Dijo que se considera “accionista” y “socia” del Gobierno, una posición que, a su criterio, combina acompañamiento al Presidente con la posibilidad de advertir sobre medidas que pueden generar rechazo en parte de la sociedad.

“Cuando ella siente que tiene que marcar una alerta, lo manifiesta”, explicó Milman. En ese sentido, vinculó esa postura con la experiencia de la exministra durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando las diferencias dentro de una administración aliada también atravesaban la discusión pública.

El exlegislador mencionó el debate por discapacidad como una de esas alertas. Según relató, Bullrich cuestionó la incorporación de un cambio a las tres de la mañana en un proyecto de presupuesto porque no quería “parecer una tonta”, en una señal de que su respaldo no implica acompañar sin objeciones cada definición.

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La eventual candidatura de Bullrich y el desafío de Javier Milei

Al proyectar la discusión hacia 2027, Milman sostuvo que un mandatario en funciones tiene prioridad para buscar un nuevo mandato. “Eso no cabe ninguna duda”, dijo sobre la posibilidad de que Milei vaya por la reelección presidencial.

A la vez, recordó que Bullrich ya fue candidata a la Presidencia y se considera en condiciones de volver a competir. Sin embargo, descartó que esa aspiración configure por ahora una confrontación electoral con el jefe de Estado: “No hay una voluntad de enfrentar en las PASO a Milei”.

La exministra impulsó la incorporación de más de quince diputados al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja (@PatoBullrich)

La posibilidad de una interna presidencial, insistió, no integra las conversaciones actuales del espacio. “No está en los cálculos de nadie”, afirmó Milman, al tiempo que remarcó que la candidatura de Bullrich al Senado por la ciudad de Buenos Aires superó el 50% de los votos.

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Luego de esa elección, señaló, La Libertad Avanza le ofreció a la exministra presidir el bloque en la Cámara alta. Para Milman, esa decisión expresa un reconocimiento a su peso político y encaja con una idea que atribuyó al Presidente: “No somos manada”.

Las listas de adhesión y la discusión sobre la elección de senadores

En paralelo a la disputa política interna, Milman se refirió al proyecto de reforma electoral que incorpora las listas de adhesión. Anticipó que la Comisión de Asuntos Constitucionales avanzaría con el tratamiento y aseguró: “Yo creo que mañana va a haber dictamen”.

El proyecto requiere mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. En el Senado, explicó el exdiputado, el oficialismo debe reunir al menos 37 votos para aprobarlo, aunque advirtió que el texto puede modificarse durante la negociación parlamentaria.

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Milman consideró que el mecanismo no presenta una dificultad para la elección de diputados nacionales, debido a que el sistema D’Hondt distribuye las bancas de manera proporcional. Pero trazó una distinción al abordar la conformación de la Cámara alta: “En el caso de los senadores, sí le veo dificultad constitucional”, afirmó.

La objeción surge de la regla que asigna dos bancas al partido más votado y una a la primera minoría en cada provincia. Según su análisis, una misma alianza no podría quedarse con los tres escaños y un sector con legitimidad judicial tendría margen para cuestionar el esquema ante los tribunales.

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El sector bullrichista rechazó una competencia interna frente a una postulación de Milei para los comicios presidenciales de 2027

El exdiputado planteó que la Justicia podría declarar inconstitucional la aplicación de las listas de adhesión para senadores. La discusión, dijo, no es sólo política sino también jurídica, porque debe definirse si la primera minoría puede quedar representada por una fuerza que comparte alianza con el partido ganador.

El costo de las PASO y su impacto en los mercados

Sobre las PASO, Milman cuestionó su continuidad en las elecciones presidenciales y mencionó un calendario con votaciones en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Fe. La acumulación de comicios, afirmó, puede derivar en “saturación” para los ciudadanos y elevar los costos de organización electoral.

También asoció las primarias de agosto con posibles reacciones financieras. Al describir un escenario en el que el resultado electoral no sea bien recibido por los inversores, sostuvo que la jornada “termina al lunes siguiente con una devaluación”.

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Esos movimientos, advirtió, llegan a la vida cotidiana a través de los precios y del poder de compra de quienes trabajan o hacen sus consumos diarios. “Hay que tratar de evitar eso”, sostuvo Milman al argumentar a favor de revisar el actual sistema de primarias.

Respecto de la reforma política en general, consideró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para lograr un dictamen, aunque dejó abierta la negociación hasta el momento de la definición. “Hasta que no se llega al recinto y se levantan las manos, puede seguir habiendo cambios”, concluyó.

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