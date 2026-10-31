Sam Altman visitó Corea del Sur y se reunió con 50 directivos de Samsung en plena escasez de memoria

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, se reunió con directivos de Samsung para ampliar su cooperación en chips e infraestructura para la IA. (Foto: OpenAI)

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se reunió el 31 de octubre con unos 50 altos directivos del grupo Samsung en Yongin, al sur de Seúl, para ampliar la cooperación en chips de memoria e infraestructura de IA, mientras la escasez mundial de estos componentes se agrava.

Samsung informó en un comunicado que los participantes provenían de sus filiales de electrónica, finanzas y biotecnología. El encuentro se tituló “Los próximos 10 años moldeados por la IA: la elección de la empresa” y se realizó en el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos del grupo.

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Según Bloomberg, la escasez afecta a una amplia gama de productos de memoria, tensiona a la industria electrónica y dispara los precios. Las cinco empresas que lideran la carrera por la infraestructura de IA planean gastar más de USD 3 billones en los próximos años, y la memoria representa cerca de un tercio del gasto en centros de datos.

Sam Altman busca mantener los suministros de memoria para los centros de datos de IA. REUTERS/Carlos Barria

Altman llegó a Corea del Sur la noche anterior, en una visita sorpresa de dos días, según la cadena SBS. Lo acompañaron Richard Ho, vicepresidente de hardware de OpenAI, y otros tres ejecutivos de la compañía. Del lado de Samsung estuvieron, entre otros, Jeon Young-hyun, vicepresidente y jefe de la división de semiconductores, y Roh Tae-moon, jefe de la división de dispositivos.

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Una reunión centrada en la IA dentro de las empresas

Samsung y los medios coreanos describieron una agenda sobre cómo la IA puede cambiar la toma de decisiones y la organización de las empresas, y qué capacidades necesitarán los directivos. Ninguna de las fuentes consultadas informó un acuerdo nuevo ni cifras de suministro de memoria surgidas del encuentro.

Antes de la sesión, los directivos recibieron una capacitación práctica en IA generativa: aprendieron a ordenar datos dispersos en bases de conocimiento personalizadas y a usarlas para decidir. Fue la segunda capacitación intensiva para la cúpula, después de una primera en junio.

Samsung capacitó a unos 2.300 directivos desde junio y se propone completar la formación de todos sus empleados en febrero de 2027. También prevé ampliar el uso de servicios externos de IA generativa en el trabajo, según The Korea Herald. SBS informó además que Altman regaló un teclado de OpenAI al jefe del centro de IA de la división de semiconductores.

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Durante la reunión de Sam Altman con directivos de Smasung, se le brindó una pequeña capacitación a los líderes de la empresa coreana. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Un vínculo que ya incluía chips de memoria

Samsung Electronics firmó en octubre de 2025 una carta de intención con OpenAI para cooperar en infraestructura de IA global, que incluye el suministro de memoria avanzada para Stargate, el proyecto de la empresa para construir centros de datos en varios países.

Otras filiales se sumaron: Samsung SDS exploraría centros de datos y servicios de IA para empresas, y Samsung C&T y Samsung Heavy Industries, centros de datos flotantes en el mar. En julio, el presidente ejecutivo de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, visitó la sede de OpenAI en San Francisco, según The Korea Joongang Daily.

Altman es el último directivo estadounidense en visitar Corea del Sur, líder en memoria avanzada. Bloomberg recordó que Jensen Huang, de Nvidia, y Lisa Su, de AMD, viajaron al país dos veces cada uno desde 2025 para reforzar sus cadenas de suministro. Los ejecutivos del sector advierten que la producción de chips no sigue el ritmo de la demanda.

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Samsung seguirá cooperando con OpenAI en el suministro de memorias para sus centros de datos a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Almuerzo con el presidente del grupo SK

El mismo día, Altman almorzó en Seúl con Chey Tae-won, presidente del grupo SK, según fuentes empresariales citadas por MoneyToday. También habrían asistido ejecutivos de filiales como SK hynix, fabricante de memoria. El medio indicó que se cree que hablaron de semiconductores para IA y de aplicaciones de telecomunicaciones.

SK se había sumado a Stargate tras la visita de Altman a Corea del Sur en octubre de 2025. Según MoneyToday, las partes acordaron entonces que SK hynix montaría un sistema de producción capaz de responder a pedidos de hasta 900.000 obleas de memoria de alto ancho de banda por mes, y que SK Telecom impulsaría un Stargate de estilo coreano en el suroeste del país.

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Ni Samsung ni SK informaron nuevos compromisos de suministro tras las reuniones del 31 de octubre.