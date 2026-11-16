La ácida respuesta de Ancelotti a Romario tras sus dichos sobre que debería ser despedido de la selección de Brasil

Ancelotti le respondió a Romario

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Carlo Ancelotti respondió a Romário tras el pedido público de que deje la selección de Brasil y sostuvo que el exdelantero tiene derecho a expresar “mentiras, verdades o tonterías”. El entrenador italiano afrontó las críticas después de la derrota por 3-2 ante Japón, un resultado que volvió a exponer la presión sobre la Canarinha.

El reclamo de Romário fue directo. El exdelantero brasileño pidió la salida inmediata del técnico y cuestionó su continuidad al frente de la selección. “¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate”, escribió en una publicación en redes sociales.

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El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 reconoció la trayectoria de Carlo Ancelotti en equipos de clubes, aunque marcó una diferencia con su etapa actual al frente de Brasil. “Nadie habla de tu historia. Eres uno de los mejores entrenadores que el mundo del fútbol ha visto nunca, pero eso fue en los clubes. En la selección de Brasil, hasta ahora, no ha demostrado lo que es capaz. ¡No podemos soportarlo más!”, afirmó.

En la conferencia de prensa previa al próximo compromiso de Brasil, Ancelotti no evitó la referencia a los cuestionamientos del exfutbolista. El técnico eligió responder en español y defendió la posibilidad de que Romário manifieste su postura.

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“Es libertad de expresión y, en un país democrático, todo el mundo puede tener una opinión. Romario dio la suya, y todos tienen derecho a decir mentiras, verdades o tonterías. Lo cierto es que Romario habla mucho, y está en su derecho”, expresó el entrenador.

Ancelotti habló del partido que perdió con Brasil ante Japón (Reuters)

La declaración reunió dos elementos de la respuesta de Ancelotti. Por un lado, dejó en claro que no cuestionaba el derecho de Romário a pedir su salida. Por otro, respondió a la dureza de los mensajes con una frase en la que incluyó la posibilidad de que esas opiniones contengan “mentiras, verdades o tonterías”.

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El cruce llegó después del amistoso que Brasil perdió por 3-2 ante Japón. Romário vinculó aquella caída con un problema mayor de la selección y pidió una decisión al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaúd.

“Regresa a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la selección brasileña no puede seguir corriendo el riesgo”, escribió el exdelantero. También reclamó que la conducción de la CBF tuviera “la valentía de tomar una decisión”.

Más allá de la respuesta a Romário, Ancelotti reconoció que el equipo necesita mejorar. El entrenador valoró su vínculo con la selección, aunque admitió que el rendimiento todavía no alcanza para responder a las exigencias que rodean a Brasil. “Tengo que hacer más y lo haré. Me gusta estar aquí, me gusta estar en la selección nacional y tengo que mejorar. Tengo que hacer más para que la selección vuelva a ser competitiva. Hace mucho tiempo que no somos competitivos”, afirmó.

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Romario se mostró crítico con la gestión de Ancelotti al frente de la selección brasileña

La autocrítica de Ancelotti contrastó con la crítica frontal de Romário, quien sostuvo que la selección ya había acumulado demasiados resultados negativos. “No se puede jugar con la camiseta de la selección. Ya nos hemos avergonzado demasiado y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura. Cuando termine la Copa, no sirve de nada llorar. ¡El momento de actuar es ahora!”, manifestó el exgoleador.

El entrenador italiano situó la derrota frente a Japón dentro de un período de evaluación de futbolistas. Según explicó, el cuerpo técnico intenta incorporar alternativas y observar nuevos nombres, un proceso que, a su juicio, condiciona la posibilidad de presentar un equipo ya consolidado. “Es evidente que es momento de pruebas. Estamos probando a nuevos jugadores, empezando por Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus... Son evaluaciones muy positivas, sin mencionar nombres”, señaló Ancelotti.

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Ancelotti sostuvo que el plantel mantiene la confianza en el rumbo de trabajo pese a la derrota ante Japón. “Todos creemos que el equipo va por buen camino. Continuamos con gran confianza en esta senda y nos pondremos a prueba contra Singapur”, declaró.

Brasil afrontará ese partido con Ancelotti sancionado, después de su expulsión ante Japón. El encuentro aparece como una nueva instancia para medir la respuesta de la selección tras las críticas públicas de Romário y la admisión del entrenador de que el equipo necesita recuperar competitividad.