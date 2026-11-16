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Murió Claudia, la hermana de Liliana Parodi: la desgarradora carta abierta con la que la despidió

La mujer falleció tras luchar contra una larga enfermedad. A través de sus redes, la periodista compartió un sentido mensaje repleto de recuerdos familiares y gratitud por los momentos compartidos

La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana Claudia
La periodista reconstruyó la historia de su vínculo desde el nacimiento y habló del amor que las mantuvo unidas hasta el final (Instagram)
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Este fin de semana, una noticia inesperada golpeó la vida de Liliana Parodi. Su hermana Claudia murió después de atravesar una larga enfermedad y, en medio del dolor por su partida, la periodista decidió compartir una extensa carta en sus redes sociales. A través de sus palabras, reconstruyó la historia que las unió desde la infancia, recordó los momentos que compartieron durante los últimos años y le dedicó un mensaje de amor, gratitud y despedida.

De repente, el mundo se detiene y esa que fui con vos también se va”, escribió Parodi al comienzo de su publicación. “Como la mayoría de los niños, en mi primera infancia quería tener un hermanito, ya era una niña grande de seis años y aún era sola”, relató.

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Fuiste mi primera hermana y me dejaron bautizarte. En realidad, solo pude elegir tu segundo nombre y fue así como te llamamos toda la vida, Claudia”, contó. “Tu primer nombre, Aurora, era el de la abuela paterna, pero nos parecía justo, eso era un nombre de abuela”, recordó la periodista. “Fuiste una nena regordeta, de esas que todas las tías dicen: ‘¡Qué linda y grande está!’”, escribió. Un año después del nacimiento de su hermana llegó Daniel y, dos años más tarde, nació Cristina. Así, la familia se amplió y los hermanos comenzaron a compartir cada etapa de su crecimiento.

La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana Claudia
Liliana Parodi junto a su hermana Claudia con sus bicicletas sobre un camino de tierra durante su niñez
La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana Claudia
La periodista compartió una postal de su hermana en el día de su casamiento

Ya éramos multitud y hubo que compartir todo: lo bueno, lo no tan bueno, pocas veces la abundancia, muchas veces la pobreza, pero siempre nos tuvimos los unos a los otros, con nuestra madre al frente de la banda”, expresó Liliana. “Me contaste a mí antes que a nadie tu primer embarazo a tus diecinueve añitos. Inmediatamente armamos la boda y fuiste la novia más linda y feliz”, relató. “Nunca podré saber cómo habrán sido tus días y noches para criar y cuidar a una familia tan numerosa. Lo hiciste en silencio, sin quejarte y, más aún, disfrutando de lo que para mí es inimaginable y heroico”, escribió.

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“Como cuando me permitiste bautizarte ja, ja, no te podías negar porque aún no habías desplegado tu fuerte carácter y convicciones, también me permitiste acompañarte en este tiempo de lucha y dolor contra ese monstruo que, con sus garras en forma de tentáculos, va lastimando tu cuerpo, tu alma y a todos los que te amamos”, expresó.

“Pero prefiero sentir que estuvimos este tiempo compartido con mucha felicidad porque, junto con Uli, pudimos mimarte, darte algunos gustos, reírnos, ponerse los dos siempre en contra mío para hacerme renegar, mirar chimentos y comentarlos, armar reuniones familiares, festejar cumpleaños”, enumeró.

La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana Claudia
"Prefiero sentir que estuvimos este tiempo compartido con mucha felicidad", escribió, a corazón abierto, Parodi sobre su hermana
La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana Claudia
Liliana Parodi junto a sus hermanos en una postal de su infancia
La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana Claudia
Los hermanos de la periodista: Cristina, Daniel y Claudia, a quien despidieron en las redes

“Comer todo lo rico que pudieras y compartir pequeños grandes momentos que ahora son inolvidables”, continuó la periodista, al referirse a aquellas escenas cotidianas que cobraron un nuevo valor después de la muerte de su hermana. “Gracias a la vida que me dio esta oportunidad de tenerte cerca y cuidarte y que me acompañaras a las charlas Silver”, escribió.

Sos la única de la familia que siempre se divirtió y le gustó verme cerca de los famosos. Podríamos decir que eras la más cholula y disfrutabas de cada uno de mis logros y te enojabas cuando alguien me hacía daño”, relató. “Obvio, de allí donde estés, porque mientras yo esté acá esa que fuiste conmigo seguirá estando”, afirmó.

La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana Claudia
Durante su despedida, Liliana destacó el acompañamiento incondicional de su hermana en eventos públicos
La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana
La hermana de la periodista junto a Natalia Oreiro luego de una ceremonia de los premios Martín Fierro
La desgarradora despedida de Liliana Parodi a su hermana Claudia
La periodista acompañó a su hermana en los últimos años de su vida (Instagram)

A mí me tocó cuidarte este tiempo y estoy segura que hubieses hecho lo mismo y lo seguirás haciendo”, escribió. Luego cerró con una declaración de amor y con el apodo afectuoso que utilizaba para referirse a ella: “Siento tu amor y protección conmigo. Te amo, Hermanichu”.

La periodista se despidió de Claudia con la certeza de que los años compartidos, las risas, las reuniones familiares y el acompañamiento durante la enfermedad permanecerán como parte de su historia. Entre el dolor por la pérdida y la gratitud por haber podido cuidarla, Parodi encontró una forma de mantenerla cerca: preservar cada recuerdo y reconocer su presencia en todo aquello que vivieron juntas.

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