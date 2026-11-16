América Latina

28 años de cárcel para el femicida de Mariana Rivero en Uruguay: cómo la Justicia reconstruyó el crimen

Luciano Ledesma asesinó a su expareja, de 24 años, en octubre de 2023 y ocultó su cuerpo durante 19 días. La sentencia narró la persecución que sufrió la joven antes del crimen

Mariana Rivero, víctima de un femicidio en Uruguay portada
Mariana Rivero, víctima de un femicidio en Uruguay (Crédito: Facebook)
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El femicida de Mariana Rivero, Luciano Ledesma, fue condenado en Uruguay a 28 años de cárcel. El hombre había asesinado a su exnovia de 24 años en octubre de 2023 e hizo desaparecer el cuerpo durante 19 días. Los restos de la joven aparecieron desmembrados y la escena con la que se encontraron los investigadores fue dantesca: uno de los policías que intervino en el caso dijo que el cuerpo parecía “un rompecabezas”.

La jueza penal Viviana Galletto condenó a Ledesma a 28 años de prisión por el femicidio de su expareja y por vilipendio de cadáver especialmente agravado, informó el diario uruguayo El País. El crimen ocurrió cuando la mujer fue a la casa del femicida a retirar las pertenencias que habían quedado allí tras la separación.

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La joven se había tomado dos ómnibus para ir hasta el barrio Tres Ombúes, ubicado en el acceso oeste de Montevideo, para retirar sus pertenencias. Cuando llegó, Ledesma la degolló y desmembró el cuerpo, según reconstruyó el fallo judicial consignado por ese medio uruguayo. Al día siguiente llevó los restos hasta un monte ubicado en Punta Yeguas, a unos 10 kilómetros de su casa, y los enterró en dos pozos. Mariana estuvo desaparecida durante 19 días.

Mariana Rivero, víctima de un femicidio en Uruguay
Mariana Rivero, víctima de un femicidio en Uruguay (Crédito: Facebook)

El vínculo comenzó como una amistad que continuó como una relación amorosa, que se fue convirtiendo en tóxica por parte de él: comenzó a vigilarla, la extorsionaba y se creó perfiles falsos en redes sociales para hostigarla. Y terminó matándola con un serrucho y haciéndola desaparecer durante días.

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El padre de Mariana recibió un mensaje desde el celular de su hija que decía que había salido a comer con una amiga. Este elemento fue clave para la acusación: los registros de los teléfonos de ella y de Ledesma los ubicaban en el mismo lugar.

Las cámaras de videovigilancia, por su parte, registraron movimientos de Ledesma. Hubo desplazamientos en bicicleta hasta la casa de su madre y luego un viaje con una mochila rosada y una valija. Un taxista declaró que había levantado al pasajero con ese equipaje y también un bolso negro.

Mariana Rivero
Mariana Rivero estuvo 19 días desaparecida

A los policías les costaba describir lo que habían encontrado, según surge de la reconstrucción de las audiencias judiciales. Los testimonios permitieron conocer la persecución que sufrió Rivero por parte de su novio y sus últimos movimientos. La Fiscalía, por su parte, había pedido 30 años de prisión y 15 años de medidas de seguridad, la máxima pena prevista en el Código Penal uruguayo.

Las abogadas del femicida pidieron que se lo condenara únicamente por encubrimiento y señalaron que fue otra persona la que mató a Mariana. Él, según esta versión, había actuado “bajo amenazas”, según la crónica de El País. Además, argumentaron que en la vivienda no se habían encontrado rastros biológicos para vincular a Ledesma con el homicidio.

Sin embargo, la jueza consideró que la falta de rastros era “compatible con las acciones de Ledesma” para ocultar el crimen. Y señaló que no había ninguna prueba sobre la supuesta intervención de un tercero.

Mariana Rivero
Las fotos difundidas de Mariana Rivero, quien es buscada en Uruguay.

La magistrada también valoró el control que Ledesma ejercía sobre su expareja. Esa toxicidad quedó reflejada en los testimonios de los familiares. La madre de Mariana recordó que, durante una visita de su hija a Paysandú (una ciudad del litoral uruguayo), Ledesma quería saber “todo lo que Mariana hacía”. Se comunicaban mediante una videollamada; una vez ella le tuvo que pedir que la dejara comer.

La jueza Galletto valoró en su sentencia que Ledesma conocía una discapacidad que tenía Mariana y que afectaba su movilidad, y que se aprovechó de eso para atacarla. Como atenuante, tuvo en cuenta que carecía de antecedentes.

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