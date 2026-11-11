Tecno

Fabricantes de chips advierten que la demanda de semiconductores para IA reduce la producción destinada a automóviles

El fabricante holandés Nexperia y la firma europea STMicroelectronics coincidieron en que proveedores y fundiciones priorizan los pedidos vinculados a IA

Fabricantes de chips - semiconductores - IA - automóviles - tecnología - 11 de noviembre
La demanda de semiconductores para inteligencia artificial reduce la producción destinada a autos. (Gemini)
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El auge de la inteligencia artificial empieza a golpear la producción de semiconductores destinados al sector automotor. Fabricantes y proveedores de chips advirtieron que la demanda de componentes para centros de datos de IA está absorbiendo capacidad productiva que antes se destinaba a la industria automotriz y a equipos industriales.

El fabricante holandés Nexperia y la firma europea STMicroelectronics coincidieron en que proveedores y fundiciones priorizan los pedidos vinculados a inteligencia artificial, de mayor margen, en detrimento de los semiconductores maduros que utilizan vehículos y maquinaria industrial.

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Por qué la demanda de chips para IA afecta a la industria automotriz

La explicación central del fenómeno la aportó Stefan Tilger, director ejecutivo interino de Nexperia, durante una entrevista con la agencia Reuters en la feria Electronica, celebrada en Múnich.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge de la inteligencia artificial empieza a golpear la producción de semiconductores destinados al sector automotor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicó, la empresa atraviesa una “demanda totalmente desbordada” porque los proveedores están desviando capacidad de fabricación hacia los centros de datos de IA, que crecen a un ritmo acelerado, en lugar de destinarla a los chips maduros que emplean los automóviles y los equipos industriales.

La demanda de semiconductores para inteligencia artificial reduce la producción destinada a autos porque las fundiciones y empresas de empaquetado priorizan los pedidos vinculados a centros de datos e IA, de mayor margen, frente a los componentes maduros y de bajo costo que utiliza la industria automotriz, lo que genera escasez y cuellos de botella en esa cadena de suministro.

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Tilger precisó que algunos competidores redirigieron su capacidad de producción de los semiconductores básicos que suministra Nexperia, lo que derivó en cuellos de botella en ciertos tramos de la cadena de suministro automotriz.

Fabricantes de chips - semiconductores - IA - automóviles - tecnología - 11 de noviembre
Las fundiciones y empresas de empaquetado priorizan los pedidos vinculados a centros de datos e IA, de mayor margen, frente a los componentes maduros y de bajo costo que utiliza la industria automotriz. (Gemini)

“La industria automotriz está sufriendo bastante en este momento”, afirmó el directivo en la entrevista concedida a Reuters.

Nexperia se especializa en semiconductores de alto volumen y bajo costo, destinados principalmente a vehículos y equipos industriales. A diferencia de competidores de mayor tamaño, como STMicroelectronics, la compañía mantiene una gama de productos más acotada, centrada en componentes de tecnología madura, lo que la expone de manera directa a los desplazamientos de capacidad que describió su director ejecutivo interino.

Qué dijo STMicroelectronics sobre los cuellos de botella en la cadena de suministro

El director ejecutivo de STMicroelectronics, Jean-Marc Chery, reforzó el diagnóstico de Nexperia un día antes, durante un panel de directores ejecutivos previo a la conferencia realizada el lunes. Advirtió que las fundiciones y las empresas de empaquetado de chips desvían de manera creciente sus recursos de los productos destinados a aplicaciones automotrices e industriales.

“Observamos muchos cuellos de botella”, señaló Chery ante el panel de ejecutivos del sector.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Fabricantes de chips advierten que la demanda de semiconductores para IA reduce la producción destinada a automóviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo explicó que algunas fundiciones y empresas de ensamblaje y embalaje que antes atendían a una amplia variedad de clientes “se están desvinculando... de la tecnología convencional”, en referencia al giro hacia los productos vinculados a la inteligencia artificial.

Chery sostuvo que la infraestructura de fabricación propia de STMicroelectronics ofrece a la compañía cierto resguardo frente a estas limitaciones de suministro, a diferencia de fabricantes con menor capacidad instalada.

“Controlamos una parte de nuestro futuro con nuestras inversiones de capital y nuestra producción”, afirmó el director ejecutivo.

Ilustración de una sala con filas de bastidores de servidores y cables con haces de luz azul en el techo y entre los módulos.
Tilger agregó que la demanda proveniente de los centros de datos de IA y de la robótica absorbe capacidad productiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impacta el auge de la inversión en IA en los semiconductores maduros

Los comentarios de ambos directivos se suman a otras pruebas de que el auge de la inversión en inteligencia artificial genera cuellos de botella en distintas partes de la cadena de suministro de semiconductores, en la medida en que los fabricantes priorizan los productos de mayor margen vinculados a los centros de datos y a la IA.

Tilger agregó que la demanda proveniente de los centros de datos de IA y de la robótica absorbe capacidad productiva, mientras que la inversión en las tecnologías maduras utilizadas para fabricar diodos, transistores y otros componentes básicos quedó rezagada durante años.

Ese retraso en la inversión, sumado al desplazamiento de capacidad hacia la IA, configura el cuadro que ambos ejecutivos describieron en Múnich: una industria automotriz que enfrenta escasez de componentes básicos justo cuando la demanda de chips para inteligencia artificial y robótica no deja de crecer.

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