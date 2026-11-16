Uber permite pedir robotaxis de Amazon en Las Vegas sin costo extra, pero no se pueden elegir

Uber incorporó a su plataforma en Las Vegas los robotaxis de Zoox, empresa de vehículos autónomos perteneciente a Amazon. (Zoox Inc. vía AP)

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Los usuarios de Uber en Las Vegas pueden recibir desde este lunes un robotaxi de Zoox, la empresa de vehículos autónomos de Amazon. Es la primera vez que Zoox ofrece sus autos a una plataforma de terceros, y la primera vez que Uber suma un vehículo sin volante.

No hay un botón para pedir un Zoox. Quien solicite un UberX, Uber Comfort, Uber Electric, Uber Comfort Electric o Wait & Save puede ser asignado a uno de los vehículos si hay disponibles, según TechCrunch. El viaje no cuesta más que uno con conductor.

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Para aumentar la probabilidad, el usuario puede activar los viajes autónomos en las preferencias de viaje dentro de la aplicación. Zoox mantendrá además su propia app en la ciudad.

El sistema asigna los vehículos en solicitudes habituales de la aplicación sin cobrar un recargo frente a un viaje con conductor. (REUTERS/Daniel Cole)

Los vehículos funcionan solo en zonas turísticas: los hoteles y locales de la avenida principal, el centro y el distrito de las artes, según Zoox. La empresa dijo que sumará más destinos pronto.

Zoox cobra por sus viajes en Las Vegas desde agosto, después de casi un año de viajes gratuitos, señaló el Las Vegas Review-Journal. Desde entonces amplió el servicio al aeropuerto internacional Harry Reid y al centro de la ciudad.

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Los robotaxis de Zoox son cabinas de cuatro plazas, con dos asientos de cada lado enfrentados, y avanzan en ambos sentidos. Los pasajeros pueden cargar el teléfono y controlar la temperatura y la música desde pantallas táctiles.

La circulación inicial de estos automóviles cubre zonas como la avenida principal, el distrito de las artes y el centro de la ciudad. (REUTERS/Daniel Cole)

Un acuerdo con MGM para ordenar las recogidas

Las dos compañías anunciaron un acuerdo de varios años con MGM Resorts International, que las convierte en socias oficiales de transporte y robotaxis en sus propiedades de Las Vegas. Trabajarán en mejores puntos de recogida y bajada, señalización y guías dentro de la aplicación.

Zoox también será el socio oficial de transporte del Gran Premio de Las Vegas a partir del año próximo, según el Review-Journal.

Samarth Kejriwal, director global de movilidad autónoma de Uber, dijo que el lanzamiento acerca el transporte autónomo a ser “parte de la vida cotidiana”, según el diario.

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La Autoridad de Transporte de Nevada aprobó un permiso para que Uber opere hasta mil robotaxis en el condado de Clark. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Uber diversifica sus socios en robotaxis

Uber tiene alianzas con más de 30 empresas de tecnología autónoma, aunque no todas llegaron a operar comercialmente, según TechCrunch. Zoox va detrás de Waymo y Tesla, líderes del sector. Uber no dará mantenimiento a los vehículos de Zoox en Las Vegas, a diferencia de otros socios.

Este año, la Autoridad de Transporte de Nevada aprobó por unanimidad un permiso para que Uber ponga hasta 1.000 robotaxis en el condado de Clark, donde está Las Vegas, con Zoox y Motional, filial de Hyundai, como socios, según TechCrunch.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo en la llamada de resultados del tercer trimestre que Las Vegas será la primera ciudad de Estados Unidos donde se podrá acceder a dos socios totalmente sin conductor: “Empezaremos con flotas limitadas y ampliaremos la oferta en los próximos meses”. Planea además una opción autónoma dedicada en la aplicación.

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Zoox proyecta comenzar operaciones comerciales en Los Ángeles este año e integrar sus traslados a Uber hacia 2027. (REUTERS/Daniel Cole)

La alianza exclusiva con Waymo, que asigna sus robotaxis a usuarios de Uber en Austin y Atlanta, terminará en enero de 2028, según TechCrunch. Waymo planea ofrecer sus viajes por su propia app, como en otras ciudades.

Zoox prevé abrir un servicio comercial en Los Angeles antes de que termine este año con su propia aplicación. Los viajes en esa ciudad por medio de Uber llegarán en 2027.

El desembarco de Zoox en Uber ocurre mientras Las Vegas se consolida como un laboratorio para el transporte autónomo comercial. La coexistencia de aplicaciones propias y servicios integrados permitirá medir cómo responden los pasajeros a distintas modalidades de reserva, tarifas y puntos de ascenso.

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Asimismo, la expansión dependerá de la disponibilidad de vehículos, la regulación local y la capacidad de las empresas para operar con seguridad en áreas de alta demanda.