Santiago Cúneo homenajeará a Perón en Gaspar Campos y pedirá que Kicillof rechace la unidad y exija internas en el PJ

Santiago Cúneo encabezará un acto por el Día de la Militancia Peronista en Gaspar Campos

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El dirigente peronista y precandidato a gobernador bonaerense Santiago Cúneo encabezará mañana, 17 de noviembre, un acto por el Día de la Militancia en la histórica casa de Juan Domingo Perón, en la calle Gaspar Campos de Vicente López. Allí planteará un mensaje dirigido especialmente a Axel Kicillof: rechazar los acuerdos de unidad entre las distintas facciones del justicialismo y convocar a elecciones internas para definir las candidaturas y los proyectos políticos de cara a 2027.

La convocatoria, organizada por el Movimiento Confederal, se realizará a las 13 en Gaspar Campos 1065, a pocas cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos. Bajo la consigna “Todos con Perón”, el encuentro buscará conmemorar el regreso del líder justicialista a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, después de casi 18 años de exilio. Además, tendrá un contenido vinculado con las disputas políticas que atraviesan al peronismo.

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En diálogo con Infobae, Cúneo anticipó que el eje de su discurso será el rechazo a la estrategia de unidad que promueven distintos sectores partidarios. Aunque ratificó su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof, consideró que el gobernador debería impulsar una competencia interna que permita discutir públicamente las propuestas y los programas de gobierno, en lugar de alcanzar acuerdos entre dirigentes para distribuir las candidaturas.

Convocatoria de Santiago Cúneo para el acto por el Día del Militante

“Nosotros no queremos unidad en el peronismo, queremos internas y que las internas discutan los proyectos ante la sociedad”, afirmó Cúneo, quien explicó que su planteo responde a una interpretación sobre la imagen que proyecta el justicialismo cuando sus principales dirigentes negocian acuerdos electorales.

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Según el precandidato a gobernador, la sociedad puede interpretar los llamados a la unidad como entendimientos entre facciones que buscan conservar espacios de poder, y no como la construcción de una alternativa política. Por eso, propone reemplazar la discusión sobre la unidad por un debate sobre los proyectos que debería ofrecer el peronismo para las próximas elecciones.

La posición de Cúneo introduce una diferencia con las estrategias de articulación entre los distintos sectores del Partido Justicialista (PJ) y apunta directamente a Kicillof, a quien reconoce como una figura con aspiraciones presidenciales. Al mismo tiempo, le reclama que promueva una reorganización partidaria basada en el voto de los afiliados.

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Juan Domingo Perón junto a Isabel en la ventana de la casa de Gaspar Campos

Cúneo respaldará a Kicillof, pero reclama internas

Cúneo sostiene que el peronismo debe recuperar las elecciones internas como mecanismo para resolver sus disputas de liderazgo y establecer una oferta electoral. Su propuesta contempla que cada corriente partidaria presente su propio programa y que las candidaturas surjan de una competencia abierta, en lugar de negociaciones entre las principales figuras del espacio.

En ese sentido, el dirigente del Movimiento Confederal aseguró que su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Kicillof no significa renunciar a una identidad política propia ni aceptar los mecanismos de negociación que utilizan otros sectores del justicialismo.

“Lo acompañamos en su candidatura presidencial, pero con nuestra propia identidad política dentro del peronismo. Y lo único que ordena el peronismo son las internas partidarias. Ningún encuentro, ninguna mesa escondida, ningún cuarto oscuro para armar listas”, sostuvo.

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La advertencia también alcanza a las decisiones que puedan adoptarse en el Congreso del PJ y en otros ámbitos de conducción partidaria. Para Cúneo, los acuerdos alcanzados entre dirigentes no deberían reemplazar la participación directa de los afiliados en la selección de candidatos.

El precandidato bonaerense considera que la falta de una competencia interna limita las posibilidades de discutir las diferencias programáticas y contribuye a que la sociedad perciba al justicialismo como una organización concentrada en resolver sus propias disputas de poder.

Con Cascallares y Larroque, Santiago Cúneo se afilió al PJ bonaerense y anticipó su precandidatura a gobernador

En ese contexto, ratificó su intención de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, cuando finalizará el segundo mandato consecutivo de Kicillof. Su aspiración forma parte de la estrategia del Movimiento Confederal de participar en la reorganización del peronismo sin integrarse a acuerdos de unidad que, según su interpretación, posterguen el debate político.

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La discusión electoral, sin embargo, no será el único asunto que Cúneo llevará al acto de mañana. También anticipó cuestionamientos a la política económica bonaerense y una propuesta para que la provincia desarrolle mecanismos financieros propios que le permitan reducir su dependencia de las transferencias nacionales.

En particular, el dirigente considera que la discusión sobre las aspiraciones presidenciales de Kicillof desplaza un debate sobre las decisiones que debería adoptar su administración frente a las dificultades económicas y financieras de la provincia.

Cúneo propone que la provincia avance en la emisión de moneda mediante el Banco Provincia, una facultad que considera respaldada por derechos anteriores a la organización constitucional del país. Sin embargo, esa interpretación encuentra una limitación en el artículo 126 de la Constitución Nacional, que prohíbe a las provincias acuñar moneda y establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso.

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“No podemos ser distintos si actuamos iguales. Entonces, no podemos estar en una situación macroeconómica provincial delicada, llena de endeudamiento y no tener recursos financieros propios para poner en marcha el aparato productivo de la provincia”, argumentó.

Su propuesta incluye instrumentos de financiamiento destinados a ofrecer créditos sin intereses al sector productivo bonaerense y disminuir la dependencia de las decisiones económicas del Gobierno nacional. Cúneo considera que el gobernador debería impulsar esas medidas como parte de una estrategia alternativa a la política económica de Javier Milei.

El acto en Gaspar Campos incluirá un homenaje a Perón y diferencias por el mensaje del Papa

Santiago Cúneo encabeza el Movimiento Confederal como una línea interna dentro del PJ bonaerense

La elección de Gaspar Campos como escenario del acto tiene un significado histórico para el peronismo. El 17 de noviembre de 1972, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina después de casi 18 años de exilio, durante la dictadura encabezada por Alejandro Agustín Lanusse. Su llegada dio origen a una de las conmemoraciones más importantes del calendario justicialista.

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La residencia de Vicente López se convirtió en un lugar emblemático de la actividad política de Perón y de las reuniones con dirigentes partidarios, sindicales y representantes de otros sectores. Desde allí participó en las negociaciones que acompañaron el proceso de normalización institucional y el regreso del peronismo al poder en 1973.

A 54 años de aquel acontecimiento, Cúneo busca recuperar el simbolismo de la fecha para presentar una propuesta de reorganización del justicialismo. El encuentro tendrá un homenaje al expresidente, pero también incluirá referencias a los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que enfrenta el país.

El dirigente anticipó que hablará sobre inteligencia artificial, los cambios en el mundo del trabajo y las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, que considera parte de las referencias históricas del pensamiento peronista.

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En particular, pretende incorporar los mensajes que pronunció el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina, especialmente los relacionados con la justicia social y la organización de la economía.

También adelantó que planteará diferencias con Kicillof por su interpretación de las enseñanzas del pontífice. Cúneo cuestionó las posiciones favorables a la legalización del aborto que sostienen algunos dirigentes del peronismo y consideró que el llamado del gobernador a escuchar al Papa debería comprender también los asuntos en los que existen discrepancias dentro del justicialismo.

“Cuando uno le pide a los demás que escuchen al papa, nosotros le pedimos que él lo escuche también y que se fije alrededor cuánta gente tiene que votó el aborto con las dos manos”, señaló.

El planteo expone otra de las diferencias que Cúneo pretende introducir en la discusión interna: la necesidad, desde su perspectiva, de recuperar determinadas referencias doctrinarias del peronismo sin subordinarlas a los acuerdos electorales.

De esta manera, el acto en Gaspar Campos combinará el homenaje a Perón con un posicionamiento político frente a las definiciones que deberá afrontar el justicialismo durante el próximo año.

El mensaje central estará dirigido a Kicillof: respaldar sus aspiraciones presidenciales, pero reclamarle que rechace la unidad como mecanismo de organización partidaria y promueva elecciones internas para resolver las candidaturas. Desde su propia precandidatura a gobernador, Cúneo buscará instalar esa discusión como una de las condiciones para la reorganización del peronismo rumbo a 2027.