Anthropic sale a bolsa: fecha, precio y claves del debut en Wall Street

Wall Street recibe el debut de Anthropic con una valuación récord y una demanda que desborda las previsiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dato central. Anthropic fija el precio de su salida a bolsa el miércoles 18 de noviembre, después del cierre de Wall Street, y empieza a cotizar el jueves 19 en el Nasdaq con el símbolo ANT, según informó CNBC. Vende 825 millones de acciones a un precio de entre USD 70 y USD 78.

En el techo de ese rango, la empresa recauda USD 64.400 millones y queda valuada en torno a 1,4 billones de dólares, si se cuentan las acciones que todavía no se emitieron por opciones de empleados y deuda convertible. Sobre las acciones que ya existen, la cifra ronda 1,02 billones.

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Por qué importa. Es la segunda salida a bolsa más grande de la historia, detrás de SpaceX, que en junio levantó USD 75.000 millones. Si se suman los 26.000 millones que siete socios, entre ellos Google, Nvidia y Microsoft, comprarán en una colocación privada al mismo precio, la operación supera ese récord.

También es la primera vez que el inversor común puede comprar en forma directa acciones de uno de los grandes laboratorios de inteligencia artificial.

Los números de la operación

Qué se vende. De los 825 millones de acciones, 801,4 millones son nuevas y 23,6 millones pertenecen a accionistas actuales. Los bancos tienen también una opción para colocar otros 123,75 millones de papeles, que sumarían unos 9.700 millones adicionales.

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Quién la conduce. Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan un grupo de 22 bancos. JPMorgan tiene a su cargo la venta a inversores minoristas en Estados Unidos, según Bloomberg.

El salto de valuación. En mayo, en su última ronda privada, la empresa fue valuada en 965.000 millones. Menos de seis meses después, sale al mercado hasta un 45% más cara. En 2021, en su primera ronda, valía 461 millones, según datos de PitchBook.

La demanda desborda la oferta

Con seis solicitudes por cada acción disponible y prioridad para los inversores históricos, la colocación inicial dejó a miles de postulantes afuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se sabe. Bloomberg informó que los pedidos superan unas seis veces las acciones disponibles. The Financial Times publicó que los bancos esperan fijar el precio por encima de los USD 78, lo que llevaría la valuación a 1,5 billones o más.

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La letra chica. Los bancos avisaron a los interesados que los accionistas actuales tendrán prioridad en el reparto, según Bloomberg. Quien llega de afuera recibirá menos de lo que pidió, o nada.

La consecuencia. La demanda que quede afuera del reparto se traslada al jueves, a la apertura. Esa es la receta clásica de un primer día con salto.

Qué negocio se está comprando

Los ingresos. Anthropic facturó USD 33.240 millones en los primeros nueve meses de 2026, contra 2.545 millones en el mismo período de 2025: la cifra se multiplicó por 13. Solo en el tercer trimestre vendió 17.000 millones, un 1.127% más que un año antes.

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La empresa informó que su proyección de ingresos anualizados rondaba los 81.000 millones a fines de octubre. Es una cifra que lleva a un año el ritmo de las últimas semanas, no ventas ya registradas.

La pérdida que asusta. El prospecto muestra una pérdida neta de 104.000 millones en nueve meses. Cerca del 91% es un ajuste contable sin salida de caja: 94.300 millones por deuda que se convierte en acciones y cuyo valor en los libros sube cuando sube la valuación de la propia empresa.

Cuanto más vale Anthropic, más pierde en el balance.

El número que sí importa. La pérdida operativa, la que mide el negocio, fue de 1.260 millones en nueve meses. En el segundo trimestre, la compañía ganó 974 millones a nivel operativo; en el tercero volvió a perder 567 millones.

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El precio. A 1,4 billones, el mercado paga unas 17 veces los ingresos anualizados. Es caro para casi cualquier empresa y razonable solo si el crecimiento se sostiene.

Los riesgos que el prospecto no esconde

Los compromisos por más de USD 900.000 millones en capacidad de cómputo atan el futuro de la firma al crecimiento sostenido de la demanda tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cómputo. Anthropic asumió compromisos por unos USD 900.900 millones, casi todos en capacidad de cómputo e infraestructura, con proveedores como Google, Amazon, Microsoft, Broadcom y SpaceX. Los contratos con Microsoft, Google y Amazon se pagan aunque la capacidad no se use. Es una apuesta a que la demanda de IA seguirá creciendo durante años.

El control. Anthropic es una corporación de beneficio público, una figura legal que la obliga a atender su misión y no solo la ganancia. Sus siete cofundadores conservan el 50,1% de los votos y un fideicomiso independiente elige a la mayoría del directorio. Se compra participación económica, no poder.

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El momento. Nvidia perdió cerca del 30% de su valor en seis semanas y su fundador, Jensen Huang, renunció el jueves pasado. El Nasdaq acumula una caída cercana al 10% desde su máximo de octubre. El mercado da por descontado que la Reserva Federal subirá las tasas el 9 de diciembre.

Anthropic sale a un mercado que duda de la IA y, al mismo tiempo, hace fila para comprarla.

El antecedente. SpaceX debutó en junio, valuada en 1,77 billones. A fines de julio, sus acciones habían caído casi 50% desde el pico de la primera semana y cotizaban por debajo del precio de salida.

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Quiénes ganan

Los primeros. Unos 300 inversores institucionales pusieron dinero en la compañía, según PitchBook. Entre los que lideraron rondas figuran Jaan Tallinn, Spark Capital, Menlo Ventures, Lightspeed, Iconiq, GIC, Coatue, Altimeter, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia.

Los gigantes. Amazon y Alphabet son accionistas y, a la vez, proveedores de cómputo. Sus participaciones valdrían en conjunto USD 411.000 millones en el techo del rango, según cálculos de Reuters sobre el prospecto. Quien tiene acciones de Amazon o de Alphabet ya es dueño indirecto de una parte de Anthropic.

Qué lugar tienen los inversores minoristas

Pese al cupo reservado de hasta el 20%, el grueso del inversor individual deberá esperar a la apertura bursátil para acceder a los papeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad. Hasta el 20% de la oferta está previsto para inversores minoristas, contra el 5% a 10% que suele reservarse, según recogió Business Insider.

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La realidad. Con pedidos seis veces por encima de la oferta, la mayoría recibirá poco o nada al precio de salida. El resto de esa demanda queda para el mercado abierto, al precio que marque la apertura.

La cifra. Vanda Research proyecta compras minoristas netas por USD 250 millones el primer día, más del doble de los 118 millones que tuvo SpaceX.

Qué mirar esta semana

Miércoles 18. El precio final. Si queda por encima de USD 78, la demanda era real. Morningstar calcula que la acción vale USD 92. Esta semana también presenta resultados Nvidia.

Jueves 19. El precio de apertura y la distancia con el precio de salida. Ese salto es lo que paga el que llega tarde.

Los meses siguientes. El vencimiento de las restricciones de venta, que suele traer oferta nueva al mercado. Los empleados pueden vender hasta el 10% de sus acciones desde el primer día; la restricción general dura 180 días y llega a un año para los fundadores. Después, el primer balance como empresa pública.

La conclusión. Anthropic es un negocio extraordinario a un precio que no admite errores. Sus ingresos se multiplicaron por 13 en un año, pero el jueves no se compra ese crecimiento: se compra la expectativa de que continúe, con el Nasdaq en baja y las tasas en suba.

El primer día de una salida a bolsa es una fiesta para quienes ya estaban adentro. Para los demás, la paciencia suele ser el mejor precio de entrada.