Alerta con Microsoft Word: archivos antiguos serán alterados por falta de compatibilidad

Microsoft retirará un conjunto de opciones de compatibilidad que modificará el diseño de documentos antiguos en Word. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

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Abres un contrato que redactaste hace más de diez años y el texto ya no aparece donde debía: una tabla saltó a otra página y el total de hojas cambió. Es el riesgo que advierte Microsoft para quienes conservan archivos antiguos de Word.

La compañía retirará un conjunto de opciones de compatibilidad del programa, lo que podría alterar documentos creados o guardados por última vez en Word 2010 o versiones anteriores.

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Según The Register, la propia empresa reconoce que los archivos afectados “pueden mostrar diferencias de diseño”, como texto que se reacomoda, cambios en el espaciado o en la cantidad de páginas, e imágenes y formas que se desplazan a otra hoja.

Qué es el modo de compatibilidad y qué cambia

El modo de compatibilidad es la función que permite que una versión nueva de Word abra un archivo hecho en una más antigua sin modificar su diseño original. Mientras el documento permanece en ese estado, las funciones más recientes del programa quedan desactivadas.

El modo de compatibilidad desactiva funciones recientes del programa para conservar la estructura original del archivo. (Microsoft)

El usuario tiene la opción de convertir el documento para desbloquear esas funciones nuevas. Sin embargo, precisó The Register, quienes trabajen con versiones más viejas de Word podrían después tener dificultades para editar ciertas partes del archivo convertido.

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Microsoft no detalló cuáles son las opciones específicas que eliminará. La empresa se limitó a señalar: “Estamos retirando un conjunto de opciones de compatibilidad en Microsoft Word (aplicación de escritorio) para documentos en modo de compatibilidad”. El motivo declarado es simplificar cómo el programa maneja el diseño de las páginas y ofrecer una experiencia más uniforme entre plataformas.

La recomendación de la compañía, recogida por el medio, es exportar a PDF cualquier documento cuyo diseño sea importante antes de que se aplique el cambio, dado que ese formato mantiene fija la apariencia de cada página sin importar el programa o el dispositivo donde se abra.

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Cuándo llegará el cambio a Word

El despliegue comenzará en la versión de Word para Windows en diciembre de 2026 y debería completarse en enero de 2027. La versión para Mac recibirá el mismo cambio a comienzos de 2027, según el cronograma difundido por la empresa.

Microsoft recomienda exportar a PDF los documentos cuyo formato visual requiera mantenerse intacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Register recordó que Word tiene más de 40 años de historia y que su primera versión para Windows salió hacia el final de los años 80. El procesador de textos se transformó a lo largo de las décadas y sigue siendo uno de los programas centrales del paquete de productividad de Microsoft.

El modo de compatibilidad funcionó hasta ahora como una salvaguarda para que los documentos antiguos no sufrieran cambios abruptos de diseño al abrirse en versiones nuevas. Con la eliminación de ese conjunto de opciones, parte de esa protección desaparece.

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Quiénes se verán afectados y qué hacer

El golpe, anticipó The Register, lo sentirán sobre todo los administradores de sistemas, es decir, quienes se encargan de los computadores de una organización. El medio prevé que podrían recibir una oleada de consultas de usuarios desconcertados por lo que le pasó a su documento.

A esos administradores les conviene revisar plantillas antiguas, formularios y otros archivos cuya paginación deba mantenerse exacta, antes de que el cambio llegue a los equipos de la empresa.

Los administradores de sistemas deberán revisar plantillas y formularios corporativos antes de la actualización del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio en Word afecta a cualquier archivo creado o guardado por última vez en Word 2010 o versiones anteriores. Al perder parte del modo de compatibilidad, esos documentos pueden mostrar texto reacomodado, páginas de más o de menos, e imágenes desplazadas al abrirse en la versión actualizada del programa.

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Esto toca a cualquiera que guarde archivos viejos de uso recurrente, como informes, cartas o formularios que se reutilizan año tras año. En los casos de documentos que se imprimen o se presentan con un formato preciso, el desplazamiento de unas pocas líneas puede desordenar el contenido completo.

Una medida práctica antes de que llegue la actualización es revisar qué archivos antiguos se tienen guardados y conservar una copia en PDF de los más importantes. De esa manera, aunque Word reorganice el documento original al abrirlo tras el cambio, existirá una versión disponible que conserve la apariencia inicial.