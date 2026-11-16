Jordania bloqueó Telegram en todo el país porque la policía dice que facilita el extremismo

La Dirección de Seguridad Pública no precisó la duración de la restricción ni detalló los casos específicos que motivaron la medida (REUTERS/Thomas White/File Photo)

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Jordania bloqueó Telegram en todo el país el 16 de noviembre. La Dirección de Seguridad Pública anunció que la medida busca frenar el extremismo, la radicalización y los delitos informáticos, como amenazas y extorsiones, que según el organismo se cometen a través de plataformas digitales.

El comunicado, difundido por la agencia estatal de noticias Petra, dice que la decisión se ajusta a la legislación vigente y apunta a proteger a los usuarios y la seguridad nacional. No precisa cuánto durará el bloqueo ni cita casos concretos que lo hayan motivado, según la cadena Al Jazeera.

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La Dirección también pidió a los ciudadanos que tengan cuidado en redes sociales y apps de mensajería, que eviten cuentas o enlaces de origen desconocido y que denuncien por los canales oficiales cualquier contenido ilegal. A las familias les recomendó vigilar el uso que hacen los menores y activar los controles parentales.

Un bloqueo que llega tras el ataque a una iglesia

Las autoridades no vincularon a Telegram con el ataque del 23 de octubre contra la iglesia ortodoxa de San Jorge, en Hmoud, en el sur del país. Nueve personas murieron y más de 30 resultaron heridas, según el diario The National.

Las autoridades jordanas recomendaron a las familias la activación de controles parentales y el reporte de contenidos ilegales (Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press)

El bloqueo se anunció un día después de que un tribunal de seguridad condenara a muerte en la horca a tres hombres por esos hechos. Según el medio Asharq Al-Awsat, las autoridades los describieron como seguidores de una ideología extremista radical. Para The National, fue el ataque más grave contra la minoría cristiana jordana desde la década de 1950.

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Reuters recordó que, tras el ataque, Jordania bombardeó posiciones en Siria y dijo haber matado a 20 militantes del grupo Estado Islámico. El 5 de noviembre, el país informó además de que un agente de seguridad murió apuñalado en Amán en lo que calificó de ataque terrorista.

Una app con decenas de millones de usuarios en la región

Telegram es usada por casi el 10% de la población de Medio Oriente, lo que equivale a decenas de millones de personas, según The National. Reuters señaló que militantes del Estado Islámico han usado el servicio para difundir comunicados.

La aplicación fue creada por Pavel Durov, quien vive en el exilio desde que salió de Rusia y enfrenta investigaciones en varios países. En julio, la nación europea mencionó que lo había acusado de facilitar actividades terroristas, con el argumento de que espías ucranianos usaban la app para organizar atentados dentro de su territorio, según Reuters.

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Telegram cuenta con decenas de millones de usuarios en Medio Oriente y registra antecedentes de uso por parte de grupos extremistas (Europa Press)

Durov niega haber cometido irregularidades. Sostiene que Telegram ha ido más allá de sus obligaciones en la moderación de contenidos y en la cooperación con las autoridades para combatir el delito, según recogió la agencia de noticias.

El antecedente de TikTok en 2022

No es la primera plataforma que Jordania restringe. En diciembre de 2022, la unidad de delitos informáticos de la Dirección de Seguridad Pública anunció la suspensión temporal de TikTok, por publicaciones que, según dijo, incitaban a la violencia y al caos.

Según Al Jazeera, las autoridades jordanas no han anunciado el levantamiento de ese bloqueo, y mediciones de red hechas en el reino mostraron señales de que seguía vigente hasta comienzos de noviembre. La Dirección de Seguridad Pública no informó una fecha para revisar la medida.

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