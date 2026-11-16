La aparición de dos modelos en un partido de la NBA causó furor en los fanáticos por sus atuendos: "¿Quién se viste así?"

La aparición de dos modelos en la NBA que llamó la atención

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Brittany Renner y Celina Powell se hicieron virales durante el partido que Los Ángeles Clippers vencieron al Oklahoma City Thunder por un ajustado 113-112 en el Intuit Dome de California. La atención se concentró en sus atuendos y en las reacciones que tuvieron los aficionados al verlas en la primera fila del recinto, uno de los más nuevos de la NBA.

Durante un momento del juego, una de las personalidades apareció caminando por el costado de la cancha con dos vasos de gaseosa. Y a partir de ahí se generaron todo tipo de comentarios de los fanáticos. Una fotografía tomada por Wally Skalij, reportero de Los Angeles Times, mostró a Renner junto a los asientos cercanos a la cancha mientras varios espectadores la observaban. La expresión de sorpresa de una mujer ubicada detrás de ella se convirtió en motivo de bromas y memes en las redes sociales.

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En varias publicaciones de medios en Estados Unidos, se mencionó que la aparición de ambas coincidió con la promoción de Toxic Twins, un proyecto de Zeus Network cuyo estreno fue anunciado para este lunes 16 de noviembre. En redes sociales surgieron versiones que vinculaban su presencia con una estrategia promocional, aunque no se confirmó que formara parte de una campaña organizada.

La propia Renner compartió la imagen en la red social X (antes Twitter) tras la viralización de su presencia y bromeó sobre su vestimenta: “¿Quién se viste así para un partido?”. La influencer comenzó su trayectoria pública en el deporte antes de trasladar su presencia a las plataformas virtuales. Durante sus estudios en la Universidad Estatal de Jackson, compitió en la liga universitaria de fútbol y obtuvo el reconocimiento como Jugadora Novata del Año de la conferencia SWAC en 2010, torneo en el que su equipo alcanzó el campeonato.

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A partir de 2013, Renner redirigió su carrera hacia el entrenamiento físico y los contenidos de acondicionamiento corporal en Instagram y YouTube, plataformas en las que superó los cuatro millones de seguidores. Su notoriedad creció de forma considerable en 2018 tras publicar su libro autobiográfico, Judge This Cover, en el que narró encuentros íntimos con figuras del atletismo, la música y el espectáculo bajo seudónimos, lo que desató amplios debates en medios de entretenimiento.

Su vínculo con el básquetbol profesional se intensificó tras su relación con el jugador P.J. Washington, integrante de los Dallas Mavericks en la NBA, con quien tuvo un hijo en mayo de 2021. La separación de la pareja derivó en prolongadas disputas públicas por pensiones alimentarias y custodia.

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Por su parte, Celina Powell construyó su perfil mediático mediante declaraciones públicas sobre supuestos vínculos con destacadas personalidades de la industria musical urbana. En las redes sociales adquirió el alias de The Black Widow tras divulgar acusaciones sobre aventuras amorosas con artistas de renombre. En 2017 alcanzó difusión internacional al asegurar que esperaba un hijo del rapero Offset, afirmación que admitió tiempo después haber inventado con una ecografía ajena.

Las apariciones de Powell en emisiones de entrevistas como No Jumper y sus videos testimoniales consolidaron una audiencia interesada en las intimidades de la farándula estadounidense. Esta repercusión facilitó su transición hacia plataformas de pago como OnlyFans, donde monetizó su imagen mediante contenidos directos para suscriptores.

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En lo estrictamente deportivo, el Thunder llegó a tener una ventaja de 112 a 106 a falta de 2 minutos y 43 segundos para el cierre. Sin embargo, dos conversiones consecutivas de Brook Lopez redujeron la diferencia y una jugada de tres puntos de Darius Garland, cuando restaban 50,4 segundos en el reloj, puso al frente a la franquicia angelina. En la última posesión, Shai Gilgeous-Alexander intentó un tiro perimetral sobre la chicharra que no ingresó al aro, lo que decretó el triunfo de los Clippers por la NBA Cup.

Lopez finalizó como el máximo anotador del conjunto angelino con 26 puntos, escoltado por Garland con 24. En las filas de Oklahoma City, que disputó el encuentro sin piezas habituales como Chet Holmgren y Jalen Williams, Gilgeous-Alexander alcanzó los 40 puntos, mientras que Jared McCain aportó 23 y el interno Isaiah Hartenstein sumó 21 tantos y 16 rebotes. Con este resultado, el Thunder acumuló su tercera derrota consecutiva.

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Brittany Renner

Celina Powell