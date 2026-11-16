Las cenizas del Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, enterradas en Guatemala medio siglo después de su muerte

Miguel Ángel Asturias Amado besa la urna que contiene las cenizas de su padre, el escritor guatemalteco y premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (Johan ORDONEZ / AFP)

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En un complejo cultural que lleva su nombre y con tierra recolectada de varias regiones de Guatemala, las cenizas del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias fueron enterradas finalmente en su país este domingo, medio siglo después de su muerte en el exilio.

“Te puedo decir, viejito, que estás con nosotros, estás en tu patria, vas a dormir bajo tus cielos”, dijo Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, antes de besar la urna con forma de grano de maíz que guarda las cenizas de su padre.

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Tras varios días de homenajes, el ánfora fue depositada en un monumento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un complejo ubicado en Ciudad de Guatemala que incluye teatros, plazas y jardines.

El ánfora, con el nombre del escritor, sus fechas de nacimiento y muerte, y simbología maya grabados, fue trasladada en una ceremonia solemne con música tradicional y alfombra roja.

Una urna conmemorativa que contiene las cenizas del fallecido escritor guatemalteco en una ceremonia maya en su honor en el sitio arqueológico de Kaminaljuyú, en la Ciudad de Guatemala (Johan Ordóñez / AFP)

Al acto acudió el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, familiares del escritor y distintas personalidades.

“Hoy es un día histórico (...) él siempre quiso estar en Guatemala”, pero “las condiciones políticas no le permitieron”, afirmó el hijo del autor.

“No solamente ha sido un hombre importante en las letras, si no que también ha sido un hombre muy importante para el siglo XX”, agregó.

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Las cenizas del premio Nobel de Literatura llegaron a Guatemala el pasado jueves repatriadas desde Francia, medio siglo después de su muerte.

Personas asisten a un homenaje en el Palacio de la Cultura de la Ciudad de Guatemala (Johan ORDONEZ / AFP)

Abogado, escritor y diplomático, Asturias falleció en 1974 a causa de un cáncer en España. Fue enterrado en el camposanto parisino de Père-Lachaise, donde yacen numerosas personalidades como Honoré de Balzac, Édith Piaf o Jim Morrison.

En 1954, tras una invasión financiada por Estados Unidos que truncó una década de reformas democráticas en Guatemala, Asturias fue despojado de la nacionalidad, sus libros fueron prohibidos y salió al exilio.

Asturias “produjo una obra monumental que borra las fronteras entre lo estético y lo ético, lo político y lo espiritual” que “abrió los caminos por los que transitaron tantos otros novelistas y poetas de América Latina”, señaló Arévalo.

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La guatemalteca Rigoberta Menchú, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y Miguel Ángel Asturias Amado (Johan Ordóñez / AFP)

“Ha sido nuestra voz ante el mundo, merecía descansar en la tierra que nombró y reinventó en sus páginas”, añadió.

Desde el sábado, la urna permaneció en el Palacio de la Cultura, en la capital del país, para que pudiera ser visitada por el público.

“Hoy estamos celebrando algo extraordinario (...) no solo su eterna presencia en Guatemala, sino su eterna presencia en el mundo porque fue un hombre universal”, dijo el sábado la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

Fuente: AFP