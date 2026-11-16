Meta dijo que no obedecerá una orden de Canadá que debilite el cifrado de WhatsApp

Meta anticipó que rechazará cualquier mandato de Canadá que ordene debilitar el cifrado de WhatsApp. (Europa Press)

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Meta afirmó que se negará a cumplir cualquier orden del gobierno de Canadá que la obligue a debilitar el cifrado de sus servicios, entre ellos WhatsApp. La empresa lo dijo antes de declarar ante el Senado canadiense, que examina el proyecto de ley C-22 sobre el acceso de la policía a datos de usuarios.

Rachel Curran, jefa de política pública de Meta Canadá, dijo al diario The Globe and Mail que, si recibe una orden así, la compañía evaluará todas sus opciones. “No vamos a debilitar ni a romper nuestros sistemas. Es una línea roja para nosotros”, afirmó. El cifrado de extremo a extremo impide que alguien, salvo quien envía y quien recibe, lea un mensaje.

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Curran recordó que Apple retiró de Reino Unido su servicio de cifrado avanzado para copias en la nube cuando recibió una orden parecida del gobierno británico. Meta, añadió, ya bloqueó las noticias en Facebook e Instagram en Canadá en 2023 para quedar fuera de otra ley del país.

La empresa tecnológica bloqueó el acceso a noticias en Facebook e Instagram en 2023 frente a otra ley canadiense. (REUTERS/Francis Mascarenhas/Foto de archivo)

La ley permite órdenes secretas y guardar datos medio año

El proyecto C-22 obligaría a los proveedores de servicios electrónicos, incluidas las aplicaciones de mensajes, a modificar sus sistemas cuando el gobierno lo pida, para dar capacidad de vigilancia a la policía y al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad. El ministro de Seguridad Pública podría emitir órdenes que las empresas deberían mantener en secreto.

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La ley también exigiría conservar metadatos de los clientes durante un máximo de seis meses. Una enmienda redujo ese plazo desde 12 meses. Los metadatos no incluyen correos, historial de navegación, redes sociales ni mensajes de texto, pero sí pueden mostrar qué números telefónicos se comunicaron entre sí y la ubicación de una persona.

El proyecto de ley C-22 faculta al ministro de Seguridad Pública a emitir órdenes de vigilancia de carácter secreto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Curran dijo que Meta no recopila hoy esa información y que obligarla a hacerlo crearía “una base de datos de vigilancia prospectiva que trata a todos los canadienses como posibles delincuentes”. También sostuvo que es “el peor momento” para pedir que se debiliten sistemas seguros, por el aumento de intentos de hackeo, muchos con ayuda de IA.

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El gobierno niega que exija puertas traseras

Simon Lafortune, vocero del ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangree, respondió que el proyecto no autoriza una vigilancia indiscriminada ni obliga a crear vulnerabilidades en los sistemas, las llamadas puertas traseras. Según Lafortune, una enmienda establece que ninguna obligación de la ley exige descifrar información protegida de extremo a extremo. Su oficina dijo estar abierta a más cambios.

El gobierno de Canadá descartó que la iniciativa imponga la creación de vulnerabilidades o puertas traseras en el software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google considera insuficiente esa enmienda. En una nota enviada a los senadores en octubre, advirtió que el texto permitiría crear una “nueva infraestructura de vigilancia” y exigir la retención masiva de datos. En junio ya había dicho que los cambios aprobados en comisión no resolvían muchos de los problemas centrales.

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Apple tampoco los acepta. En mayo, Erik Neuenchwander, su director sénior de privacidad de usuarios, dijo ante un comité de la Cámara de los Comunes que no conoce una forma de aplicar cifrado que dé acceso solo a los buenos sin abrir un camino a los malos. “Cuando se construye una puerta trasera, cualquiera puede cruzarla”, afirmó.

Google y Apple advirtieron ante los legisladores sobre los riesgos que implica la recolección masiva de registros. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Signal, la aplicación de mensajes cifrados, dijo en mayo que se retiraría de Canadá si le pidieran comprometer la privacidad de sus usuarios. En octubre de 2026, su vicepresidente de estrategia, Udbhav Tiwari, señaló que las enmiendas de junio no bastaban para que cambiara esa decisión.

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Meta, Signal y Tailscale declaran ante el Senado

Según Bloomberg Law, ejecutivos de Meta, Apple y Alphabet, matriz de Google, hacen una ofensiva de último momento en Ottawa para reescribir el proyecto antes de que se apruebe. La audiencia del Senado, de la que participan Meta, Signal y Tailscale, es clave para definir la forma final de la ley.

Curran y Tiwari declaran ante el comité de Seguridad Nacional del Senado el 16 de noviembre. Curran dijo que el gobierno de Estados Unidos también está preocupado, porque una orden de Canadá podría debilitar la seguridad de usuarios estadounidenses.