Estados Unidos

Los hogares de menores ingresos aumentaron 4,7 % sus ingresos salariales en Estados Unidos, pero el poder de compra no mejoró

Una medición bancaria mostró una mejora nominal entre las familias con recursos más limitados, aunque alimentos, vivienda, energía y otros gastos absorbieron gran parte del dinero adicional

Los hogares de menores ingresos en Estados Unidos registraron un alza interanual de 4,7 % en sus ingresos netos entre octubre de 2025 y octubre de 2026 (REUTERS/Ed Ou)
Los hogares de menores ingresos en Estados Unidos registraron un alza interanual de 4,7 % en sus ingresos netos entre octubre de 2025 y octubre de 2026 (REUTERS/Ed Ou)
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Los hogares de menores ingresos de Estados Unidos registraron un aumento interanual de 4,7 % en sus ingresos netos después de impuestos entre octubre de 2025 y octubre de 2026, según una medición de Bank of America Institute.

El avance equivale a USD 47 más por cada USD 1.000 percibidos un año antes, pero no se tradujo en una mejora comprobable del poder de compra frente al aumento de los precios.

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La medición se basa en movimientos bancarios de hogares. Por eso, mide el dinero que ingresó después de impuestos y no una suba uniforme del salario por hora de cada trabajador.

Las variaciones pueden responder a aumentos de sueldo, más horas trabajadas, bonificaciones o a que más integrantes del hogar tuvieron empleo.

Bank of America Institute indicó que los hogares de menor nivel de ingresos tuvieron el mayor crecimiento de ingresos dentro de su muestra.

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que los ingresos reales promedio por hora permanecieron sin cambios entre septiembre y octubre (REUTERS/Ed Ou)
La Oficina de Estadísticas Laborales informó que los ingresos reales promedio por hora permanecieron sin cambios entre septiembre y octubre (REUTERS/Ed Ou)

Sin embargo, la cifra está expresada en términos nominales: el análisis no descuenta la inflación ni determina cuánto cambiaron los gastos de cada familia. En consecuencia, el 4,7 % no permite, por sí solo, afirmar que esos hogares pudieron comprar más bienes y servicios.

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La inflación absorbió el aumento mensual de los salarios reales promedio

La referencia oficial disponible para octubre apunta a una pérdida de impulso del salario real en el mercado laboral en general.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que los ingresos promedio por hora de los trabajadores privados y los precios subieron 0,4 % entre septiembre y octubre, por lo que los ingresos reales promedio por hora no variaron durante el mes.

Ese dato no puede usarse para calcular de forma directa el poder adquisitivo de los hogares que siguió el instituto financiero.

La estadística oficial compara un mes con el anterior y abarca a los empleados privados en conjunto; la medición bancaria contrasta los ingresos netos de determinados hogares con los de octubre de 2025.

Aun así, ambas referencias muestran que un aumento nominal de los ingresos no implica automáticamente una ganancia real cuando el costo de vida avanza al mismo ritmo.

Los rubros cotidianos mantuvieron presión sobre los presupuestos en octubre. Los alimentos aumentaron 0,5 % mensual, la energía subió 0,7 % y la vivienda avanzó 0,3 %, de acuerdo con la oficina federal.

El informe de Bank of America Institute analiza depósitos bancarios de los hogares y no un ajuste uniforme en la tarifa salarial por hora (REUTERS/Ed Ou)
El informe de Bank of America Institute analiza depósitos bancarios de los hogares y no un ajuste uniforme en la tarifa salarial por hora (REUTERS/Ed Ou)

Para los hogares de menores ingresos, que suelen destinar una mayor parte de sus recursos a esas categorías, esos incrementos pueden absorber una porción relevante del dinero adicional.

La agencia no publicó una variación interanual completa del índice de precios de octubre porque faltaban los datos correspondientes a octubre de 2025. La interrupción del financiamiento federal durante el cierre del Gobierno impidió reunir esa información.

Sin una comparación anual oficial plenamente equivalente, no es posible cuantificar con precisión cuánto cambió el poder adquisitivo de los hogares incluidos en el estudio.

El aumento de ingresos no equivale a una suba obligatoria del salario por hora

La variación de 4,7 % tampoco establece que los empleadores deban conceder un incremento de igual magnitud. Se trata de un indicador agregado de ingresos de hogares y no de una tarifa salarial fijada por ley ni de una negociación colectiva.

La situación de cada familia depende, entre otros factores, de las horas trabajadas, los pagos extraordinarios, el número de personas ocupadas y sus gastos mensuales.

Un ingreso más alto puede dar margen ante gastos imprevistos, aunque ese alivio puede desaparecer si se encarecen el alquiler, los alimentos, la energía o los servicios.

La capacidad de compra de un hogar solo puede evaluarse al comparar, en períodos equivalentes, sus ingresos disponibles con la evolución de los precios que enfrenta.

Nueva York aplicará mínimos de USD 17 y USD 16 por hora desde enero de 2027

El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York mantiene abierta una línea telefónica para denuncias sobre pagos por debajo del piso legal (REUTERS/Kylie Cooper)
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York mantiene abierta una línea telefónica para denuncias sobre pagos por debajo del piso legal (REUTERS/Kylie Cooper)

En Nueva York, el dato nacional sobre ingresos no sustituye la verificación del salario mínimo que corresponde a cada empleo.

El Departamento de Trabajo estatal fija montos según la región, la actividad y condiciones específicas, como los puestos con propinas o el cuidado domiciliario.

Desde el 1 de enero de 2027, el mínimo general será de USD 17 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester.

En el resto del estado será de USD 16 por hora. Las tarifas generales se mantendrán en esos niveles, aunque existen reglas particulares para algunos sectores.

Los trabajadores que consideren que reciben una remuneración inferior al mínimo aplicable pueden pedir orientación o presentar una queja ante el Departamento de Trabajo de Nueva York a través del 888-525-2267.

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