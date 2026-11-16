Xania Monet, cantante creada con IA, ganó tres premios en la primera gala de música hecha con IA

Para competir, los artistas debían inscribir sus temas en un registro propio que distingue tres casos. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Xania Monet, una artista creada con inteligencia artificial, ganó los tres premios principales de la primera entrega de los AI Music Awards, celebrada el viernes 13 de noviembre en el teatro Mayan, en el centro de Los Ángeles: artista, canción y álbum del año.

Detrás de Xania Monet está Telisha ‘Nikki’ Jones, quien según Reuters escribió todas las letras y las convirtió en canciones con ayuda de IA. El cuarto premio principal, productor del año, fue para DJ Shawn Q, informó Variety.

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Los premios los organizó la Sonic Intelligence Academy, una empresa que mantiene listas de éxitos solo para música con IA y herramientas para identificar canciones hechas con esa tecnología. Los ganadores los eligieron los propios artistas registrados, que nominaron y votaron en 25 categorías.

Detrás de Xania Monet está Telisha ‘Nikki’ Jones, quien escribió todas las letras y las convirtió en canciones con ayuda de IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

“En un mundo donde todos llaman falsa a la IA, la persona detrás es real”, dijo el productor Drake Murphy al entregar el premio a la mejor canción de hip-hop con IA, según Reuters.

Una entidad que busca ser el “Grammy” de la IA

Variety informó que la academia nació en enero, por iniciativa de la ingeniera de software Timirah ‘TJ’ James y su hermana Mia. Aspira a ser el equivalente para la música con IA de la Academia de la Grabación, la entidad que otorga los premios Grammy.

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Para competir, los artistas debían inscribir sus temas en un registro propio que distingue tres casos: canciones totalmente generadas por IA, hechas con ayuda de IA o con la voz clonada de una persona.

La organización lanzó sus listas de éxitos en una semana de enero previa a los Grammy, después de que parte de la industria rechazara que la música generada con IA figurara en las listas de Billboard, la publicación de referencia de la industria musical.

FOTO DE ARCHIVO: Un mensaje que dice "IA inteligencia artificial", un teclado y manos robóticas se ven en esta ilustración tomada el 27 de enero de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según Billboard, citada por Reuters, ‘How Was I Supposed to Know?’, de Xania Monet, fue la primera canción de un proyecto basado en IA que entró en una de sus listas de radio. Variety recordó que Jones recibió un contrato discográfico de USD 3 millones y que la cantante Kehlani lo criticó.

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Retrasos, micrófonos y letras sincronizadas

La crónica de Variety describió una noche desordenada. El acto empezó unos 30 minutos tarde y terminó casi 40 minutos fuera de horario. Por el retraso, los presentadores solo anunciaron a los ganadores de la primera mitad, sin nombrar antes a los nominados.

Una voz de IA del patrocinador principal, la empresa Deepgram, debía presentar a los nominados, pero según Variety fallaba o se superponía con los presentadores. Los anfitriones leían un guion de la noche generado con Claude, el asistente de Anthropic, y un teleprompter que se movía solo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios artistas actuaron con los labios sincronizados. Los cantantes de música country Ava Bentley y EJ Rogers, de R&B, lo hicieron durante todo su número. En el proyecto Chaisen Hale, un niño virtual con voz generada, un joven de 14 años llamado John Victor ocupó su lugar en el escenario.

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Fredro Starr, del grupo de rap Onyx, presentó un disco con bases hechas con IA y sus propias voces. “No se puede reemplazar a los humanos”, dijo a Variety. Jones afirmó al mismo medio que la IA “es solo una herramienta” y que no le preocupa que opaque la búsqueda de legitimidad en la industria.

La gala se realizó mientras sellos discográficos y artistas mantienen demandas contra generadores de música con IA como Suno y Udio por presuntas violaciones de derechos de autor, según Variety. Una persona de la productora de videojuegos Rockstar no respondió si autorizó el uso de su logo en un anuncio de IA proyectado durante la ceremonia.

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