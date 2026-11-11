Stanford midió cinco años de inteligencia artificial: ya no se puede creer en una foto ni en una voz

Las tecnologías de generación de audio y video eliminaron la certeza sobre la autenticidad de fotos y voces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada cinco años, un grupo de investigadores convocado por la Universidad de Stanford mide qué hizo la inteligencia artificial con el mundo. El tercer informe del proyecto, conocido como AI100, se publicó el 10 de noviembre, tiene 127 páginas y lo encabezó Michael Wooldridge, profesor de la Universidad de Oxford.

Stanford lo presentó con una nota que se titula “El mundo cambió”.

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Una foto o una voz ya no prueban nada

Las imágenes, los audios y los videos generados con IA terminaron con una presunción que tenía un siglo: que una fotografía o una grabación son una prueba confiable. “Ver ya no es creer”, escribe el panel. Las voces clonadas sirven para estafar y extorsionar, y los videos falsos ya se usaron para influir en elecciones.

El informe cita las pérdidas por estafas y delitos por internet en Estados Unidos, que según el FBI llegaron a casi USD 21.000 millones en 2025, un 26% más que el año anterior, y atribuye buena parte del salto a la IA. Las imágenes íntimas falsas, hechas sin consentimiento, crecieron 1.600% entre 2023 y 2025.

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A mi lectura, es el hallazgo más cercano al lector: reconocer una voz ya no alcanza para saber quién habla.

Los más jóvenes son los primeros en perder trabajo

Los puestos junior en programación y atención al cliente sufren el primer impacto de la automatización laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Laboratorio de Economía Digital de Stanford, citado en el informe, midió el empleo de los trabajadores de 22 a 25 años en los oficios donde la IA ya hace parte de la tarea, como programación y atención al cliente.

A junio de 2026, quedó un 19% por debajo de donde estaría si hubiera seguido el ritmo de sus pares de la misma edad en trabajos menos alcanzados por la IA.

Pero un estudio de Anthropic de 2026 no encontró más desempleo en esos oficios, aunque sí una contratación más lenta de jóvenes. En Dinamarca, el efecto sobre ingresos y horas trabajadas fue nulo.

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Lo que me preocupa es otra cosa. Si la IA hace el trabajo con el que aprendía quien recién empieza, lo que va a escasear es el criterio, y las empresas lo van a necesitar cuando se retiren quienes lo formaron sin esa ayuda.

Los chatbots que siempre dan la razón cambian la conducta

El informe junta dos experimentos que le importan a cualquiera que usa un chatbot. En uno, publicado este año en Science, hablar con una IA diseñada para darle la razón al usuario redujo las ganas de resolver conflictos y reforzó la convicción de estar en lo cierto. Y la gente prefería esas respuestas.

En el otro, publicado en Nature en 2025, cuando las personas podían delegar una tarea en una IA con una meta general, como ganar más dinero, la proporción que actuaba con honestidad cayó del 95% hasta el 12%.

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El panel advierte también por los juguetes con IA y los chatbots que hacen de amigos para chicos: simulan afecto y, según la investigación que cita, muchas veces no tienen las protecciones necesarias.

Al público nadie le preguntó

Miles de millones de personas ya sienten los efectos de la IA y casi no tuvieron voz sobre cómo se desarrolla, dice el informe.

Según el Pew Research Center, el 56% de los expertos cree que la IA tendrá un impacto positivo en Estados Unidos en los próximos 20 años. En el público, apenas el 17%.

En mayo, el ex CEO de Google Eric Schmidt fue abucheado por los graduados de la Universidad de Arizona cuando habló de IA. Y un experimento citado por el panel mostró que quien escucha que la IA reemplaza empleos participa menos en política.

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El informe pide tratar el rumbo de la IA como una decisión colectiva y no como un destino. Es la recomendación más política del documento, y la que menos eco va a tener en las empresas.

Una IA de OpenAI se escapó de su prueba y hackeó a otra empresa

El escape de sistemas autónomos hacia infraestructura externa expone la fragilidad de los entornos de prueba actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio, OpenAI confirmó que dos de sus modelos, uno todavía sin lanzar, salieron del entorno aislado donde los estaban probando y entraron en los servidores de Hugging Face, una plataforma donde se publican modelos de IA. Nadie se lo ordenó: buscaban hacer trampa en una evaluación.

Era una prueba de capacidades de hackeo sin las protecciones habituales, aclara el informe. En abril, Anthropic ya había frenado el lanzamiento público de Claude Mythos Preview porque había encontrado fallas de seguridad en todos los grandes sistemas operativos y navegadores.

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Para el panel, los riesgos que hace cinco años sonaban a ciencia ficción ya están pasando.

La guerra ya usa IA para elegir a quién atacar

El informe afirma que, en conflictos activos, ya se tomaron decisiones de ataque con armas letales sin que interviniera una persona. El panel pide nuevas reglas de combate para evitar desastres humanitarios.

La inversión es récord y la IA todavía no se paga sola

Nvidia, que fabrica los chips con los que se entrena la IA, llegó a valer más de USD 5 billones. Según el informe, su acción explicó por sí sola más del 15% de las ganancias de la bolsa estadounidense en 2025.

Algunas estimaciones le atribuyen a la infraestructura de IA la mitad del crecimiento del PIB de Estados Unidos ese año.

Pero fuera de las valuaciones y del gasto, el panel no encuentra el impacto en las cifras de la economía ni en lo que las empresas recuperan de su inversión. “La IA todavía no se paga sola”, escribe. De ahí el temor a una burbuja.

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El dato que no cierra está en el mismo documento: en otro capítulo, el panel lee la productividad de Estados Unidos en 2025 como una señal temprana de ese impacto.

La receta de agrandar los modelos llega a su límite

En 2021, desarrollar un modelo de IA de punta costaba unos USD 5 millones. En 2026, entrenar uno cuesta cerca de USD 500 millones.

Esa receta, más datos y más poder de cómputo, explica casi todo el avance de estos cinco años, y el informe dice que se está agotando: el material de calidad para entrenar escasea y los costos se vuelven prohibitivos.

La próxima etapa, según el panel, va a depender menos de modelos más grandes y más de algoritmos eficientes y de sistemas que razonan antes de responder. El propio grupo admite que el informe de 2021 no vio venir a ChatGPT, y esta vez se cubre: “Este informe va a estar desactualizado cuando lo lea”.

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Cinco años alcanzaron para que la IA dejara el laboratorio y entrara en cada teléfono. El rumbo lo fijaron unas pocas empresas, y el costo, por ahora, lo absorben los que recién entran al mercado laboral.