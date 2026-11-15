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El sector tecnológico ya despidió a más de 200.000 personas en 2026, casi tantas como en todo 2025

Amazon, Meta y Oracle figuran entre las mayores reducciones de plantilla, mientras las compañías gastan más en IA; los registros discrepan sobre cuántos puestos eliminó realmente esa herramienta

Ilustración de un hombre que camina con una caja de objetos y un robot sentado frente a una computadora en una oficina con ventanal.
Las empresas tecnológicas acumularon más de 206.000 despidos a nivel global durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las empresas de tecnología de todo el mundo acumulan 206.877 despidos en 2026, según el registro TrueUp actualizado el 15 de noviembre. La cifra, repartida en 715 recortes, ya roza el total de 2025, de unos 211.000.

TrueUp, un sitio que sigue los recortes desde las grandes firmas hasta las startups, calculó unos 649 despidos por día este año, frente a 579 diarios en 2025. Con ese ritmo, 2026 cerraría cerca de 237.000. Seguiría por debajo de los 430.000 de 2023, el año más alto de su serie desde 2020.

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El número depende de quién cuente. TrueUp incluye recortes anunciados que pueden no haberse ejecutado todavía, y otros registros arrojan cifras menores porque usan criterios distintos. Layoffs.fyi contaba hasta el 29 de octubre 135.446 despidos en 334 empresas, más que los 122.606 de todo 2025, según un análisis del portal Onmanorama.

Hombre con chaqueta lleva una caja de cartón con objetos personales, como carpetas y una planta, saliendo de un edificio de oficinas con puertas de cristal.
La plataforma Layoffs.fyi contabilizó 135.446 bajas laborales en 334 compañías del sector hasta finales de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recortes coinciden con un aumento del gasto en inteligencia artificial en las grandes empresas del sector, según Crunchbase, que lleva su propio registro de despidos.

Amazon, Meta y Oracle encabezan los recortes del año

Amazon anunció en enero la eliminación de unos 16.000 puestos corporativos, mientras que Block recortó más de 4.000 empleos en febrero. En mayo, Meta redujo su plantilla en cerca de 8.000 trabajadores, equivalentes al 10 % del total, y Microsoft informó de 4.800 despidos en julio. Por su parte, Uber eliminó 3.300 puestos a comienzos de septiembre, según los recuentos de Crunchbase y TrueUp.

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Oracle informó en su reporte anual, presentado el 23 de junio, que su plantilla bajó unos 21.000 empleados en el año fiscal, cerca del 13%. El documento afirma que la adopción de IA “ha resultado y puede seguir resultando en reducciones” de personal. Crunchbase no suma esa cifra a su registro porque no quedaba claro cuántos recortes hubo ni cuándo.

Personas guardan pertenencias en cajas dentro de una oficina, frente a ventanas con los logotipos de Meta, Amazon y Oracle.
Amazon y Meta encabezaron los recortes del año tras la eliminación de miles de puestos corporativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En noviembre siguieron los anuncios. Canva informó cambios que afectan al 22% de su personal, unas 1.271 personas, y Fiserv, una empresa de pagos, recortó 3.000 empleos y contratos.

Gainsight, de software, eliminó unos 270 puestos al reorganizarse en torno a agentes de IA, asistentes que ejecutan tareas por su cuenta. El 13 de noviembre, el grupo de IA de Elon Musk disolvió el equipo de video de Grok, con 60 personas, según TrueUp.

Los registros discrepan sobre el peso de la IA

Layoffs.fyi atribuye a la IA 93.217 de los 135.446 despidos que contabilizaba a fines de octubre, según Onmanorama. Su fundador, Roger Lee, comentó a Crunchbase News en septiembre que la IA se citaba en el 33% de los recortes de este año, frente a solo el 1% en 2024.

Lee también relativizó el alcance de esa atribución. “Hay pocas pruebas de que la IA esté reemplazando de verdad el trabajo de los empleados despedidos”, afirmó sobre los mayores despidos del año vinculados con esa tecnología. A su juicio, las grandes empresas gastan mucho en IA y recortan en otras áreas; ellas suman cerca del 87% de los despedidos.

Un robot humanoide de color claro y aspecto moderno está de pie junto a una silla de oficina negra vacía en un ambiente de oficina con escritorios al fondo.
Las compañías tecnológicas de Estados Unidos registraron 165.925 despidos anunciados entre enero y septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew Challenger, de la consultora de empleo Challenger, Gray & Christmas, describió dos efectos. Parte del trabajo, como la programación, puede hacerse con menos gente: “Hay empleos que están siendo reemplazados literalmente por inteligencia artificial”. Además, algunas empresas despiden en un área mientras contratan en otra dedicada a IA, detalló a Crunchbase News.

Challenger sostuvo que la tecnología anunció más recortes que cualquier otro sector este año. Según la consultora, citada por CNBC-TV18, las compañías tecnológicas de Estados Unidos anunciaron 165.925 recortes entre enero y septiembre, un 54% más que un año antes.

Salesforce redujo su equipo de atención al cliente de 9.000 a 5.000 personas tras incorporar agentes de IA, según CNBC-TV18. Los registros pueden incluir anuncios y programas de retiro voluntario, que no equivalen siempre a puestos ya eliminados.

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