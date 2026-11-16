Cómo crear imágenes de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de Phineas y Ferb

Los Saja Boys pueden adaptarse a una estética de animación 2D mediante herramientas de generación de imágenes. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Los Saja Boys, la banda rival de Las Guerreras K-pop, pueden adaptarse a una estética de animación televisiva similar a la de Phineas y Ferb con herramientas de inteligencia artificial (IA).

La clave consiste en describir qué elementos deben conservar los personajes y cuáles deben cambiar para llevarlos a otro universo gráfico.

PUBLICIDAD

Elegir bien las imágenes de referencia, usar una plataforma de generación, redactar un prompt detallado, revisar los errores y preparar una versión para colorear permite obtener un resultado que combine los dos universos.

Se debe descargar imágenes de los Saja Boys en HD. (Foto: Netflix)

Qué imágenes se deben descargar antes de empezar

El primer paso es reunir imágenes oficiales o capturas nítidas de los Saja Boys. Conviene buscar retratos individuales y una imagen grupal para identificar el peinado, el color de cabello, las prendas, los accesorios y la expresión habitual de cada integrante. Esto ayuda a que la herramienta diferencie a los personajes y evite mezclar sus rasgos.

Asimismo, se necesita una referencia visual del tipo de caricatura que se busca. En este caso, se pueden tomar como guía las formas simples, los contornos negros, los colores planos, las expresiones marcadas y los paisajes suburbanos que suelen asociarse con Phineas y Ferb.

PUBLICIDAD

Cuál herramienta sirve para generar la ilustración

Con las referencias seleccionadas, el siguiente paso es abrir una aplicación de generación de imágenes, como Gemini, y adjuntar los archivos en la conversación.

Gemini es una opción útil para generar imágenes en pocos segundos. (Foto: Europa Press)

La plataforma de Google puede tomar esos materiales como orientación para conservar la cantidad de integrantes, los tonos principales del vestuario y algunos rasgos reconocibles del grupo.

Antes de pedir la ilustración, es clave decidir la orientación. Un formato horizontal ofrece espacio para mostrar a los cinco personajes en una misma escena, mientras que uno vertical puede servir para un retrato o una imagen centrada en uno de ellos. Se debe definir si la imagen será a color, en blanco y negro o si tendrá un fondo detallado.

PUBLICIDAD

Cómo redactar un prompt que dé instrucciones claras a la IA

Un prompt funciona mejor cuando organiza la información en bloques. Primero debe indicar quiénes aparecerán y cuántos serán. Luego puede describir la pose, el vestuario, el escenario y el tipo de dibujo. La precisión es importante para evitar que la aplicación agregue personajes, cambie posiciones o modifique atributos centrales.

Esta es una representación de los Saja Boys como personajes de Phineas y Ferb. (Foto: Gemini)

Una opción de prompt es: “Crear una ilustración original de cinco integrantes inspirados en los Saja Boys de Las Guerreras K-pop, con una estética de animación 2D similar a Phineas y Ferb. Deben estar de pie en una calle residencial, con casas, árboles y cielo azul. Usar líneas negras definidas, colores planos, proporciones estilizadas y expresiones juveniles. Cada personaje debe tener un peinado y una ropa diferente”.

PUBLICIDAD

El pedido puede sumar detalles concretos, como la ubicación de cada integrante dentro de la escena, una paleta de colores o determinados gestos. Por ejemplo, se puede pedir que uno salude, otro cruce los brazos y otro adopte una pose pensativa.

Cómo generar una lámina para colorear

Una vez obtenida una versión a color, la misma composición puede convertirse en una lámina para colorear. Para lograrlo, hay que pedir una segunda versión con una instrucción específica: “Transformar esta imagen en una página para colorear, con fondo blanco, contornos negros uniformes, sin colores, sombras, degradados ni texturas”.

La imagen generada con IA se puede adaptar a una lámina para colorear. (Foto: Gemini)

El resultado debe conservar los rasgos principales de los personajes, aunque conviene simplificar algunos elementos del fondo. Las áreas amplias en la ropa, el cielo, la calle o las fachadas facilitan el uso de lápices, fibras y marcadores.

PUBLICIDAD

Qué hacer luego de que el resultado sea el esperado

Después de seleccionar la versión definitiva, hay que descargarla en la mayor resolución disponible. El formato PNG es el adecuado para conservar contornos definidos y colores planos. Si se quiere imprimir la lámina, puede guardarse una copia en PDF para evitar cambios de tamaño al enviarla o abrirla desde otro dispositivo.

Antes de cerrar el proceso, es clave comprobar que los personajes no queden cortados por los bordes, que no haya textos agregados y que el fondo mantenga la coherencia con el estilo elegido.