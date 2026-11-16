Habló la jubilada que pasó un mes presa por intentar robar carne de un supermercado: “Tenía la heladera vacía, era desesperante”

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Estela Chávez tiene 67 años, vive en el partido bonaerense de San Fernando y asegura que nunca imaginó que la desesperación de no tener nada para comer la llevaría a una situación semejante. Durante buena parte de su vida trabajó en casas particulares, realizó tareas de limpieza y también se desempeñó en el área de mantenimiento de un club náutico. Crio a sus seis hijos, sostuvo su hogar después de que su marido abandonara a la familia y, aunque durante años consiguió salir adelante con mucho esfuerzo, hoy enfrenta una realidad que nunca había experimentado: “Cobro la jubilación mínima, no llego a fin de mes”.

El 9 de octubre, alrededor de las 20:30, esa desesperación la llevó a tomar una decisión que terminó cambiándole la vida. Se dirigió a un supermercado ubicado en el barrio porteño de Núñez con la intención de llevarse alimentos para preparar una comida.

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Como no tenía dinero suficiente, guardó bajo su ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío. Sin embargo, no llegó a cruzar la línea de cajas: la interceptaron empleados y efectivos policiales, quienes habían seguido sus movimientos por las cámaras de seguridad del lugar.

La consecuencia fue mucho más allá de aquel episodio. Estela permaneció 35 días detenida en una celda de la Alcaidía Nº 15 de Chacarita, junto a otras siete detenidas, y recién pudo regresar a su casa después de que uno de sus hijos consiguiera el dinero para pagar una fianza de $150.000.

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La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, encabezado por la jueza Fabiana Palmaghini. El 26 de octubre, la magistrada dispuso su prisión preventiva, pese a que el delito de hurto en grado de tentativa es excarcelable. La decisión se fundamentó en la existencia de un antecedente similar registrado en 2025.

“Lo hice por desesperación. No tenía nada en mi casa, tenía la heladera vacía y estoy cobrando la mínima. No tengo ni para comer”, contó durante una entrevista televisiva en Crónica TV, donde decidió hablar de lo que vivió y explicar qué la llevó a cometer el hecho.

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El momento de la detención

Aquella noche de octubre, Estela entró al supermercado con una idea: conseguir alimentos para preparar un guiso y compartirlo con su nieta y su hija enferma. “Entré con el pensamiento de llevar algo para comer. Quería hacer una buena comida. Fui a agarrar la carne y alimentos porque quería llevarlos a mi casa y ayudar a mi hija también”, recordó.

Estela Chávez tuvo que pagar una fianza de $150.000 para quedar en libertad por intento de robo

“Cuando llegué a la caja me dijeron que me sacara la campera y me encontraron todo. Les pedí que me dejaran ir. Les dije: ‘No toqué alcohol, no toqué cosas de higiene, nada. Solamente quería comida’”, relató.

Estela insistió en que su intención era conseguir alimentos y que ni siquiera había mirado cuánto costaba el pedazo de carne. “No tengo idea de cuánto salía, porque lo que menos miré fue el precio. Sinceramente, estaba desesperada, quería sacar algo para comer”, insistió.

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La detención se produjo antes de que pudiera salir del supermercado. Según contó, cuatro personas intervinieron en el procedimiento y sus pedidos para que la dejaran regresar a su casa no fueron escuchados. “Les lloré y les dije que me dejaran ir, pero no me escucharon”, recordó.

Lejos de intentar justificar lo ocurrido, reconoció que fue una decisión equivocada, pero pidió que se tenga en cuenta el contexto en el que sucedió. “No tengo vergüenza y lo digo frente a frente porque fue un momento de desesperación. Así como me pasó a mí, no me gustaría que le pase a ningún jubilado más”, expresó.

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La mujer intentó robar dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío (Adobe Stock)

35 días detenida

Durante ese tiempo, Estela atravesó momentos de angustia, se enfermó y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde le suministraron suero. “La pasé muy mal. Me agarraron vómitos, tuve un virus por la comida que nos daban ahí adentro”, contó.

“Si no pedía, tampoco me sacaban. Tenés que estar muriéndote para que te lleven”, recordó sobre aquellos días.

También dijo que le resultó difícil comprender por qué su detención se prolongaba mientras veía que otras personas que estaban alojadas en el mismo lugar, incluso con causas que consideraba más graves, recuperaban la libertad en pocos días.

“Éramos como 80 personas y caían con causas pesadísimas. A los tres o cinco días estaban en la calle. Yo miraba mi situación y no entendía. Me daba bronca la injusticia que veía”, expresó.

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Sin embargo, también destacó el vínculo que construyó con las otras mujeres detenidas. Aseguró que la recibieron bien, la acompañaron y le demostraron afecto durante su estadía.

“Me gané el cariño de todas. Cuando me fui, lloraban e hicieron batucadas. No tengo palabras para agradecerles”, contó.

La vuelta a casa y una causa que sigue abierta

Sin embargo, esa ayuda no resolvió el problema de fondo. Estela sabe que necesita conseguir una manera de generar ingresos para no volver a encontrarse frente a una heladera vacía.

Estela permaneció 35 días presa en la Alicaidía 15 de la Ciudad de Buenos Aires

Aunque ya regresó a su casa, el episodio todavía tiene consecuencias judiciales. Estela debe presentarse cada 15 días ante el juzgado y, según explicó, la causa continuará abierta durante otros cinco meses. Además, tiene una restricción que le impide acercarse a menos de 300 metros del supermercado donde ocurrió el hecho.

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Tras volver al barrio, su situación alimentaria mejoró gracias a la solidaridad de muchas personas que conocieron su historia. Vecinos y desconocidos se acercaron para llevarle comida y ayudarla a atravesar los primeros días. “Mucha gente me dio una mano y tuve para comer. La verdad es que estoy muy agradecida”, dijo.

A pesar de sus 67 años, asegura que todavía tiene fuerzas para trabajar. “Me siento capacitada para hacer algo. Si me dan trabajo para limpiar, para ayudar, lo que sea, quiero tener mi dinero y llevar mi casa adelante”, afirmó.

“Después de lo que me pasó no voy a robar más. Prefiero tomar mate, pero necesito que me ayuden a salir adelante”, admitió.

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Vivir con una jubilación mínima

Estela contó que se jubiló mediante una moratoria previsional, después de haber trabajado durante años sin contar con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. “La jubilación apenas me alcanza para pagar los remedios y los servicios”, admitió.

Estela contó que su jubilación mínima no le alcanza para llevar a fin de mes: "Pago los remedios y los servicios y me quedo sin nada"

“Si no pago los impuestos me quedo en la calle”, agregó. Según detalló, destina alrededor de $150.000 al pago de luz, agua y otras tasas municipales. Y a eso se suman sus otros gastos extras por sus problemas de salud.

“Tengo hipertensión y gastritis, y necesito medicamentos que no siempre consigo gratuitamente. Cuando mi médica tiene muestras gratis me las da, pero a veces no hay y los tengo que ir a comprar. Y no me queda nada”, explicó. También contó que necesita un aparato auditivo, pero no tiene posibilidades de afrontar ese gasto.

“Nunca antes había atravesado una situación semejante”, reconoció Estela, quien hasta antes de caer presa había conseguido garantizar la comida para sus hijos y mantener su casa. “Es la primera vez en mi vida que no puedo comer un pedazo de carne. La comida en mi heladera siempre estaba llena y hoy por hoy no tengo nada”, concluyó.