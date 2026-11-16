Alejandra Monteoliva será sometida a una intervención quirúrgica

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación

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La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, será sometida este martes a una cirugía de columna que ya estaba programada, luego de postergar la intervención hasta la conclusión de dos operativos considerados prioritarios por el área.

Según detallaron desde la cartera nacional, la funcionaria aguardó el final de la visita del papa León XIV y el traslado de internos desde el penal de Devoto hacia el complejo penitenciario de Marcos Paz antes de iniciar el proceso médico.

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Monteoliva permanecerá internada durante los próximos días para recuperarse de la operación. Sin embargo, continuará al tanto de la agenda del Ministerio de Seguridad Nacional de manera virtual a lo largo de la semana.

El presidente aseguró que se trata del operativo más grande en la historia del país

Previamente, y tras la visita histórica del papa León XIV al país, el presidente de la Nación, Javier Milei, agradeció a las fuerzas de seguridad que participaron del dispositivo desplegado durante la visita apostólica y lo definió como “el operativo de seguridad más grande de nuestra historia”.

El mandatario transmitió el mensaje desde el Comando Unificado, ubicado en el Ministerio de Seguridad Nacional y rebautizado con el nombre del pontífice. Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

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Según informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, más de 52.000 efectivos federales intervinieron en la cobertura, junto con la custodia papal y las policías provinciales y locales. El despliegue tuvo como objetivo garantizar la seguridad de las actividades que reunió a millones de personas.

“Quiero agradecerles por su profesionalismo y poner el cuerpo en la tarea asignada”, expresó Milei en un mensaje dirigido a los agentes. El Presidente sostuvo que el operativo permitió que los asistentes participaran de las celebraciones “con seguridad y orden”.

El Ministerio de Seguridad Nacional difundió el saludo presidencial y destacó la coordinación de las fuerzas federales, provinciales y locales desde el Comando Unificado. Ravier afirmó que la movilización transcurrió “en paz, orden y concordia” y agradeció a los efectivos por la custodia del Papa durante su estadía en el país.

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El papa León bendice a un bebé al llegar en el papamóvil a una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, durante la primera visita papal a Argentina desde 1987, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Buenos Aires, Argentina. 10 de noviembre de 2026. REUTERS/Matías Baglietto

La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina reunió a millones de fieles en una agenda de cuatro días que incluyó actos religiosos, encuentros institucionales y recorridos por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Fue la primera visita de un pontífice al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El Papa celebró una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y mantuvo un encuentro con jóvenes en el mismo lugar. También visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole, presidió una celebración en Córdoba y cerró su paso por el país con una misa multitudinaria en Luján. Según el balance difundido por el Gobierno nacional, más de seis millones de personas participaron de las distintas actividades litúrgicas y oficiales.

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La misa del Papa León XIV reunió a millones, en Luján (REUTERS/Martin Cossarini)

El mensaje de León XIV estuvo centrado en la esperanza, la reconciliación, la solidaridad y la cercanía con los sectores más vulnerables. Durante la misa final, celebrada frente a la Basílica de Luján, convocó a los argentinos a “levantarse y caminar”, en una referencia a la necesidad de afrontar las dificultades colectivas.

La visita requirió un operativo coordinado entre el Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Las autoridades informaron que participaron más de 52.000 efectivos de fuerzas federales, policías locales y provinciales, además de personal sanitario, bomberos y equipos de tránsito. El dispositivo contempló controles de acceso, vallados, restricciones aéreas, corredores de circulación y asistencia médica en los principales puntos de concentración.

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