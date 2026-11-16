Cultura

Sergio Ramírez asumió la silla de Vargas Llosa en la RAE y defendió el español, un idioma "común" capaz de "borrar fronteras"

El escritor nicaragüense, exiliado en España y despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega, fue incorporado a la Real Academia Española en reemplazo del Nobel peruano

Sergio Ramírez asumió la silla de Vargas Llosa en la RAE y defendió el español, un idioma "común" capaz de "borrar fronteras"
Sergio Ramírez asumió la silla de Vargas Llosa en la RAE y defendió el español, un idioma "común" capaz de "borrar fronteras"
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El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ingresó este domingo a la Real Academia Española (RAE), en sustitución del fallecido Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y en su discurso lamentó haber sido forzado al exilio por “una tiranía estrambótica y cruel”. Ramírez, de 84 años, es el tercer autor latinoamericano en ingresar a la RAE, creada en 1713, tras el peruano Vargas Llosa en 1994 y el venezolano Rafael María Baralt en 1853.

La institución está compuesta por 46 académicos de número (vitalicios) que ocupan sillones designados con letras mayúsculas y minúsculas. El autor nicaragüense, Premio Cervantes 2017, fue elegido el 21 de mayo para ocupar la silla L en sustitución de Vargas Llosa, fallecido en 2025. “Perdí un país sojuzgado por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina, una dictadura guaranga, según el término escogido por el papa Francisco para calificarla”, dijo Ramírez en alusión al gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

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Mario Vargas Llosa y Sergio Ramírez - Centroamérica Cuenta
Mario Vargas Llosa y Sergio Ramírez en el festival Centroamérica Cuenta del año 2021

Sin embargo, para el escritor, su país natal permanece “vivo en la memoria, que lo crea y recrea cada día y lo ilumina” con sus volcanes, costas y selvas, según dijo durante un discurso de unos 45 minutos. El escritor se exilió en España en 2021 y dos años después le fue despojada la nacionalidad nicaragüense por criticar al gobierno. Ramírez fue vicepresdiente de Ortega entre 1985 y 1990, pero desde hace años es un furibundo opositor a su gobierno.

El autor afirmó que “después de andar por muchos lugares” y tras ser despojado de su nacionalidad, decidió que España fuera su lugar “de asilo y asiento”. “Decidí bien, ésta ha sido mi patria desde entonces, acogido en su regazo, consolado y honrado de muy distintas maneras, nunca he sido extranjero en España”, afirmó. El autor de obras como Margarita, está linda la mar, Castigo Divino y Tongolele no sabía bailar también defendió el uso de la lengua española en Estados Unidos como un idioma “común” para “borrar fronteras”.

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El escritor nicaragüense, exiliado en España y despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega, fue incorporado a la Real Academia Española en reemplazo del Nobel peruano
El escritor nicaragüense, exiliado en España y despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega, fue incorporado a la Real Academia Española en reemplazo del Nobel peruano

“No importan los muros, porque la lengua ya está del otro lado del río Bravo, en los Estados Unidos, la otra América, que pese a la xenofobia oficial, es también un país latinoamericano y lo será cada día más”, indicó. Ramírez dedicó su intervención al legado de Vargas Llosa, cuya sustitución consideró como una “pesada carga”.

En mayo, en una entrevista, el nicaragüense afirmó que ser candidato en la RAE era “la culminación de una carrera literaria dedicada al idioma”. El académico de la RAE, Luis Mateo Díez, defendió que Ramírez es el representante “idóneo” para una literatura hispanoamericana “de enorme creatividad y riqueza”. Además, “mantiene el temple de su testimonio radical contra la dictadura que lo exilió y la libertad creadora de quien sigue atendiendo su obra sin desmayo”, añadió.

Fuente: AFP

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