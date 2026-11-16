Alejandro Schvartz, uno de los fabricantes de Samsung: “Romper la industria no tiene ni pies ni cabeza, es una política boba”

Alejandro Schvartz, dueño de Visuar, la empresa fabricante de productos para Samsung, y Miguel Jacobawsky, de FADEP

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La apertura de las importaciones y la pérdida de competitividad de la industria nacional reabrieron el debate sobre las posibilidades de producir en la Argentina. En ese contexto, Alejandro Schvartz, dueño de Visuar, una de las empresas fabricantes en el país de productos para Samsung, cuestionó el rumbo de la política industrial y sostuvo que desarmar el entramado productivo local no es necesario para conseguir precios más competitivos.

“Romper la industria en estos términos no tiene ni pies ni cabeza. Es una política boba”, afirmó en diálogo con La Fábrica Podcast. Para el empresario, la diferencia de costos entre fabricar un mismo producto en el país o traerlo de China no es tan significativa como suele suponerse.

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Según sus estimaciones, producir en la Argentina puede resultar entre un 5% y un 10% más caro que importar, aunque aclaró que la brecha depende del tipo de producto y que, en algunos casos, los costos pueden ser equivalentes o incluso favorecer a la producción local.

Además, advirtió que esa comparación contempla valores habituales del transporte internacional, que actualmente se encuentran por encima de sus niveles normales. “Si tomaras los niveles de flete de hoy, te conviene fabricar en Argentina definitivamente”, explicó.

Alejandro Schvartz, dueño de la empresa fabricante de Samsung: "Romper la industria en estos términos no tiene ni pies ni cabeza, es una política boba"

A partir de ese diagnóstico, Schvartz consideró que el país podría haber encarado una transformación de su estructura productiva sin provocar una destrucción de puestos de trabajo.

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En esa línea, sostuvo que el objetivo de ofrecer precios más bajos a los consumidores no necesariamente requiere desarticular la producción nacional. “Si le vas a manejar el precio al consumidor, hacelo de una manera inteligente. Y no generás este nivel de desempleo y de pobreza”, cuestionó. También hizo referencia al deterioro social que observa en las calles: “Hay un montón de gente revolviendo tachos de basura a las seis de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires”.

El empresario también rechazó la idea de que la Argentina no tenga condiciones para producir bienes de línea blanca y competir con los productos importados. Como argumento, señaló que la diferencia de costos es acotada y que, con algunos cambios en variables impositivas, la industria local podría ganar competitividad.

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“Es un país apto para producir heladeras y lavarropas, porque la diferencia hoy de producir un producto que se importa de China en la Argentina es mínima”, afirmó. En ese sentido, consideró que el mercado interno ofrece escala suficiente para sostener inversiones y desarrollar proveedores locales.

Según su evaluación, las fábricas argentinas podrían abastecer entre el 50% y el 70% del mercado doméstico con productos de buena calidad y precios competitivos. Sin embargo, aclaró que eso no implica fabricar todos los modelos ni todos los componentes en el país, sino identificar aquellos segmentos en los que existe una escala de producción rentable.

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Para Schvartz, la producción de electrodomésticos también tiene una cadena de valor que puede desarrollarse localmente. La línea blanca, explicó, demanda insumos de distintas actividades, entre ellas la industria plástica y la metalmecánica.

De todos modos, reconoció que ninguna industria puede prescindir por completo de las importaciones. “No existe una industria 100% nacional en ningún lugar del mundo, pero sí que es posible fabricar en la Argentina”, sostuvo.

En su visión, el tamaño del mercado interno también constituye un argumento a favor de sostener una estructura productiva propia. “Somos un país de 50 millones de habitantes. Si nosotros no tenemos industria, es inviable el país”, advirtió.

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Schvartz: “No existe una industria cien por ciento nacional en ningún lugar del mundo, pero sí que es posible fabricar en la Argentina”

Schvartz precisó que el volumen de producción local de su compañía se redujo un 60%. “Si fabricábamos cien, ahora fabricamos cuarenta”, graficó. Esa caída tuvo un correlato directo en el empleo: la empresa pasó de tener alrededor de 800 trabajadores a contar con unos 450. Según explicó, la reducción se concentró en el área productiva, mientras que la estructura comercial se mantuvo prácticamente sin cambios.

Para el empresario, “el problema de esta política industrial es el desempleo”. También cuestionó que se contabilicen como puestos de trabajo de calidad actividades informales o de plataformas: “Si nosotros vamos a considerar que un chico o una chica que reparte Rappi o Uber es un empleo, bueno, decí que cualquier cosa es empleo”.

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Por otro lado, el empresario cuestionó los discursos que descalifican la producción nacional y pidió que el debate sobre la apertura comercial incorpore la experiencia de quienes trabajan directamente en las fábricas.

También apuntó contra quienes, según dijo, opinan sobre la actividad industrial sin conocer su funcionamiento cotidiano. En ese marco, llamó a desmitificar la idea de que los productos nacionales son necesariamente de peor calidad que los importados y cuestionó la concepción de que la industria local “caza en el zoológico”.

En ese sentido, Schvartz diferenció su cuestionamiento a la política industrial de una defensa de los niveles elevados de inflación. “En lo personal, yo no defiendo un sistema de alta inflación bajo ningún aspecto. La inflación es otro problema”, aclaró. Para explicar su postura, utilizó una comparación: “Si yo tengo cáncer y te cortás la pierna, no vas a solucionar el problema del cáncer”.

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Sostuvo que las empresas buscan maximizar sus ganancias, como parte de la lógica del sistema capitalista, y que no corresponde responsabilizarlas por aprovechar las condiciones que establece el Estado, siempre que actúen dentro de la ley. “Si vos me traés condiciones para que alguna gente se llene de plata cazando en el zoológico y esa gente la va a aprovechar, yo no lo puedo acusar de nada si no está cometiendo ningún delito”, planteó.

Para el empresario, el rol del Estado es establecer reglas que garanticen una competencia efectiva y condiciones para que las compañías locales puedan competir con las importaciones, especialmente las provenientes de China. “Una competencia sana y real es la que te va a permitir esto”, afirmó, y reclamó una cancha equilibrada frente a las diferencias de costos.

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