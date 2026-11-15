Tecno

Truco para crear láminas para colorear de Las Guerreras K-pop y los Saja Boys sin desde el celular o PC

Desde la versión web o aplicación de Gemini se puede crear dibujos de las protagonistas de la película de Netflix en minutos y sin ser experto en diseño

Tres figuras animadas femeninas con trajes blancos a la izquierda y cinco figuras masculinas con vestimenta informal a la derecha
Los dos grupos musicales ficticios tienen canciones que cuentan con millones de visualizaciones en plataformas digitales. (Fotocomposición Infobae)
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Crear dibujos o láminas para colorear inspirados en Las Guerreras K-pop y los Saja Boys puede resolverse con una instrucción clara en Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google.

El proceso está disponible desde el navegador de una computadora o desde la aplicación para celular, siempre que se inicie sesión con una cuenta de Google.

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La clave consiste en reunir referencias visuales, pedir una composición en blanco y negro con contornos definidos y revisar el resultado antes de descargarlo. Una descripción precisa permite obtener una lámina con espacios amplios para colorear, sin fondos cargados ni sombras que dificulten la impresión.

Se puede tomar capturas mientras la película se reproduce desde la app de Netflix. (Foto: Europa Press)
Se puede tomar capturas mientras la película se reproduce desde la app de Netflix. (Foto: Europa Press)

Qué referencias visuales hay que reunir antes de empezar

Antes de abrir Gemini, es clave tener a mano imágenes de los dos grupos de la película de Netflix. Las referencias sirven para identificar los peinados, vestuarios, accesorios, poses y elementos que distinguen a cada integrante.

A la par, se debe decidir el tipo de composición. Una opción es pedir a Las Guerreras K-pop a un lado y a los Saja Boys al otro, con una separación central para evitar que las figuras queden amontonadas.

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Otra alternativa es elegir una imagen individual, una escena de grupo o personajes sobre un escenario con micrófonos, luces simples y símbolos relacionados con la música.

Gemini es compatible con múltiples dispositivos y no trae riesgos. (Foto: Europa Press)
Gemini es compatible con múltiples dispositivos y no trae riesgos. (Foto: Europa Press)

Cómo acceder a Gemini desde el celular o PC

En un PC, hay que abrir el navegador e ingresar a Gemini. Después de iniciar sesión con la cuenta de Google, la herramienta permite escribir una instrucción en el cuadro de conversación. En la versión web, el apartado de imágenes ofrece plantillas y un espacio para solicitar una creación desde cero.

Desde el celular, se puede usar la aplicación de Gemini para Android o iPhone. El funcionamiento es similar: hay que abrir un nuevo chat, tocar el campo de texto y escribir el pedido.

Si la aplicación o el navegador lo permiten, se pueden adjuntar imágenes de referencia para que la inteligencia artificial tenga una guía sobre la apariencia de los personajes y el tipo de encuadre buscado.

Qué prompt permite pedir una lámina para colorear de Las Guerreras K-pop

El prompt debe comenzar con una orden directa y explicar qué personajes aparecerán, cómo se distribuirán y cuál será el estilo gráfico. Google sugiere incluir el tipo de imagen, el sujeto, la acción y el fondo. Para este caso, conviene aclarar que se busca una ilustración lineal y apta para colorear.

Dibujo en blanco y negro de un pulso entre dos jóvenes sobre una mesa con dos cajas de comida y el logotipo de McDonald's de fondo
Esta es una representación de Las Guerreras K-pop y los Saja Boys para colorear. (Foto: Gemini)

Un ejemplo para copiar y adaptar es el siguiente: “Crea una lámina para colorear en blanco y negro de Las Guerreras K-pop y los Saja Boys. Muestra a los dos grupos en lados opuestos de la imagen, con poses de estrellas de pop y expresiones amigables. Usa líneas negras limpias, contornos gruesos, espacios amplios para colorear, sin sombras, sin colores, sin texto y con un fondo simple de escenario musical. Formato horizontal, estilo de libro para colorear infantil”.

Cómo se corrigen los errores de la primera imagen generada con IA

La primera versión puede incluir problemas habituales, como manos con proporciones extrañas, muchos accesorios, fondos saturados o personajes que no respetan la distribución solicitada.

En vez de comenzar desde cero, se puede responder en el mismo chat con correcciones concretas. La precisión ayuda más que una indicación general como “hazlo mejor”.

Gemini permite ajustar la ilustración antes de descargarla. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini permite ajustar la ilustración antes de descargarla. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Se puede escribir: “Conserva la composición, pero elimina los detalles pequeños del fondo, separa más a los personajes y simplifica los peinados para que sea fácil colorearlos”.

Si una figura quedó muy cerca del borde, conviene pedir que la centre. Es útil solicitar “líneas más gruesas”, “menos sombras” o “contornos cerrados”, según el inconveniente detectado.

De qué forma se prepara el resultado para imprimir o compartir

Cuando la imagen esté lista, hay que abrirla en tamaño completo y revisar que los trazos sean nítidos. La lámina debe tener un fondo blanco, líneas negras visibles y zonas cerradas que permitan colorear sin confusión.

Si se imprimirá en una hoja común, el formato vertical suele funcionar mejor para un personaje individual, mientras que el horizontal ofrece más espacio para una escena grupal.

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