Cómo evitar los spoilers de GTA 6 en redes sociales si aún no lo puedes jugar

Grand Theft Auto VI debuta el 19 de noviembre y llega primero a Nueva Zelanda, lo que genera horas de filtraciones previas al estreno hispanohablante. (Rockstar)

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Grand Theft Auto VI se estrena el 19 de noviembre y trae consigo un problema para millones de jugadores: el riesgo de spoilers antes de poder disfrutarlo en algún momento. El juego llega primero a Nueva Zelanda, lo que generará horas, incluso casi un día completo, en las que circularán videos y comentarios sobre la trama antes de que la mayoría del público hispanohablante pueda jugar.

A esto se suma una gran cantidad de usuarios que no podrán tenerlo desde el día de su lanzamiento, ya sea porque no lo pueden comprar aún o porque no tienen PS5 o Xbox Series X|S, las consolas en las que estará disponible. Por lo que es importante saber cómo evitar este tipo de spoilers.

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Las palabras que conviene silenciar antes del estreno

Silenciar siempre que entras a jugar a GTA 6 implica anticiparse y filtrar ciertos términos en redes sociales. Entre las expresiones recomendadas figuran:

GTA 6

GTA VI

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto VI

Jason

Lucia

Vice City

Leonida

Spoiler

Leak

Gameplay

Filtraciones

Final

Misión Secreta

Historia Completa

Mapa Completo

Ending

El bloqueo preventivo de términos como Jason, Lucia, Vice City y Leonida reduce la aparición de detalles de la trama en redes sociales.

Bloquear estos términos no garantiza eliminar todos los contenidos, pero reduce las probabilidades de toparse con ellos en el feed o en las notificaciones durante los días más críticos tras el lanzamiento.

Cómo configurar los filtros en cada red social

En X, la opción se encuentra en los ajustes de privacidad, dentro del apartado de palabras silenciadas. Allí se pueden añadir las frases del listado y elegir si el filtro aplica a cuentas que no se siguen o a cualquier cuenta, además de definir cuánto tiempo estará activo: una semana suele ser un margen razonable.

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En TikTok, el camino pasa por Perfil, el menú de Ajustes y privacidad, luego Preferencias de contenido y finalmente Filtrar palabras clave, donde se pueden cargar los términos en los distintos feeds disponibles.

En Instagram, el control aparece entre las opciones de contenido sugerido, que permite ocultar recomendaciones que incluyan determinadas palabras o hashtags en el texto, aunque los nombres de los ajustes pueden variar según la versión de la aplicación.

Las aplicaciones TikTok e Instagram ofrecen opciones para filtrar recomendaciones y publicaciones mediante etiquetas o términos clave. (REUTERS/Thomas White/)

En Facebook, no existe un filtro de palabras como tal, pero se puede pausar durante 30 días a los perfiles, páginas o grupos que suelen compartir spoilers, usando los tres puntos disponibles junto a sus publicaciones.

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En YouTube, el riesgo aparece incluso sin reproducir ningún video, ya que una miniatura puede mostrar un personaje o una escena, y un título puede explicar directamente qué ocurre en una parte del juego. Ante canales que repiten esta práctica, conviene usar el menú de tres puntos junto a sus videos y seleccionar la opción de no recomendar ese canal, o marcar “no me interesa” en cualquier contenido relacionado con el título.

Los comentarios y los grupos de amigos, otro foco de riesgo

Incluso cuando una publicación, un video o una noticia logran evitar los destripes, los comentarios siguen siendo un punto débil. Alguien puede filtrar un detalle de la trama por desconocimiento, por error o directamente con la intención de arruinar la sorpresa a otros usuarios, algo que también puede ocurrir en los chats de las transmisiones en vivo.

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Las secciones de comentarios y los chats en transmisiones en vivo concentran filtraciones imprevistas sobre los sucesos de la historia.

Por esa razón, conviene mantener cierta prudencia al leer la sección de comentarios en publicaciones relacionadas con el juego, sobre todo durante los primeros días tras el estreno.

En el caso de los grupos de WhatsApp o Discord con amigos, la recomendación pasa por acordar reglas antes del lanzamiento. Crear un grupo o canal específico para hablar de la historia, separado de las conversaciones habituales, permite a quienes ya avanzaron en el juego comentar la trama sin exponer a quienes todavía no llegaron a esas partes.