Las ideas de Manuel Belgrano desataron otra pelea política: Axel Kicillof cuestionó al Presidente y Diego Valenzuela salió al cruce

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Un nuevo cruce político se desató alrededor de la figura de Manuel Belgrano. Después de que Javier Milei lo presentara como uno de los primeros introductores de las ideas liberales en el Río de la Plata, Axel Kicillof cuestionó esa interpretación y acusó al Presidente de tergiversar el pensamiento del prócer.

La respuesta llegó de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero en uso de licencia y senador bonaerense, quien salió en defensa de la lectura que impulsa el oficialismo nacional y le pidió al gobernador que lea su libro Belgrano, el primer liberal.

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La discusión se originó luego de la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” en el Museo de la Casa Rosada, durante la Noche de los Museos. Valenzuela participó de la presentación junto a Milei y fue uno de los responsables de seleccionar los documentos y archivos exhibidos. El Presidente, además, prologó el libro del dirigente bonaerense, que propone recuperar la faceta intelectual y económica del creador de la bandera.

Qué dijo Axel Kicillof sobre la interpretación de Milei

A través de una publicación, Kicillof cuestionó el discurso presidencial y sostuvo que Belgrano defendía ideas económicas opuestas a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Ayer, el presidente Milei intentó presentar a Manuel Belgrano como un precursor de su programa libertario. No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita”, escribió el gobernador.

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Tuit de Axel Kicillof, donde cuestiona los dichos del presidente Javier Milei sobre Manuel Belgrano

Para respaldar su postura, recordó que Belgrano fue un impulsor de la producción nacional y de la protección de la industria. En ese sentido, citó dos fragmentos de sus escritos: uno de 1802, en el que planteaba que las naciones debían evitar que sus materias primas salieran al exterior para ser manufacturadas, y otro de 1810, en el que afirmaba que la agricultura y el comercio no eran suficientes para alcanzar la felicidad de un pueblo sin el aporte de la industria.

“Belgrano entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado”, afirmó Kicillof.

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El mandatario bonaerense también vinculó esa interpretación con las medidas económicas de Milei. Según planteó, el actual modelo “destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo”.

En otro tramo de su mensaje, amplió sus críticas al impacto del cierre de fábricas: “No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía”.

Segunda parte del tuit de Axel Kicillof, donde cuestiona los dichos del presidente Javier Milei sobre Manuel Belgrano

Kicillof también cuestionó que Milei haya aprovechado el acto para confirmar su intención de buscar la reelección en 2027. En ese contexto, rechazó la posibilidad de eliminar las PASO y sostuvo que el Gobierno pretende modificar las reglas electorales para favorecer sus posibilidades de conservar el poder.

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“Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro”, concluyó.

La respuesta de Diego Valenzuela: “Le sugiero leerlo antes de reaccionar”

Valenzuela respondió directamente al gobernador a través de las redes sociales, con un mensaje cuyo título fue contundente: “Gobernador Kicillof: antes de opinar sobre Belgrano, lea a Belgrano”.

En el comienzo de su publicación, anunció que le enviaría un ejemplar de su libro Belgrano, el primer liberal, prologado por Milei. “Paso por acá para avisarle que esta semana tendrá en su despacho mi libro. Le sugiero leerlo antes de reaccionar intempestivamente y sin argumentos a la presentación de la muestra ‘Belgrano, la revolución de las ideas’, que inauguramos en el Museo de la Casa Rosada”, escribió.

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El intendente en licencia de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, salió al cruce de Kicillof por sus dichos de Manuel Belgrano

El dirigente sostuvo que Belgrano fue uno de los primeros difusores de las ideas económicas modernas en el Río de la Plata, mucho antes de la Revolución de Mayo. Para fundamentar su postura, mencionó su trabajo en el Consulado de Buenos Aires y su participación en publicaciones como el Correo de Comercio.

Según Valenzuela, el prócer fue un promotor de “la libertad económica y comercial, de la educación y el mérito, de la competencia —que en aquella época llamaban concurrencia—, del derecho de propiedad, del trabajo y del interés individual como motor del progreso económico y social”.

También rechazó que la promoción de la industria sea incompatible con la libertad económica. “Por supuesto que Belgrano promovía la industria. ¡Como todos los que queremos una Argentina productiva, con empresas, inversión y trabajo!”, expresó.

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Segunda parte del tuit de Diego Valenzuela

Y agregó: “Pero promover la industria no significa defender una economía cerrada, monopólica, regulada y protegida de la competencia. Significa generar las condiciones para que la producción crezca, mejore su productividad y pueda competir”.

Las citas de Belgrano que utilizó Valenzuela

En su respuesta, el intendente en uso de licencia sostuvo que la interpretación de Kicillof era incompleta y que los escritos del prócer permiten conocer otras dimensiones de su pensamiento económico.

“Belgrano conoció las ideas de Adam Smith y leyó ‘La riqueza de las naciones’. ¿Sabe cuál es el ejemplo que utiliza Smith al comenzar su obra para explicar las bondades de la nueva economía? ¡Una fábrica de alfileres! Una industria, Gobernador. No hay ninguna contradicción entre defender la industria y defender la libertad económica”, argumentó.

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Además, cuestionó el enfoque del gobernador al señalar: “Veo que usted sigue aferrado a las recetas del intervencionismo keynesiano, a la idea de que el Estado debe dirigir la economía y protegerla de la competencia”.

Tercera parte del tuit de Diego Valenzuela

Para respaldar su interpretación, compartió fragmentos de escritos de Belgrano vinculados con el interés individual, los incentivos y la libertad comercial. Entre ellos, destacó: “El interés es el único móvil del corazón del hombre y, bien manejado, puede proporcionar infinitas utilidades”.

También recuperó otra frase atribuida al prócer sobre el comercio: “Que se dé entera libertad al comercio, pues la policía del comercio interior y exterior más segura, exacta y provechosa consiste en la plena libertad de competencia”.

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En el cierre, Valenzuela insistió en que su objetivo es recuperar una faceta del prócer que, según considera, quedó relegada en la enseñanza tradicional. “No estamos inventando otro Belgrano. Estamos recuperando al Belgrano que muchos prefirieron no enseñar”, sostuvo.

Finalmente, reiteró la invitación al gobernador para discutir el tema: “Le reitero, Gobernador: en breve recibirá mi libro. Espero que lo lea. Y cuando quiera, debatimos”.