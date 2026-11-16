La baja de las tecnológicas sigue arrastrando a los mercados: Nvidia pierde otro 3%

Los futuros de las bolsas de Nueva York operan en rojo en el comienzo de la semana.

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La venta de acciones tecnológicas se extendía al inicio de una nueva semana, mientras los operadores evitaban las apuestas de riesgo antes de los resultados de Nvidia Corporation(-3%), considerados cruciales, y del esperado debut bursátil de Anthropic PBC en los próximos días.

A las 10:30 horas, los futuros del Nasdaq 100 bajaban 1,2%, después de que el índice cayera otro 1,2% en la última sesión de la semana pasada. Los contratos del S&P 500 retrocedían 0,3%. Nvidia cedía en primeras operaciones, en medio de una caída generalizada de los fabricantes de chips. Un indicador de acciones tecnológicas asiáticas se encaminaba a su mayor descenso en un mes. El Stoxx 600 europeo se mantenía estable.

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El crudo Brent bajaba hacia USD 95 por barril mientras los operadores sopesaban las tensiones en Medio Oriente frente a un mercado físico bien abastecido. El Bitcoin extendía las pérdidas y caía por debajo de USD 65.000 tras un descenso de alrededor de 12% durante la última semana.

Los bonos del Tesoro de EEUU a diez años mantenían operaban negativos, a la vez que subía su tasa de retorno. El Treasury a diez años operaba con una tasa de retorno de 5,15% anual (suba de cinco puntos básicos). Los títulos públicos norteamericanos de menor plazo tenían un peor desempeño, con el rendimiento de los títulos del Tesoro a dos años subiendo dos puntos básicos, a 4,86% anual.

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¿“Operación retorno” para Jensen?

Según trascendió por diversos medios durante el fin de semana, Jensen Huang está intentando regresar a la empresa que fundó, Nvidia. Pero los hechos son dos en este momento.

“En primer lugar, ya no es el director ejecutivo de Nvidia. En segundo lugar, incluso si de alguna manera logra convencer a la frágil junta directiva de Nvidia, repleta de sus antiguos amigos, para que apruebe su regreso, no será visto con el mismo entusiasmo que antes por las empresas estadounidenses ni por el público en general. Eso significa que tendrá que dar una serie de pasos para planear su regreso personal”, indicó Yahoo Finance.

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“Jensen va a necesitar recuperar su reputación. Así que eso va a llevar un poco de tiempo”, dijo Bradley Tusk, fundador de Tusk Ventures e inversor veterano en tecnología, en el programa Sozzi Unleashed cuando se le preguntó cómo Huang podría planear su regreso.

Tusk afirmó que es importante que no surjan más escándalos para que Huang pueda comenzar la reconstrucción.

“Probablemente tenga que hacer buenas obras en el mundo”, añadió Tusk. “No lo conozco como un gran filántropo al estilo de Bill Gates o Mike Bloomberg, a pesar de su enorme riqueza. Lo conozco como una celebridad. Así que tal vez haga algo bueno por los demás. Y tal vez lo haga. Simplemente no lo sabemos. Pero no lo he leído. Si lo hace, ¿existe la posibilidad de un regreso? Claro, pero eso supone que no se produzcan más acontecimientos adversos”, explicó.

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Golpe más allá de las tecnológicas

Pese a la turbulencia en el sector tecnológico, un amplio indicador de acciones globales avanzó la semana pasada tras un prolongado período de debilidad. El índice MSCI All Country World subió 2,5%, poniendo fin a cuatro semanas consecutivas de pérdidas. Este lunes bajaba 0,4 por ciento.

Los precios del crudo caían el lunes, ya que los indicios de recuperación de los flujos petroleros a través del estrecho de Ormuz reforzaban las expectativas de un exceso de oferta, aunque los nuevos incidentes con tanqueros ponían de relieve los riesgos para las exportaciones en Oriente Medio.

Los futuros del Brent del Mar del Norte para enero bajaban 69 centavos, o un 0,7%, a 95,15 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedía 37 centavos, o un 0,4%, a 88,19 dólares.

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Wall Street, con tendencia bajista.

El mercado petrolero mundial volverá a registrar un excedente en el cuarto trimestre de este año, según afirmó el viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ya que las exportaciones de Oriente Medio se están recuperando más rápido que la demanda de crudo, a pesar de los continuos ataques al transporte marítimo derivados del conflicto bélico.

“Por primera vez desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los operadores están barajando de forma activa la posibilidad de un exceso de oferta en lugar de una escasez persistente”, afirmó a Reuters Tim Waterer, de KCM Trade.

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La oferta de petróleo alcanzará una media de 105 millones de barriles por día (bpd) en el cuarto trimestre, 1,7 millones de bpd por encima de la demanda prevista, según la AIE, que había pronosticado antes un déficit de oferta para el cuarto trimestre.

La agencia también facilitó más detalles sobre los volúmenes restantes de una liberación récord de crudo procedente de las reservas de emergencia de sus miembros, comprometida en marzo, y señaló que a fines de febrero se pondrían a disposición 71 millones de barriles, incluidos 15 millones de barriles de diésel, para aliviar la escasez del mercado.

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