Tecno

Para qué edad se recomienda ver Las guerreras K-pop y en qué app

La película animada cuenta la historia de Rumi, Mira y Zoey, tres estrellas del K-pop que recurren a sus poderes para defender a sus seguidores

Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
Las guerreras K-pop está recomendada para público mayor de 10 años y puede verse en Netflix. (Netflix)
Guardar

Las guerreras K-pop se recomienda para mayores de 10 años y está disponible en Netflix. La plataforma la clasifica como una película infantil.

La película, estrenada en 2025, sigue a las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey, quienes usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales cuando no están llenando estadios.

PUBLICIDAD

Desde su estreno, Las guerreras K-pop acumuló más de 600 millones de visualizaciones y se convirtió en el título original más visto en la historia de Netflix. Además, permaneció durante un año consecutivo en el Top 10 Global del servicio.

Primer plano de tres personajes femeninos animados y estilizados; a la derecha, el logo rojo y negro de Netflix con su nombre
Netflix incluye la película dentro de su catálogo de contenidos infantiles. (Fotocomposición Infobae)

De qué trata Las guerreras K-pop

Rumi, Mira y Zoey combinan su carrera como estrellas del K-pop con una misión secreta: defender a sus seguidores de amenazas sobrenaturales. La historia transcurre en Corea del Sur y presenta a las protagonistas como integrantes de un grupo musical que también combate peligros ocultos.

La película cuenta con las voces de Arden Cho, Ahn Hyo-seop, Ken Jeong y Zoey. Su trama mezcla música, animación y aventuras protagonizadas por un grupo femenino de K-pop.

PUBLICIDAD

El fenómeno también tuvo impacto fuera de la plataforma. Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, Las guerreras K-pop fue la película más buscada del año, mientras que tres de sus canciones ingresaron al Top 10 anual.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estrenada en 2025, la historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres figuras del K-pop con habilidades sobrenaturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los récords que rompió la película

En Estados Unidos, Las guerreras K-pop fue la película más vista de 2025, con 20.500 millones de minutos vistos, según los datos anuales de Nielsen. En Netflix, los usuarios guardaron 1,5 millones de momentos únicos de la película; la escena más guardada fue la interpretación de “Soda Pop” por los Saja Boys.

La banda sonora oficial permaneció dos semanas en el primer puesto del Billboard 200 y superó los 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo. Las canciones de los grupos ficticios HUNTR/X y Saja Boys también acumularon más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

“Golden” encabezó el Billboard Global 200 durante 18 semanas y lideró el Billboard Hot 100 durante ocho semanas. En 2026, Las guerreras K-pop y “Golden” ganaron el Oscar a mejor película animada y mejor canción original, respectivamente.

Saja Boys
En Estados Unidos, el filme acumuló 20.500 millones de minutos vistos durante 2025, según Nielsen. (Netflix)

Netflix planearía despedir al 5% de su plantilla

Netflix estaría evaluando despedir al 5% de su plantilla global, un recorte que podría anunciarse durante la próxima semana, según informó Puck News a partir de fuentes anónimas.

La empresa habría cerrado 2025 con cerca de 16.000 empleados a tiempo completo, por lo que la medida podría alcanzar a unos 800 trabajadores. Si se tomara como referencia una plantilla actual estimada en 17.000 personas, la cifra ascendería a cerca de 850 despidos.

El último ajuste relevante de Netflix ocurrió en 2022, cuando la compañía despidió a 450 empleados después de perder 200.000 suscriptores en el primer trimestre de ese año.

Netflix estaría considerando una reducción del 5% de su plantilla mundial, una medida que podría afectar a cerca de 800 empleados. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Netflix estaría considerando una reducción del 5% de su plantilla mundial, una medida que podría afectar a cerca de 800 empleados. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

En febrero de 2026, la empresa también habría prescindido de varias decenas de trabajadores de su equipo global de producto, tras el ascenso de Elizabeth Stone como directora de Producto y Tecnología.

El eventual recorte se produciría en un contexto de despidos dentro de las industrias del entretenimiento y la tecnología.

Netflix enfrentaría, además, una presión creciente de los inversores: sus acciones habrían caído más de 40% en el último año y el tiempo que los usuarios dedican a la plataforma prácticamente no habría crecido.

La empresa atraviesa una etapa de presión de los inversores, luego de que sus acciones habrían caído más de 40% en el último año. REUTERS/Mike Blake/File Photo
La empresa atraviesa una etapa de presión de los inversores, luego de que sus acciones habrían caído más de 40% en el último año. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la empresa, habría reconocido a fines de septiembre que la compañía no se expandía al ritmo esperado.

Mientras analiza estos posibles cambios, Netflix destacó el impacto económico de Cien años de soledad en Colombia.

Según la compañía, la producción habría aportado más de 525.000 millones de pesos colombianos a la economía del país y movilizado proveedores, trabajadores y servicios locales durante sus dos temporadas.

Temas Relacionados

Las guerreras K-popEdadNetflixPelículaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumenta el reemplazo de programadores y desarrolladores de software por agentes de IA: escriben 30% más código

Según la Universidad de Harvard, los agentes de IA aumentaron un 20% las confirmaciones de código en las empresas analizadas

Aumenta el reemplazo de programadores y desarrolladores de software por agentes de IA: escriben 30% más código

Jeff Bezos ha logrado salvar el ecosistema marino del Pacífico con su promesa millonaria en 2020 de cambio climático

El fundador de Amazon anunció 25 millones de dólares para proyectos de conservación marina en islas en esta región

Jeff Bezos ha logrado salvar el ecosistema marino del Pacífico con su promesa millonaria en 2020 de cambio climático

El iPhone más delgado de Apple sería hasta 40% más ligero que el iPhone 18 Pro: fecha de lanzamiento del Air 2

El próximo celular de Apple buscaría corregir algunas de las limitaciones de su antecesor sin renunciar a un diseño de apenas 5,2 milímetros de grosor

El iPhone más delgado de Apple sería hasta 40% más ligero que el iPhone 18 Pro: fecha de lanzamiento del Air 2

Qué canciones estarán en GTA 6 y qué emisoras de radio confirmadas junto a Bad Bunny

El videojuego de Rockstar incluirá pop, hip-hop, metal, country y ritmos latinos en sus estaciones de radio

Qué canciones estarán en GTA 6 y qué emisoras de radio confirmadas junto a Bad Bunny

Meta es el nuevo dueño de todo el negocio de realidad virtual de PlayStation VR: con qué se queda Sony

La compañía detrás de PlayStation transfirió 419 patentes a la empresa propietaria de los visores Quest, en un movimiento que genera dudas sobre sus próximos dispositivos

Meta es el nuevo dueño de todo el negocio de realidad virtual de PlayStation VR: con qué se queda Sony

DEPORTES

El divertido mensaje de Lionel Messi al equipo de su sobrino que jugará la Copa Potrero que organiza el Kun Agüero

El divertido mensaje de Lionel Messi al equipo de su sobrino que jugará la Copa Potrero que organiza el Kun Agüero

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

El partido del Dibu Martínez en la goleada del Chelsea: una doble atajada espectacular y un blooper que lo perjudicó en el gol rival

Franco Colapinto tuvo una mala clasificación y largará 15° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

La preocupación de Franco Colapinto por los sorpresivos problemas que tuvo en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

TELESHOW

Chloe Bello compartió el audio que le envió a Matías Martin tras la polémica entrevista: "Me dejaron como una violenta"

Chloe Bello compartió el audio que le envió a Matías Martin tras la polémica entrevista: "Me dejaron como una violenta"

Los dramáticos relatos de un ex Gran Hermano y su novia tras el terremoto en Panamá: “Que se termine ya”

La familia de Piero publicó fotos inéditas y lo despidió con una carta: "Sabía muy bien en qué consistía amar"

Un famoso grupo de bailarines virales africanos le cantó el “Feliz Cumpleaños” a Lali Espósito y recibió el like de la cantante

Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto y habló de los rumores de infidelidad: “Yo lo amé mucho”

INFOBAE AMÉRICA

El suelo se abrió en Panamá: La carretera de Mariato colapsa y deja al descubierto la furia del terremoto

El suelo se abrió en Panamá: La carretera de Mariato colapsa y deja al descubierto la furia del terremoto

Rubén Blades, Sech y Farruko vuelcan su solidaridad y apoyo humanitario con el pueblo panameño tras el terremoto

Psicóloga salvadoreña explicó cómo la salud mental de los adultos repercute en toda la familia

Mujeres, adultos de 18 a 59 años y personas discriminadas concentran mayor riesgo suicida en El Salvador

El estigma y las dificultades de acceso limitan los diagnósticos de salud mental en El Salvador