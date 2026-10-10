Para qué edad se recomienda ver Las guerreras K-pop y en qué app

Las guerreras K-pop está recomendada para público mayor de 10 años y puede verse en Netflix. (Netflix)

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Las guerreras K-pop se recomienda para mayores de 10 años y está disponible en Netflix. La plataforma la clasifica como una película infantil.

La película, estrenada en 2025, sigue a las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey, quienes usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales cuando no están llenando estadios.

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Desde su estreno, Las guerreras K-pop acumuló más de 600 millones de visualizaciones y se convirtió en el título original más visto en la historia de Netflix. Además, permaneció durante un año consecutivo en el Top 10 Global del servicio.

Netflix incluye la película dentro de su catálogo de contenidos infantiles. (Fotocomposición Infobae)

De qué trata Las guerreras K-pop

Rumi, Mira y Zoey combinan su carrera como estrellas del K-pop con una misión secreta: defender a sus seguidores de amenazas sobrenaturales. La historia transcurre en Corea del Sur y presenta a las protagonistas como integrantes de un grupo musical que también combate peligros ocultos.

La película cuenta con las voces de Arden Cho, Ahn Hyo-seop, Ken Jeong y Zoey. Su trama mezcla música, animación y aventuras protagonizadas por un grupo femenino de K-pop.

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El fenómeno también tuvo impacto fuera de la plataforma. Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, Las guerreras K-pop fue la película más buscada del año, mientras que tres de sus canciones ingresaron al Top 10 anual.

Estrenada en 2025, la historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres figuras del K-pop con habilidades sobrenaturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los récords que rompió la película

En Estados Unidos, Las guerreras K-pop fue la película más vista de 2025, con 20.500 millones de minutos vistos, según los datos anuales de Nielsen. En Netflix, los usuarios guardaron 1,5 millones de momentos únicos de la película; la escena más guardada fue la interpretación de “Soda Pop” por los Saja Boys.

La banda sonora oficial permaneció dos semanas en el primer puesto del Billboard 200 y superó los 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo. Las canciones de los grupos ficticios HUNTR/X y Saja Boys también acumularon más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

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“Golden” encabezó el Billboard Global 200 durante 18 semanas y lideró el Billboard Hot 100 durante ocho semanas. En 2026, Las guerreras K-pop y “Golden” ganaron el Oscar a mejor película animada y mejor canción original, respectivamente.

En Estados Unidos, el filme acumuló 20.500 millones de minutos vistos durante 2025, según Nielsen. (Netflix)

Netflix planearía despedir al 5% de su plantilla

Netflix estaría evaluando despedir al 5% de su plantilla global, un recorte que podría anunciarse durante la próxima semana, según informó Puck News a partir de fuentes anónimas.

La empresa habría cerrado 2025 con cerca de 16.000 empleados a tiempo completo, por lo que la medida podría alcanzar a unos 800 trabajadores. Si se tomara como referencia una plantilla actual estimada en 17.000 personas, la cifra ascendería a cerca de 850 despidos.

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El último ajuste relevante de Netflix ocurrió en 2022, cuando la compañía despidió a 450 empleados después de perder 200.000 suscriptores en el primer trimestre de ese año.

Netflix estaría considerando una reducción del 5% de su plantilla mundial, una medida que podría afectar a cerca de 800 empleados. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

En febrero de 2026, la empresa también habría prescindido de varias decenas de trabajadores de su equipo global de producto, tras el ascenso de Elizabeth Stone como directora de Producto y Tecnología.

El eventual recorte se produciría en un contexto de despidos dentro de las industrias del entretenimiento y la tecnología.

Netflix enfrentaría, además, una presión creciente de los inversores: sus acciones habrían caído más de 40% en el último año y el tiempo que los usuarios dedican a la plataforma prácticamente no habría crecido.

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La empresa atraviesa una etapa de presión de los inversores, luego de que sus acciones habrían caído más de 40% en el último año. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la empresa, habría reconocido a fines de septiembre que la compañía no se expandía al ritmo esperado.

Mientras analiza estos posibles cambios, Netflix destacó el impacto económico de Cien años de soledad en Colombia.

Según la compañía, la producción habría aportado más de 525.000 millones de pesos colombianos a la economía del país y movilizado proveedores, trabajadores y servicios locales durante sus dos temporadas.