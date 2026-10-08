Las Guerreras K-pop como soldadas de Freezer: pasos para generar estas imágenes con IA

Gemini permite fusionar la identidad visual de Las Guerreras K-pop con la estética del ejército de Freezer, de Dragon Ball Z. (Gemini)

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Convertir a las protagonistas de Las Guerreras K-pop en integrantes del ejército de Freezer, el villano de Dragon Ball Z, es posible mediante inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos profesionales de edición.

La herramienta Gemini permite combinar los rasgos y la identidad visual de las cantantes de la película de Netflix con uniformes de combate inspirados en los soldados del antagonista, al incorporar armaduras oscuras, hombreras marrones, guantes blancos, botas y visores de energía mediante instrucciones precisas.

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Dos referencias visuales marcan el punto de partida

El proceso comienza con la selección de dos imágenes de referencia. La primera debe mostrar a las protagonistas de Las Guerreras K-pop, con el objetivo de conservar sus rasgos, peinados, cantidad de personajes y vestuario base. La segunda debe reflejar la estética del ejército de Freezer, con elementos propios del universo de Dragon Ball Z como armaduras, hombreras, visores y el tipo de escenario alienígeno.

Las armaduras oscuras, las hombreras marrones y los visores de energía forman parte de las instrucciones clave del prompt. (Fotocomposición Infobae)

Ambas referencias se cargan en el chat de Gemini desde el botón de adjuntar archivos o mediante la opción de arrastrar y soltar. Es posible incluir las dos imágenes en un mismo mensaje: una funciona como guía para los personajes y la otra como modelo de indumentaria, accesorios y ambientación. Antes de enviar la instrucción, conviene verificar que los archivos se hayan cargado correctamente y que no existan referencias contradictorias entre sí.

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El prompt para combinar los universos animados del K-pop y DBZ

La instrucción debe especificar una formación de tres personajes, cada uno con peinados diferentes, visores de combate y uniformes similares a los de los soldados de Freezer. También debe detallar la disposición de las figuras: una guerrera en el centro, en una pose baja de ataque, y dos compañeras a los costados con los brazos extendidos.

Un ejemplo de instrucción es “transformar a tres protagonistas inspiradas en la cultura del K-pop en soldadas de un ejército intergaláctico, con estilo anime. Vestirlas con trajes negros ajustados, armaduras marrones con bordes blancos, hombreras grandes, guantes y botas blancas”.

Las Guerreras K-pop posan caracterizadas con armaduras de la fuerza de Freezer y rastreadores en un paisaje inspirado en la serie Dragon Ball Z. (Foto: Gemini)

A ello se agrega una descripción individual: cada personaje debe llevar un visor de combate de color diferente, una guerrera de cabello violeta debe estar en el centro en pose de ataque, otra de cabello oscuro recogido debe aparecer a la izquierda, y una tercera de cabello largo fucsia debe ubicarse a la derecha, con fondo de planeta rocoso, cielo verde, composición grupal y cuerpo completo.

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El nivel de detalle del prompt facilita reproducir una composición concreta, con personajes diferenciados y accesorios que remiten al universo de Dragon Ball Z. Para modificar el resultado, se pueden sumar indicaciones adicionales sobre colores, expresiones faciales o ángulo de cámara.

Las correcciones puntuales afinan el resultado final

La primera versión generada por la IA sirve como base para detectar ajustes necesarios. Es habitual que el sistema cambie la posición de un personaje, altere el color del cabello, reduzca el tamaño de las hombreras o elimine un visor. Ante estos casos, no es necesario volver a cargar todas las referencias: alcanza con continuar la conversación y pedir modificaciones puntuales.

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Toda imagen generada con inteligencia artificial debe identificarse como tal y aclarar que no pertenece al contenido oficial de Netflix.

Las correcciones deben formularse de manera concreta. En lugar de solicitar “mejorar la imagen”, resulta más efectivo escribir instrucciones como “mantener tres personajes”, “poner el visor azul a la guerrera del centro”, “hacer más largas las botas blancas” o “ubicar a la personaje de cabello fucsia en el lado derecho”.

También es posible pedir nuevas versiones con ajustes limitados: una variante puede modificar el fondo, otra puede cambiar las poses y una tercera puede incorporar una formación distinta.

Cuando la imagen alcanza el resultado buscado, Gemini permite descargar el archivo desde la conversación. Antes de publicarla, conviene revisar posibles errores en manos, rostros, accesorios, armaduras o fondos. Al compartir la imagen, corresponde indicar que fue generada con inteligencia artificial y que no forma parte del contenido oficial de Netflix, Dragon Ball Z ni de sus titulares de derechos.

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