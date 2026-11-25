Karina Milei y Martín Menem, presidente y vicepresidente de LLA

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En medio de las discusiones por la construcción de alianzas con los gobernadores rumbo a 2027, el armado de La Libertad Avanza trabaja junto a los partidos aliados en la conformación de frentes opositores en cuatro provincias clave que, a futuro, podrían ser más. Una fuente involucrada en las conversaciones reveló a Infobae que la intención de la Casa Rosada es competir junto al PRO, la Unión Cívica Radical y distintas fuerzas locales para enfrentar a los oficialismos de La Pampa, Tucumán, Buenos Aires y Córdoba.

Tras la abrupta salida del diputado Mariano Campero, quien rompió con el sello libertario y denunció la existencia de pactos espurios entre el referente local, el exministro Lisandro Catalán, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en Casa Rosada aseguran que trabajan en el lanzamiento de un frente con todas las fuerzas opositoras al mandatario provincial, de ser habilitado para ir por un nuevo mandato.

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El entendimiento, con el que buscarían competir contra el candidato del Partido Justicialista en las elecciones del próximo 9 de mayo, incluiría a los libertarios, a un sector del PRO, a dirigentes de la UCR, al partido CREO, que lidera Gustavo García, y a otros espacios provinciales.

Desde el partido amarillo, que lidera Benjamín Terraf, apuestan a la construcción de una mesa de unidad con todas las partes, incluido Campero, quien ya lanzó su candidatura a gobernador por su propio espacio, Cambia Tucumán. Además, identifican la fricción entre Jaldo y Juan Manzur como una oportunidad para la oposición.

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El diputado Mariano Campero

En Balcarce 50 sabían que Campero tenía intenciones de tomar distancia del partido de Gobierno, debido a que aspira a competir por la gobernación, un lugar que los violetas reservan para Catalán. Sin embargo, aseguran que el legislador dio garantías de continuar acompañando la línea del presidente Javier Milei.

“Fue crónica de una muerte anunciada, pero también se lo podría haber tratado de una mejor manera”, admitió, en reserva, un alfil violeta.

Por su parte, el PRO impulsa la candidatura de Alberto Colombres Garmendia, aunque sus dirigentes aclaran que están dispuestos a resignarla en pos de la unidad.

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La Pampa es otro de los distritos en los que los libertarios apuestan a conformar un frente amplio. Allí, el dirigente elegido por la administración libertaria para encabezar las conversaciones es el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien tiende puentes con Martín Berhongaray, referente de la UCR, y María Alejandra Mac Allister, del PRO.

A priori, las negociaciones presentan dificultades debido a que los tres dirigentes mencionados tienen intenciones de competir contra el peronista Sergio Ziliotto por la gobernación. A esa compleja ecuación se suma al exintendente Juan Carlos “El Loco” Tierno, referente de Comunidad Organizada, además del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Federalista Pampeano (Mofepa).

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Adrián Ravier con una gorra que dice Make La Pampa Great Again

En medio de las conversaciones, y con tiempo de sobra, Tierno ya lanzó una advertencia al Ejecutivo que anticipa la complejidad de las conversaciones: “Yo le dije a Adrián, con toda sinceridad, vos no te creas que sos el jefe de la locomotora”.

Córdoba también aparece entre los territorios que la Casa Rosada aspira a disputar. Enfrentados políticamente con el gobernador Martín Llaryora, los armadores violetas, a través de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, buscan coordinar acciones con el senador Luis Juez y el exlegislador Rodrigo De Loredo.

No obstante, en la administración libertaria acusan a Llaryora de intentar volver a tensar el vínculo entre la Casa Rosada y De Loredo, quien en los últimos días reunió a 70 intendentes radicales en el Orfeo Suites de Córdoba. “Está especulando con la fecha porque quiere que rompamos puentes con De Loredo”, advirtieron desde el Ejecutivo.

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Un referente del PRO tiene otra lectura. En diálogo con este medio, planteó que el exdiputado, quien mantiene latentes sus aspiraciones electorales, coquetea con la fuerza provincial que responde al gobernador y advierte un doble discurso del Gobierno.

Por un lado, le atribuye a los primos Menem -bajo orden de Karina Milei- la intención de quedarse con la conducción política de la provincia. Por otro, sostiene que Santilli acordó con Llaryora otros criterios de competencia a cambio de apoyos para la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Por último, otro de los entendimientos que buscarán reeditar con el PRO y un sector del radicalismo es el de la provincia de Buenos Aires, donde las fuerzas ya se presentaron en alianza en 2025. Para eso, el dirigente bonaerense del PRO, Cristian Ritondo, y el diputado Sebastián Pareja trabajan en coordinación con la idea de poner en marcha el armado electoral, que tendría a Diego Santilli como candidato para disputar el territorio al gobernador Axel Kicillof. Hasta ahora, aunque no es una discusión salada, la UCR tomó la definición de presentar candidato propio.

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Las cuatro provincias son las más avanzadas en las conversaciones, pero la lista podría extenderse también a La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego.

En paralelo, la Casa Rosada también explora acercamientos con gobernadores aliados de cara a 2027. Si bien en el Gobierno anticipan que habrá pocas listas conjuntas, mencionan entre los acuerdos que buscarán reeditar los alcanzados en 2025 con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio y Leandro Zdero (Chaco), aunque no descartan ampliar ese esquema. Santa Fe y Neuquén figuran entre las conversaciones más avanzadas, pero por estas horas los libertarios evitan dar definiciones.

En cualquier caso, en el armado violeta admiten que buscarán establecer criterios comunes para ordenar la competencia y evitar enfrentamientos entre los distintos sectores.