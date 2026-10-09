Tecno

Netflix planearía despedir al 5% de su plantilla

La plataforma cerró 2025 con cerca de 16.000 empleados a tiempo completo en todo el mundo

Netflix evalúa un recorte del 5% de su plantilla global, equivalente a unos 800 puestos de trabajo. (Reuters)
Netflix evalúa un recorte del 5% de su plantilla global, equivalente a unos 800 puestos de trabajo. (Reuters)
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Netflix evalúa un recorte del 5% de su plantilla global, un ajuste que podría anunciarse la próxima semana, según informó el medio especializado Puck News a partir de fuentes anónimas. La compañía de streaming cerró 2025 con cerca de 16.000 empleados a tiempo completo, por lo que una reducción de esa magnitud implicaría la salida de unos 800 trabajadores. Sin embargo, se calcula la plantilla actual en 17.000 personas, cifra que elevaría el número de despidos a cerca de 850.

El último ajuste significativo de personal en Netflix se produjo en 2022, cuando la empresa despidió a 450 empleados tras registrar una pérdida neta de 200.000 suscriptores en el primer trimestre de ese año. Más recientemente, en febrero de este año, la compañía prescindió de varias decenas de trabajadores de su equipo global de producto, luego de que ascendiera a su directora de tecnología, Elizabeth Stone, al cargo de directora de producto y tecnología, según había reportado el portal Deadline.

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El eventual recorte se enmarca en una ola reciente de despidos que atraviesa al sector del entretenimiento y la tecnología, donde varias compañías han reducido sus plantillas en los últimos meses.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, reconoció en septiembre que la compañía no crece al ritmo esperado. (Europa Press)
Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, reconoció en septiembre que la compañía no crece al ritmo esperado. (Europa Press)

Presión de los inversionistas y caída en bolsa

La decisión se produciría en un contexto de presión creciente por parte de los inversionistas, luego de que las acciones de Netflix cayeran más de 40% en el último año. A esto se suma que el tiempo que los usuarios dedican a la plataforma prácticamente no ha registrado crecimiento, un indicador que preocupa a los analistas del sector.

El codirector ejecutivo de la compañía, Ted Sarandos, reconoció a finales de septiembre, durante una conferencia organizada por Bloomberg, que Netflix no crece al ritmo que esperaba y que trabaja para acelerar ese proceso de expansión.

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El impacto económico de sus series recientes

Mientras la compañía evalúa recortes en su estructura, uno de sus proyectos insignia en América Latina exhibe resultados económicos concretos. La serie Cien años de soledad aportó más de 525.000 millones de pesos colombianos a la economía de Colombia, según datos de Netflix que miden el impacto en el producto interno bruto del país, incluido el gasto directo en la producción y su efecto en la cadena de suministro.

La serie Cien años de soledad, filmada en Colombia, duplicó su impacto económico respecto a su primera parte. (Netflix)
La serie Cien años de soledad, filmada en Colombia, duplicó su impacto económico respecto a su primera parte. (Netflix)

La cifra duplica el impacto registrado al cierre de la primera parte de la serie. La producción, basada en la novela de Gabriel García Márquez, se filmó íntegramente en Colombia con talento local tanto frente como detrás de cámaras.

El departamento de Tolima fue el escenario principal, donde se construyó el set de Macondo y se rodaron 190 días de la segunda temporada, con la contratación de más de 850 personas entre elenco y equipo técnico.

Una producción que se extendió por 15 departamentos

La segunda temporada trabajó con más de 970 proveedores y negocios locales en sectores como construcción, hotelería, transporte, alimentación y efectos visuales, distribuidos en más de 15 departamentos del país. Solo en esa etapa se registraron 154.888 noches de hotel.

Cien años de soledad Parte 2
La producción confeccionó 70.000 prendas de vestuario entre sus dos temporadas. (Netflix)

Las locaciones ocuparon en total 560.000 metros cuadrados, mientras que los sets construidos para la segunda parte cubrieron 16.623 metros cuadrados. En materia de vestuario se confeccionaron 70.000 prendas entre ambas partes, y 227 músicos colombianos participaron en la producción musical de la serie.

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