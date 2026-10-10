Nueva app de Google no necesita internet: toma nota de todo y no te cobra

Google presentó AI Edge Foresight, una aplicación de escritorio que transcribe reuniones, organiza notas y responde preguntas sin necesidad de enviar la información a servidores externos. La herramienta, disponible de forma gratuita, funciona por completo en el dispositivo, un punto que la diferencia de otras aplicaciones similares basadas en la nube.
Por el momento, Foresight solo está disponible para computadoras Mac con procesador Apple Silicon. La aplicación no es compatible con los modelos antiguos que utilizan CPU Intel, y Google no ha confirmado si llegará a Windows ni si se integrará con Gmail en el futuro.
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Transcripción en tiempo real sin conexión a internet
La aplicación escucha en segundo plano llamadas de Google Meet, Zoom o conversaciones presenciales para generar transcripciones y resúmenes automáticos. Durante una reunión, el usuario puede escribir apuntes rápidos en forma de viñetas, que Foresight convierte luego en notas completas a partir de la transcripción generada.
El sistema también permite trabajar con el chat integrado o activar la función de asistencia en vivo, mediante la cual la inteligencia artificial escucha la conversación y responde preguntas de manera automática. Cuando un tema mencionado en la reunión coincide con información presente en los archivos del usuario, la aplicación despliega tarjetas de contexto con citas exactas del documento correspondiente. Según la compañía, esta función permite resolver dudas al instante y evita una segunda reunión de seguimiento.
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Compatibilidad con documentos y carpetas locales
Foresight admite archivos en formato PDF, Google Docs, documentos de Microsoft Office, Markdown y texto plano, además de marcadores web. La herramienta también es compatible con Google Drive, desde donde pueden importarse documentos directamente, y puede apuntar hacia carpetas de proyecto, calendarios u otros documentos de referencia almacenados en la Mac, sin depender de una conexión constante a internet.
El procesamiento de audio y transcripción ocurre de manera local en el equipo del usuario, lo que significa que archivos personales, grabaciones y transcripciones no se transfieren a la nube. Google también señala que la tecnología que opera en segundo plano tiene un bajo consumo de batería.
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El funcionamiento sin conexión es posible gracias a EmbeddingGemma 2, un modelo de 740 millones de parámetros compatible con texto, imagen, video y audio. Su carácter multimodal le permite relacionar, por ejemplo, un diagrama mostrado en pantalla con algo que se mencionó en voz alta durante la reunión, sin necesidad de convertir primero ese contenido a texto. El modelo se apoya en Gemma 4 y se ejecuta íntegramente en el dispositivo.
Un mercado con alternativas basadas en la nube
Existen otras aplicaciones de notas con inteligencia artificial, como Scribe, Granola y Notion AI, que en su mayoría dependen de servidores en la nube para almacenar y procesar datos. Esa dependencia representa un riesgo para la privacidad de la información, según se advierte respecto del funcionamiento de este tipo de herramientas. Existen también opciones locales como Meetily y Whisper AI, que buscan reducir ese riesgo.
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Frente a Granola, que ofrece versiones para Windows, Android e incluso Apple Watch pero sin capacidad de funcionamiento completamente sin conexión, Foresight se limita por ahora al ecosistema Mac.
Google no ha promovido el lanzamiento con una campaña de gran despliegue, lo que sugiere que la aplicación funciona como una demostración de las capacidades de sus modelos de inteligencia artificial en el dispositivo, antes que como un producto definitivo pensado para competir directamente en el mercado de aplicaciones de notas.
La aplicación puede descargarse de forma gratuita desde el sitio web oficial de Google, siempre que el equipo cuente con un procesador de la familia Apple Silicon.
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