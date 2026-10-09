Apple adelantaría el lanzamiento de su primera MacBook Pro con pantalla táctil al 27 de octubre

Guardar

Apple presentaría el 27 de octubre su primera computadora Mac con pantalla táctil, según un reporte de la agencia Bloomberg. La fecha contradice versiones difundidas apenas unos días antes, que ubicaban ese lanzamiento recién para comienzos de 2027.

El nuevo equipo sería una MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con pantalla OLED táctil y, por primera vez en una Mac, con el recorte de cámara conocido como Dynamic Island. El diseño sería más liviano que el de los modelos actuales y usaría los chips M5 Pro y M5 Max.

PUBLICIDAD

Según Bloomberg, ese mismo evento incluiría además una iPad mini con pantalla OLED, una MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6 y diseño actual, y una nueva iMac con el mismo procesador. El periodista Mark Gurman describió la convocatoria como pensada para profesionales de video, fotografía y música.

El formato replicaría el que Apple usó en otros lanzamientos recientes: una presentación en video disponible en línea, sumada a una instancia presencial reducida para periodistas, dos semanas después del evento del 13 de octubre dedicado a sus productos para el hogar.

Ese evento del 13 de octubre, al que Apple llamó “Bienvenida a casa”, ya fue confirmado por la compañía mediante una invitación oficial e incluiría un nuevo centro para el hogar inteligente, una renovación del Apple TV 4K y un HomePod mini actualizado.

PUBLICIDAD

El formato con instancia presencial para la prensa recuerda al que Apple usó para presentar nuevas Mac en octubre de 2024, en Los Ángeles, cuando también combinó una presentación grabada con encuentros reducidos para periodistas.

El giro frente al cronograma esperado

A comienzos de octubre, el propio Gurman había dicho en su pódcast Power On que la MacBook Pro táctil podía llegar en octubre o noviembre, aunque advirtió que también podía demorarse hasta 2027. Esa última posibilidad fue la que circuló con más fuerza en los días siguientes.

Reportes basados en fuentes de la cadena de suministro describieron entonces un cronograma dividido en dos etapas: primero una MacBook Pro con chip M6 y diseño actual, y recién en 2027 el modelo con pantalla OLED táctil. Una de las razones citadas era evitar que ese lanzamiento compitiera por atención con el iPhone Duo, el teléfono plegable que Apple prepara.

PUBLICIDAD

El reporte de Bloomberg del jueves revierte ese escenario. En lugar de separar ambos lanzamientos por meses, ubica a la MacBook Pro táctil y a la actualización con chip M6 en el mismo evento de fin de mes.

Tanto la iMac como la MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6 mantendrían, según los reportes, un diseño exterior igual al de los modelos vigentes. El salto de diseño quedaría reservado de manera exclusiva para la MacBook Pro con pantalla táctil.

Qué cambia en el diseño de la computadora

El cambio más significativo es el táctil: sería la primera vez que una computadora Mac permite tocar la pantalla directamente con los dedos. Apple mantuvo durante más de una década una postura contraria a esa función en sus notebooks, a diferencia de fabricantes que usan Windows.

PUBLICIDAD

Los nuevos modelos tendrían los nombres en clave K114 y K116, de acuerdo con reportes del sitio especializado MacRumors. Según esas mismas fuentes, el uso táctil sería complementario al teclado y al panel táctil tradicional, y no reemplazaría la forma habitual de operar una Mac.

Una versión beta del sistema operativo macOS 27.2, ya disponible para desarrolladores, incluye animaciones de mantener presionado en el dock que varios sitios especializados interpretaron como una pista técnica de la llegada del táctil a la Mac.

Ordenadores portátiles MacBook Pro y Air de Apple Inc. en Hanam, Corea del Sur. (SeongJoon Cho)

Reportes de los últimos días también señalaron que Apple necesitaría reforzar la bisagra de la notebook para que la pantalla no se mueva al tocarla, y que el reconocimiento facial Face ID, ya presente en el iPhone y el iPad, seguiría sin llegar a las computadoras Mac.

PUBLICIDAD

Antes de este reporte, algunas versiones ubicaban el nombre comercial del equipo como MacBook Ultra, en lugar de sumarlo a la familia MacBook Pro. Bloomberg, sin embargo, lo ubica dentro de esta última línea, igual que los modelos con chip M6.

Lo que Apple todavía no confirmó

Apple no anunció de forma oficial ningún evento para el 27 de octubre ni confirmó características, precios o nombres comerciales de los equipos. La compañía declinó hacer comentarios ante la consulta de Bloomberg, que basó su reporte en fuentes que pidieron no ser identificadas.

Apple logo is seen in this illustration taken September 24, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Reportes previos anticiparon también que el precio de la MacBook Pro táctil sería varios cientos de dólares más alto que el de los modelos actuales, aunque esa cifra tampoco fue confirmada por la empresa.

PUBLICIDAD

Apple suele concentrar sus lanzamientos de otoño entre fines de octubre y noviembre, ya avanzado el nuevo año fiscal de la compañía, que arranca a comienzos de octubre.

Bloomberg describió la fecha como “el 27 de octubre o alrededor de esa fecha”, la misma formulación que la agencia usó semanas antes para anticipar el evento del 13 de octubre, que Apple terminó confirmando con una invitación oficial.