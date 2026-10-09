Google crea una función para llamar automáticamente a familiares y amigos: ya no hablarás

Google prepara una actualización de la inteligencia artificial Gemini para realizar llamadas telefónicas a contactos personales. (EFE/Adam Vaughan)

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Google prepara una expansión de Gemini que permitiría a la inteligencia artificial llamar por teléfono a amigos y familiares en nombre del usuario, según una filtración detectada en el código de la aplicación Teléfono de Android.

La función, bautizada como Call for Me, ya existe para gestiones con negocios y ahora sería útil para el ámbito personal, de acuerdo con el análisis de capturas internas realizado por Android Authority.

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Qué es Call for Me, la función de llamadas de Gemini

Call for Me debutó en septiembre en los teléfonos Pixel 11 con un objetivo acotado: que Gemini llame a empresas para hacer gestiones como reservar un restaurante o modificar una cita, mientras el usuario evita esperar en espera con música de fondo.

Call for Me es una función de Gemini que realiza llamadas telefónicas en nombre del usuario para resolver trámites con negocios, como reservas o cambios de turno, y que ahora podría extenderse a llamadas con contactos personales para transmitir mensajes o preguntas simples.

El sistema de Gemini transmitirá recados a familiares y entregará la respuesta convertida en texto al usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta gestiona la espera telefónica y ofrece asistencia en tareas puntuales frente a comercios, pero su alcance había quedado limitado a ese tipo de interacciones hasta la aparición de los nuevos indicios de ampliación.

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Cómo serían las llamadas a amigos y familiares

Las pistas sobre la expansión surgieron en una nueva versión de la aplicación Teléfono analizada por Android Authority. El código incluye pantallas de bienvenida con ejemplos concretos de llamadas a contactos de la agenda personal, identificados como “Mom” y “John”.

Estas capturas muestran que la futura versión de Call for Me estaría equipada para manejar interacciones más allá de las comerciales, aunque con un alcance limitado: Gemini se encargaría principalmente de transmitir mensajes breves o realizar consultas sencillas.

El sistema funcionaría de forma similar a su versión actual: la inteligencia artificial haría la llamada, plantearía la pregunta o el recado correspondiente, y luego trasladaría la respuesta obtenida al usuario en forma de texto.

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Los usuarios dispondrán de un mecanismo para rechazar las llamadas automáticas realizadas por el asistente digital.

Este movimiento se enmarca en un proceso más amplio de integración de herramientas de asistencia en el teléfono móvil. Horas antes de conocerse esta filtración, Google había actualizado Gemini con mapas en tiempo real y nuevos atajos para comandos, lo que refuerza la intención de la compañía de convertir el asistente en una aplicación de uso general.

Opciones para bloquear las llamadas automatizadas

La filtración también revela que Google contempla un mecanismo para que los destinatarios de estas llamadas puedan rechazarlas si no desean hablar con un asistente digital. La opción permitiría a cualquier usuario vetar que la inteligencia artificial lo contacte en nombre de otra persona.

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Sin embargo, no se ha detallado cómo funcionaría exactamente ese bloqueo ni si requeriría una configuración activa por parte de quien recibe la llamada.

Los menús de configuración descubiertos en el código también integran controles de permisos más detallados, que autorizarían a Gemini a redactar o incluso borrar datos dentro de otras aplicaciones del teléfono. Estas opciones, no obstante, todavía no se encuentran operativas en las versiones analizadas.

La función Call for Me permanece en fase de desarrollo interno y la empresa no confirmó una fecha oficial de lanzamiento. (GOOGLE)

Cuándo sería el lanzamiento de esta función en todos los celulares Android

Pese al hallazgo, la función se mantiene en una fase puramente interna de desarrollo. Según detalla Android Authority, los investigadores no consiguieron activar correctamente la herramienta ni siquiera modificando la aplicación para acceder a características ocultas.

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Esto implica que Google podría introducir cambios considerables antes de su eventual lanzamiento público y otros dispositivos Android o directamente descartar la función tal como aparece en el código actual.

La compañía no ha anunciado de manera oficial esta ampliación de Call for Me ni ha confirmado una fecha de despliegue en los terminales Pixel compatibles.