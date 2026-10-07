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Puedo usar Gemini gratis: Google deja descargar y crear fotos sin pagar

Las imágenes generadas se descargan en computadoras y celulares sin marcas de agua para uso personal

Google ofrece la creación gratuita de imágenes con inteligencia artificial dentro de la plataforma Gemini.
Google ofrece la creación gratuita de imágenes con inteligencia artificial dentro de la plataforma Gemini.
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Crear y descargar imágenes con inteligencia artificial ya no requiere ningún pago dentro de las aplicaciones de Gemini, de Google. La función utiliza los modelos de generación de imágenes de la compañía y está disponible para cualquier usuario que inicie sesión con su cuenta de Google, sin necesidad de contratar un plan de IA adicional.

El servicio funciona tanto desde la computadora, a través de gemini.google.com, como desde la aplicación móvil en Android o iOS. El resultado depende del nivel de detalle que se incluya en el pedido y del modelo que esté activo en ese momento, ya sea Nano Banana 2, Nano Banana 2 Lite o, para suscriptores de pago, Nano Banana Pro.

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Cómo crear una imagen paso a paso en Gemini

El proceso de creación comienza con el ingreso a la plataforma. Desde una computadora se accede a gemini.google.com y desde el celular se abre la aplicación correspondiente, en ambos casos con sesión iniciada en una cuenta de Google.

Una vez dentro, la petición se escribe directamente en la barra de chat. Conviene comenzar con verbos como “crea”, “genera” o “dibuja” y describir el estilo deseado: fotorrealista, dibujo a carboncillo, acuarela o ilustración animada, además del sujeto, la acción, el fondo y el entorno.

El sistema utiliza el modelo Nano Banana 2 para transformar descripciones de texto en imágenes digitales en pocos segundos.
El sistema utiliza el modelo Nano Banana 2 para transformar descripciones de texto en imágenes digitales en pocos segundos.

Para la creación de imágenes gratis basta con escribir una descripción detallada en el chat de la aplicación, indicando estilo, colores y ambiente. El sistema genera el resultado en segundos mediante Nano Banana 2, sin costo y sin necesidad de suscripción.

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Un ejemplo de petición es: “Crea una imagen fotorrealista de un bosque futurista con árboles de neón bajo un cielo estrellado y morado.” Si el resultado no convence, se puede pedir en el siguiente mensaje que se ajuste la iluminación, se cambie el estilo o se agreguen elementos.

Nano Banana 2 permite además mantener la coherencia de un personaje en varias imágenes y combinar distintas fotos para mezclar escenas. También admite ediciones puntuales sobre partes específicas de una imagen ya generada, disponibles desde la sección de Biblioteca, donde se puede abrir una imagen previa, hacer clic en la opción de conversación y escribir el pedido de edición.

Cómo descargar las imágenes generadas

Una vez generada la imagen, el proceso de descarga varía según el dispositivo utilizado. Desde una computadora, con Windows o Mac, se debe pasar el cursor sobre la imagen elegida hasta que aparezca un ícono de descarga en la esquina superior derecha.

La resolución de descarga alcanza los 2K para suscriptores de pago y se fija en 1K para los usuarios de la versión gratuita. (EFE/Adam Vaughan)
La resolución de descarga alcanza los 2K para suscriptores de pago y se fija en 1K para los usuarios de la versión gratuita. (EFE/Adam Vaughan)

Al hacer clic en ese ícono, el archivo se guarda directamente en el equipo. También existe una alternativa: hacer clic derecho sobre la imagen y seleccionar la opción “Guardar imagen como...”.

Desde un celular, con Android o iOS, el procedimiento consiste en tocar la imagen para abrirla en pantalla completa y luego acceder al menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha, donde figura la opción Descargar.

Como alternativa en el teléfono, se puede mantener presionada la imagen y elegir “Guardar en Fotos” o “Descargar imagen”, según el sistema operativo. En ambos casos, el archivo queda disponible sin marcas de agua ni restricciones de uso personal.

Quienes cuenten con un plan de IA de Google pueden descargar las imágenes con una resolución de 2K, mientras que sin suscripción la resolución disponible es de 1K. Además, existe la opción de exportar la imagen a Documentos desde el menú de opciones ubicado debajo de cada resultado.

Google DeepMind ya se encuentra probando de manera interna Gemini 4.
La plataforma requiere al menos 13 años para generar imágenes y fija la edad mínima de edición en 18 años. (Google)

Restricciones y límites a tener en cuenta

Aunque la herramienta es gratuita, Gemini aplica filtros de seguridad en todas las generaciones. El sistema no permite crear imágenes fotorrealistas de personas reales, como celebridades o figuras políticas, ni contenido violento o explícito.

El acceso también está limitado por edad. Para generar imágenes se requiere tener al menos 13 años o la edad mínima estipulada en cada país, mientras que la edición de imágenes solo está habilitada para mayores de 18 años.

Las cuentas de centro educativo o de trabajo pueden tener restricciones adicionales según el tipo de licencia contratada por la institución u organización, incluido el bloqueo total de la función en algunos casos corporativos de Workspace.

Existe además un límite diario de generaciones con Nano Banana 2. Si ese límite se alcanza, no es posible regenerar imágenes adicionales con Nano Banana Pro, la versión disponible solo para suscriptores de pago y pensada para obtener mayor detalle en infografías o textos renderizados dentro de la imagen.

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